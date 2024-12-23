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Гарбуз на розсаду — як посіяти культуру і коли це робити

23 грудня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно сіяти гарбуз на розсаду — коли це краще робити, поради дачникам
Посів насіння гарбузів на розсаду. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете зібрати рясний врожай гарбузів з власної городньої ділянки, вам краще спочатку посіяти його на розсаду. Ми розповідаємо, коли це краще робити і як правильно садити цю баштанну культуру на розсаду, щоб виростити великі та міцні плоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Коли варто садити гарбуз на розсаду

Сіяти цю рослину на розсаду краще за 30 днів до того, як навесні надворі у вас буде стабільно не нижче десяти градусів тепла, ґрунт прогріється щонайменше до восьми або 12 градусів тепла, а на вулиці більше не буде заморозків.

Якщо ви живете в південному регіоні, сійте гарбуз з кінця березня, якщо в центральному — з другої половини квітня, а якщо ваш регіон розташований на півночі, то краще садити цю рослину з початку травня.

Тыквы
Велика кількість гарбузів на городі. Фото: Pixabay

Як правильно потрібно сіяти гарбуз на розсаду

Крок 1. Пророщування насіння

Щоб прискорити процес росту, замочіть насіння — для цього виберіть найбільше насіння, на якому немає жодних плям і пошкоджень. Потім візьміть якусь глибоку ємність і накрийте її паперовим рушником, ватними дисками або натуральною тканиною.

Зверху розкладіть насіння, накрийте його цим матеріалом і полийте водою, накривши все це, щоб створити, так би мовити, парилку для насіння. Помістіть його в тепле місце в умови температури від 23 до 26 градусів тепла. Щойно ви помітите білі корінця, починайте сіяти.

Семена тыквы
Процес пророщування насіння гарбуза. Фото: скриншот з YouTube

Крок 2. Підготовка ємності

Для розсади краще взяти окремі горщики, об’єм яких становить не менше, ніж 0,5 літрів, і на дні є отвори. Покладіть туди універсальний ґрунт так, щоб до країв було десь один-два сантиметра, і ущільніть його пальцями.

Емкость для семян
Наповнення ємності для посіву насіння гарбузів. Фото: скриншот з YouTube

Крок 3. Посів гарбуза

У центрі кожного стакана зробіть лунки завглибшки два-чотири сантиметра і помістіть в кожен по одній насінині. Посипте це ґрунтом і полийте водою з пульверизатора або звичайної пляшки з отворами в кришці. Накрийте все це прозорою плівкою або пакетом і помістіть ємність у тепле місце в умови температури 20-26 градусів.

Посев семян тыкв
Посів насіння гарбузів у ємності. Фото: скриншот з YouTube

Крок 4. Дочекайтеся всходів

Впродовж вирощування обов’язково щоденно провітрюйте посіви, прибираючи укриття на десять або 15 хвилин. Щойно ви помітите рослини, прибирайте плівку повністю. Поставте готову розсаду на найсвітліше підвіконня і знизьте температуру до 15-18 градусів. Тепер ваша рослина готова до посадки у відкритому ґрунті. 

Всходы тыкв
Всходи насіння гарбузів у ємностях. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, як можна зберегти землю для розсади до весни. 

Раніше ми розповідали про те, якими добривами варто підживити город взимку. 

Також ми повідомляли про те, які рослини можна посіяти на розсаду в січні 2025.

рослини поради гарбуз город розсада

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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