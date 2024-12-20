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Урожай будет бешеным — чем следует подкормить огород зимой

20 декабря 2024 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем подкормить огород зимой, чтобы собирать обильный урожай — советы дачникам
Человек, подпитывающий почву на огороде пеплом. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Настоящие дачники знают, что осенью на огороде не заканчиваются работы, ведь впереди зима, поэтому нужно позаботиться о своем участке. Мы рассказываем, чем необходимо удобрять почву на своем огороде, чтобы укрепить растения и собрать обильные урожаи в следующем сезоне.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Чем стоит подкормить почву на огороде зимой

Компост

Это удобрение считается настоящим "золотом" для вашей почвы на огороде, ведь зимой, когда отходы разлагаются не так быстро, компост оказывает длительное действие подкормки. Чтобы удобрить огород, после сбора урожая рассыпьте компост на своем участке.

Это не даст питательным компонентам быстро высвобождаться из почвы и оставит их в земле до весны. К тому же, это удобрение улучшает структуру грунта, удерживает в нем влагу и наделяет его всеми нужными полезными элементами.

Компост
Готовый компост на огороде. Фото: Gardening Know How

Перегной

Это еще одно эффективное средство, которое помогает обогащать почву на огороде и считается хорошим источником калия, фосфора и азота. К тому же, перегной образуется из органических остатков, которые разлагаются на огороде в течение целого года.

Поскольку это удобрение — разложенный материал, оно эффективно улучшает плодородие почвы. Чтобы перегной активно действовал на огороде в следующем сезоне, распределите его по грядкам. К слову, зимой им можно мульчировать растения на огороде, чтобы защитить их от морозов.

Перегной
Человек, держащий перегной в руках. Фото: Gardening Know How

Пепел

Древесный пепел — это настоящий источник фосфора и калия, необходимых огородным культурам для хорошего роста и правильного развития. Просто соберите пепел от дров для отопления и равномерно распределите его на своем огороде.

Это удобрение улучшает уровень кислотности почвы, а также удерживает в нем влагу. Но будьте осторожны, ведь пеплом нельзя чрезмерно подпитывать почву. Дело в том, что чрезмерное количество такого удобрения может перенасытить почву щелочами.

Пепел
Рассыпание пепла на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно быстро и эффективно разрыхлить почву на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, для чего важно известковать почву и каким растениям это необходимо.

Также мы сообщали о том, как можно задержать снег на огороде, чтобы защитить культуры от морозов.

зима советы удобрения огород подкормка

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