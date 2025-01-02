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Як виростити розсаду в чайних пакетиках — цікавий лайфхак

2 січня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як виростити розсаду в чайних пакетиках — покрокова інструкція, поради
Людина, яка садить розсаду в чайних пакетиках. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Посів рослин на розсаду — це дуже ефективний метод вирощування городніх культур, тому багато дачників придумують різні лайфхаки для гарного врожаю. Одним з таких лайфхаків вважається вирощування розсади в чайних пакетиках, але як саме це робити, читайте нижче.

Про те, як вирощувати розсаду таким способом, дізнавайтеся на Новини.LIVE.

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Дачники з досвідом рекомендують вирощувати розсаду в звичайних чайних пакетиках з-під класичного чорного чаю. Перевагами такого методу є економія грошей на добрива з ґрунтом і, водночас, ефективність вирощування якісних паростків.

Чайные пакетики
Використані пакетики з-під чаю. Фото: Pinterest

Як правильно вирощувати розсаду в чайних пакетиках

Крок 1 — підготовка матеріалу для посіву

Перш, ніж садити розсаду в чайних пакетиках, необхідно їх ретельно підготувати. Для цього пакетики, якими ви заварювали собі чай, добре просушіть і приберіть верхівку зі скріпкою. 

Крок 2 — розташування чайних пакетиків

Потім візьміть пластикові стаканчики і помістіть туди підготовлені чайні пакетики. Після цього потрібно буде згрупувати ці пакетики в пластиковому контейнері більшого об’єму.

Крок 3 — посів насіння

Далі йде посів насіння, який краще здійснювати змоченою дерев’яною паличкою або зубочисткою. Це насіння посипте маленькою кількістю землі. 

Крок 4 — зволоження і укриття

Щойно ви посіяли насіння, обприскайте їх з пульверизатора, а потім вкрийте звичайною харчовою плівкою і пластиковим пакетом. Це допоможе забезпечити насінню доступ кисню.

Крок 5 — розміщення контейнера з насінням

Контейнер з насінням поставте на батарею на щільну тканину і чекайте на появу перших сходів вже за три дні.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити розсаду рослин для кращого росту. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно посіяти гарбуз на розсаду. 

Також ми повідомляли про те, як можна зберегти землю для посадки розсади.

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