Почему стоит сохранять скриншот билета на самолет — советы путешественникам

Пассажирка на борту самолета. Фото: Freepik

Пассажиров авиакомпаний предупредили о распространенной ошибке с посадочными талонами, которая может привести к потере места. Один из пассажиров поделился советом, который выручит в любой ситуации.

Об этом пишет The Mirror US.

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Перед взлетом и посадкой самолета бортпроводники просят пассажиров выключить все электронные устройства, ведь их сигналы могут мешать работе датчиков пилотов и их связи с диспетчерской службой.

Опытный путешественник поделился советом в соцсети Reddit.

"Всегда делайте скриншот посадочного талона из приложения. Называйте меня параноиком, но я делаю этот дополнительный шаг на всякий случай", — написал он.

Билеты на самолет. Фото: Pinterest

Мужчина рассказал, что из-за ошибки в системе бортпроводница пыталась его пересадить из первого класса. Пока он пытался разобраться в ситуации, его место заняла другая женщина.

Хорошо, что у меня был скриншот оригинального билета, и я показал его ей и стюардессе, которая потом пересадила леди куда-то обратно. Полный конфуз, которому они, конечно, не смогли дать никакого объяснения, но если бы у меня не было этого скриншота, то на заднем сиденье сидел бы я", — добавил путешественник.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый считает, что уже в этом году в Украине могут заработать некоторые аэропорты. Такую возможность также прокомментировал президент Владимир Зеленский.