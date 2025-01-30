Красивые парки под Киевом - куда стоит поехать на выходные

Страусы из экопарка "Ясногородка". Фото: instagram.com/yasnopark/

Несмотря на то, что Киев прекрасный город со своим колоритом и бешеным графиком, жителям города время от времени хочется отдохнуть от городской суеты. В пригороде есть много парков, в которых можно отлично провести время.

Редакция Новини.LIVE расскажет о красивых парках Киевщины с невероятными видами.

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Биопарк "Золотой фазан"

Это невероятное место расположено в селе Вышковское Белоцерковского района. В биопарке обитают более 30 видов различных животных и около 100 различных видов птиц. В этом живописном месте есть возможность арендовать коттедж, восстановить силы во время сна на ульях и порыбачить.

Территория парка "Золотой фазан". Фото: gold-fazan.com.ua

Семейный экопарк "Ясногородка"

Этот парк с самой большой страусиной фермой в Украине находится в селе Ясногородка, Фастовского района. На его территории также обитают другие домашние животные, которых можно покормить и погладить — от верблюдов до альпак. Это прекрасное место для украинцев любого возраста. Для взрослых в экопарке расположена винодельня с дегустацией вин, а для детей — парк "Яснограй", в котором много батутов и качелей.

Межигорье

"Межигорье" — это бывшая частная резиденция беглого президента Виктора Януковича, расположенная в селе Новые Петровцы под Киевом. Территория парка впечатляет. Здесь можно целый день наслаждаться природой в компании родных и друзей. В "Межигорье" много красивых мостов, террас, альпийских горок, водопадов и цветников. На территории парка также обитают животные — олени, страусы, лани, ослы и другие хвостатые и пернатые. За дополнительную плату можно посетить автопарк беглого президента Януковича.

Парк "Киевская Русь"

Этот парк расположен в селе Копачев Обуховского района. Его атмосфера переносит посетителей в IX-XI век древнего Киева. В "Киевской Руси" представлены экспозиции осадной техники, исторические костюмы и доспехи, музыкальные инструменты. На территории парка также расположен музей средневекового судостроения. Каждую субботу и воскресенье здесь проводят интересные мероприятия и фестивали.

Напомним, мы рассказывали, как можно бесплатно посещать музеи в Европе. Также мы писали о самых популярных каньонах в Украине, которые стоит посетить каждому.