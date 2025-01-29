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Залишитесь без місця в літаку — помилка, яку часто допускають

29 січня 2025 16:10
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Чому варто зберігати скриншот квитка на літак — поради мандрівникам
Пасажирка на борту літака. Фото: Freepik
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Пасажирів авіакомпаній попередили про поширену помилку з посадковими талонами, яка може призвести до втрати місця. Один із пасажирів поділився порадою, яка виручить в будь-якій ситуації.

Про це пише The Mirror US.

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Перед зльотом та посадкою літака бортпровідники просять пасажирів вимкнути всі електронні пристрої, адже їх сигнали можуть заважати роботі датчиків пілотів та їх зв'язку з диспетчерською службою.

Досвідчений мандрівник поділився порадою в соцмережі Reddit.

"Завжди робіть скриншот посадкового талона з застосунку. Називайте мене параноїком, але я роблю цей додатковий крок про всяк випадок", — написав він.

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Квитки на літак. Фото: Pinterest

Чоловік розповів, що через помилку в системі бортпровідниця намагалася його пересадити з першого класу. Поки він намагався розібратися в ситуації, його місце зайняла інша жінка.

"Добре, що у мене був скриншот оригінального квитка, і я показав його їй і стюардесі, яка потім пересадила леді кудись назад. Повний конфуз, якому вони, звичайно, не змогли дати жодного пояснення, але якби у мене не було цього скриншоту, то на задньому сидінні сидів би я", — додав мандрівник.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий вважає, що вже цього року в Україні можуть запрацювати деякі аеропорти. Таку ймовірність також прокоментував президент Володимир Зеленський.

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