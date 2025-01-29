Чому варто зберігати скриншот квитка на літак — поради мандрівникам

Залишитесь без місця в літаку — помилка, яку часто допускають
Пасажирів авіакомпаній попередили про поширену помилку з посадковими талонами, яка може призвести до втрати місця. Один із пасажирів поділився порадою, яка виручить в будь-якій ситуації.
Про це пише The Mirror US.
Цінна порада пасажирам літаків
Перед зльотом та посадкою літака бортпровідники просять пасажирів вимкнути всі електронні пристрої, адже їх сигнали можуть заважати роботі датчиків пілотів та їх зв'язку з диспетчерською службою.
Досвідчений мандрівник поділився порадою в соцмережі Reddit.
"Завжди робіть скриншот посадкового талона з застосунку. Називайте мене параноїком, але я роблю цей додатковий крок про всяк випадок", — написав він.
Чоловік розповів, що через помилку в системі бортпровідниця намагалася його пересадити з першого класу. Поки він намагався розібратися в ситуації, його місце зайняла інша жінка.
"Добре, що у мене був скриншот оригінального квитка, і я показав його їй і стюардесі, яка потім пересадила леді кудись назад. Повний конфуз, якому вони, звичайно, не змогли дати жодного пояснення, але якби у мене не було цього скриншоту, то на задньому сидінні сидів би я", — додав мандрівник.
Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий вважає, що вже цього року в Україні можуть запрацювати деякі аеропорти. Таку ймовірність також прокоментував президент Володимир Зеленський.
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