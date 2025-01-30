Красиві парки поблизу Києва — куди варто поїхати на вихідні

Страуси з екопарку "Ясногородка". Фото: instagram.com/yasnopark/

Попри те, що Київ — прекрасне місто зі своїм колоритом та шаленим графіком, жителям міста час від часу хочеться відпочити від міської метушні. У передмісті є багато парків, в яких можна чудово провести час.

Редакція Новини.LIVE розкаже про красиві парки Київщини з неймовірними краєвидами.

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Біопарк "Золотий фазан"

Це неймовірне місце розташоване в селі Вишківське, Білоцерківського району. В біопарку мешкають понад 30 видів різних тварин та близько 100 різних видів птахів. У цьому мальовничому місці є можливість орендувати котедж, відновити сили під час сну на вуликах та порибалити.

Територія парку "Золотий фазан". Фото: gold-fazan.com.ua

Сімейний екопарк "Ясногородка"

Цей парк із найбільшою страусовою фермою в Україні розташований в селі Ясногородка Фастівського району. На його території також мешкають інші свійські тварини, яких можна погодувати та погладити — від верблюдів до альпак. Це чудове місце для українців будь-якого віку. Для дорослих в екопарку розташована виноробня із дегустацією вин, а для дітей — парк "Яснограй", в якому багато батутів та гойдалок.

Межигір’я

"Межигір’я" — це колишня приватна резиденція президента-втікача Віктора Януковича, що розташована в селі Нові Петрівці поблизу Києва. Територія парку вражає. Тут можна цілий день насолоджуватися природою в компанії рідних та друзів. В "Межигір’ї" багато красивих мостів, терас, альпійських гірок, водоспадів та квітників. На території парку також мешкають тварини — олені, страуси, лані, осли та інші хвостаті й пернаті. За додаткову плату можна відвідати автопарк президента-втікача Януковича.

Парк "Київська Русь"

Цей парк розташований в селі Копачів, Обухівського району. Його атмосфера переносить відвідувачів в IX-XI століття стародавнього Києва. В "Київський Русі" представлені експозиції облогової техніки, історичні костюми й обладунки, музичні інструменти. На території парку також розташований музей середньовічного суднобудування. Щосуботи та неділі тут проводять цікаві заходи та фестивалі.

Нагадаємо, ми розповідали, як можна безкоштовно відвідувати музеї в Європі. Також ми писали про найпопулярніші каньйони в Україні, які варто відвідати кожному.