Чому не можна вдягати у літак чорні шкарпетки — поради від стюардес

Туристам пояснили, чому не можна вдягати чорні шкарпетки в літак
Стюардеси радять пасажирам під час польоту річ, про яку мало хто здогадується. Мова йде про чорні шкарпетки.
Новини.LIVE розкажуть, як зробити ваш політ безпечніше.
Чорні шкарпетки в літаку
Справа в тому, що пасажир, який засне під час перельоту у темних шкарпетках, може травмуватися. Зокрема, якщо мандрівник витягне ноги в проході та засне, члени екіпажу можуть не помітити їх на темній підлозі та випадково наїхати візком.
Бортпровідники радять пасажирам обирати в подорож шкарпетки яскравого кольору, які привертають увагу.
Мандрівникам також не варто ходити по салону літака босоніж, адже не тільки не гігієнічно, а й загрожує вашому життю. Відсутність взуття може ускладнити ваш рух по салону у випадку надзвичайної ситуації. Мандрівник не зможе дістатись до виходу, щоб врятуватись.
"У разі надзвичайної ситуації в літаку швидко пересуватися з босоніж буде вкрай дискомфортно та травматично. Адже речі які попадають на підлогу — будуть заважати вам вільно дістатися до виходу з літака", — попередив один із бортпровідників.
Нагадаємо, як виростити розсаду в чайних пакетиках. Також ми розповідали, як правильно посадити помідори, щоб отримати щедрий врожай.
Читайте Новини.LIVE!