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Туристам объяснили, почему нельзя надевать черные носки в самолет

4 января 2025 04:17
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Почему нельзя надевать в самолет черные носки - советы от стюардесс
Полет в самолете. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Стюардессы посоветовали пассажирам во время полета вещь, о которой мало кто догадывается. Речь идет о черных носках.

Новини.LIVE расскажут, как сделать ваш полет безопаснее.

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Черные носки в самолете

Дело в том, что пассажир, который заснул во время перелета в темных носках, может травмироваться. В частности, если путешественник вытянет ноги в проходе и уснет, члены экипажа могут не заметить их на темном полу и случайно наехать тележкой.

Бортпроводники советуют пассажирам выбирать в путешествие носки яркого цвета, которые привлекают внимание.

Что нельзя надевать в самолет
Пассажиры и стюардесса в салоне самолета. Фото: Pinterest

Путешественникам также не стоит ходить по салону самолета босиком, ведь не только не гигиенично, но и угрожает вашей жизни. Отсутствие обуви может усложнить ваше движение по салону в случае чрезвычайной ситуации. Путешественник не сможет добраться до выхода, чтобы спастись.

"В случае чрезвычайной ситуации в самолете быстро передвигаться босиком будет крайне дискомфортно и травматично. Ведь вещи которые попадают на пол — будут мешать вам свободно добраться до выхода из самолета", — предупредил один из бортпроводников.

Напомним, как вырастить рассаду в чайных пакетиках. Также мы рассказывали, как правильно посадить помидоры, чтобы получить щедрый урожай.

самолет советы самолеты опасность носки

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