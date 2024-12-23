Як правильно сіяти гарбуз на розсаду — коли це краще робити, поради дачникам

Посів насіння гарбузів на розсаду. Фото: Pinterest

Якщо ви хочете зібрати рясний врожай гарбузів з власної городньої ділянки, вам краще спочатку посіяти його на розсаду. Ми розповідаємо, коли це краще робити і як правильно садити цю баштанну культуру на розсаду, щоб виростити великі та міцні плоди.

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Коли варто садити гарбуз на розсаду

Сіяти цю рослину на розсаду краще за 30 днів до того, як навесні надворі у вас буде стабільно не нижче десяти градусів тепла, ґрунт прогріється щонайменше до восьми або 12 градусів тепла, а на вулиці більше не буде заморозків.

Якщо ви живете в південному регіоні, сійте гарбуз з кінця березня, якщо в центральному — з другої половини квітня, а якщо ваш регіон розташований на півночі, то краще садити цю рослину з початку травня.

Велика кількість гарбузів на городі. Фото: Pixabay

Як правильно потрібно сіяти гарбуз на розсаду

Крок 1. Пророщування насіння

Щоб прискорити процес росту, замочіть насіння — для цього виберіть найбільше насіння, на якому немає жодних плям і пошкоджень. Потім візьміть якусь глибоку ємність і накрийте її паперовим рушником, ватними дисками або натуральною тканиною.

Зверху розкладіть насіння, накрийте його цим матеріалом і полийте водою, накривши все це, щоб створити, так би мовити, парилку для насіння. Помістіть його в тепле місце в умови температури від 23 до 26 градусів тепла. Щойно ви помітите білі корінця, починайте сіяти.

Процес пророщування насіння гарбуза. Фото: скриншот з YouTube

Крок 2. Підготовка ємності

Для розсади краще взяти окремі горщики, об’єм яких становить не менше, ніж 0,5 літрів, і на дні є отвори. Покладіть туди універсальний ґрунт так, щоб до країв було десь один-два сантиметра, і ущільніть його пальцями.

Наповнення ємності для посіву насіння гарбузів. Фото: скриншот з YouTube

Крок 3. Посів гарбуза

У центрі кожного стакана зробіть лунки завглибшки два-чотири сантиметра і помістіть в кожен по одній насінині. Посипте це ґрунтом і полийте водою з пульверизатора або звичайної пляшки з отворами в кришці. Накрийте все це прозорою плівкою або пакетом і помістіть ємність у тепле місце в умови температури 20-26 градусів.

Посів насіння гарбузів у ємності. Фото: скриншот з YouTube

Крок 4. Дочекайтеся всходів

Впродовж вирощування обов’язково щоденно провітрюйте посіви, прибираючи укриття на десять або 15 хвилин. Щойно ви помітите рослини, прибирайте плівку повністю. Поставте готову розсаду на найсвітліше підвіконня і знизьте температуру до 15-18 градусів. Тепер ваша рослина готова до посадки у відкритому ґрунті.

Всходи насіння гарбузів у ємностях. Фото: скриншот з YouTube

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