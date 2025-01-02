Як виростити розсаду в чайних пакетиках — покрокова інструкція, поради

Людина, яка садить розсаду в чайних пакетиках. Фото: скриншот з YouTube

Посів рослин на розсаду — це дуже ефективний метод вирощування городніх культур, тому багато дачників придумують різні лайфхаки для гарного врожаю. Одним з таких лайфхаків вважається вирощування розсади в чайних пакетиках, але як саме це робити, читайте нижче.

Про те, як вирощувати розсаду таким способом, дізнавайтеся на Новини.LIVE.

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Дачники з досвідом рекомендують вирощувати розсаду в звичайних чайних пакетиках з-під класичного чорного чаю. Перевагами такого методу є економія грошей на добрива з ґрунтом і, водночас, ефективність вирощування якісних паростків.

Використані пакетики з-під чаю. Фото: Pinterest

Як правильно вирощувати розсаду в чайних пакетиках

Крок 1 — підготовка матеріалу для посіву

Перш, ніж садити розсаду в чайних пакетиках, необхідно їх ретельно підготувати. Для цього пакетики, якими ви заварювали собі чай, добре просушіть і приберіть верхівку зі скріпкою.

Крок 2 — розташування чайних пакетиків

Потім візьміть пластикові стаканчики і помістіть туди підготовлені чайні пакетики. Після цього потрібно буде згрупувати ці пакетики в пластиковому контейнері більшого об’єму.

Крок 3 — посів насіння

Далі йде посів насіння, який краще здійснювати змоченою дерев’яною паличкою або зубочисткою. Це насіння посипте маленькою кількістю землі.

Крок 4 — зволоження і укриття

Щойно ви посіяли насіння, обприскайте їх з пульверизатора, а потім вкрийте звичайною харчовою плівкою і пластиковим пакетом. Це допоможе забезпечити насінню доступ кисню.

Крок 5 — розміщення контейнера з насінням

Контейнер з насінням поставте на батарею на щільну тканину і чекайте на появу перших сходів вже за три дні.

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