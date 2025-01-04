Чому не можна вдягати у літак чорні шкарпетки — поради від стюардес

Політ в літаку. Фото: Pinterest

Стюардеси радять пасажирам під час польоту річ, про яку мало хто здогадується. Мова йде про чорні шкарпетки.

Новини.LIVE розкажуть, як зробити ваш політ безпечніше.

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Чорні шкарпетки в літаку

Справа в тому, що пасажир, який засне під час перельоту у темних шкарпетках, може травмуватися. Зокрема, якщо мандрівник витягне ноги в проході та засне, члени екіпажу можуть не помітити їх на темній підлозі та випадково наїхати візком.

Бортпровідники радять пасажирам обирати в подорож шкарпетки яскравого кольору, які привертають увагу.

Пасажири та стюардеса в салоні літака. Фото: Pinterest

Мандрівникам також не варто ходити по салону літака босоніж, адже не тільки не гігієнічно, а й загрожує вашому життю. Відсутність взуття може ускладнити ваш рух по салону у випадку надзвичайної ситуації. Мандрівник не зможе дістатись до виходу, щоб врятуватись.

"У разі надзвичайної ситуації в літаку швидко пересуватися з босоніж буде вкрай дискомфортно та травматично. Адже речі які попадають на підлогу — будуть заважати вам вільно дістатися до виходу з літака", — попередив один із бортпровідників.

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