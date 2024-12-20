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Врожай буде шаленим — чим слід підживити город взимку

20 грудня 2024 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Чим підживити город взимку, щоб збирати рясний врожай — поради дачникам
Людина, яка підживлює ґрунт на городі попелом. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Справжні дачники знають, що восени на городі не закінчуються роботи, адже попереду зима, а тому треба подбати про свою ділянку. Ми розповідаємо, чим необхідно удобрювати ґрунт на своєму городі, щоб зміцнити рослини і зібрати рясні врожаї наступного сезону.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Чим варто підживити ґрунт на городі взимку

Компост

Це добриво вважається справжнім "золотом" для вашого ґрунту на городі, адже взимку, коли відходи розкладаються не так швидко, компост має довготривалу дію підживлення. Щоб удобрити город, після збору врожаю розсипте компост на своїй ділянці.

Це не дасть поживним компонентам швидко вивільнятися з ґрунту і залишить їх у землі аж до весни. До того ж, це добриво покращує структуру ґрунту, утримує в ньому вологу і наділяє його всіма потрібними корисними елементами.

Компост
Готовий компост на городі. Фото: Gardening Know How

Перегній 

Це ще один ефективний засіб, який допомагає збагачувати ґрунт на городі та вважається хорошим джерелом калію, фосфору і азоту. До того ж, перегній утворюється з органічних залишків, які розкладаються на городі протягом цілого року.

Оскільки це добриво — розкладений матеріал, воно ефективно покращує родючість ґрунту. Щоб перегній активно діяв на городі наступного сезону, розподіліть його по грядках. До слова, взимку ним можна мульчувати рослини на городі, щоб захистити їх від морозів.

Перегной
Людина, яка тримає перегній у руках. Фото: Gardening Know How

Попіл 

Деревний попіл — це справжнє джерело фосфору і калію, які необхідні городнім культурам для гарного росту і правильного розвитку. Просто зберіть попіл від дров для опалення і рівномірно розподіліть його на своєму городі.

Це добриво покращує рівень кислотності ґрунту, а також утримує в ньому вологу. Але будьте обережні, адже попелом не можна надмірно підживлювати ґрунт. Справа в тому, що надмірна кількість такого добрива може перенасичити ґрунт лугами.

Пепел
Розсипання попелу на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна швидко та ефективно розпушити ґрунт на городі. 

Раніше ми розповідали про те, для чого важливо вапнувати ґрунт і яким рослинам це необхідно. 

Також ми повідомляли про те, як можна затримати сніг на городі, щоб захистити культури від морозів. 

зима поради добрива город підживлення

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