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Забудьте про хімію і сидерати — як розпушити ґрунт на городі

14 листопада 2024 13:40
Христина Кучугурна - Редактор
Як розпушити ґрунт на городі без хімії і сидератів — поради дачникам
Людина, яка копає на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете розпушити ґрунт на своєму городі без використання хімічних препаратів і сидератів, тоді ця інформація для вас. Дачники з досвідом поділилися одним секретом, який допоможе вам зробити свою землю більш родючою.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Крок 1 — вибір сировини

Перш за все, вам необхідно обрати сировину для розпушування ґрунту на городі. В ідеалі після зими розпушити землю річковим піском, який не тільки зробить її пухкою, а й покращить процес проникності води на городніх грядках, а це необхідно для нормального росту і розвитку культур.

Песок
Річковий пісок у руках. Фото: Berks Soil and Stone

Крок 2 — вибір кількості сировини

Кількість річкового піску залежить від того, який рівень щільності ґрунту на вашій земельній ділянці. Наприклад, якщо ґрунт важкий, внесіть 15 літрів піску на один квадратний метр — спочатку розсипте пісок на поверхні, а потім перекопайте землю. Після цього треба ретельно полити ґрунт.

Якщо у вас немає піску, можете купити в будь-якому садовому магазині інші засоби, які розпушують ґрунт. Наприклад, ви можете обрати вермикуліт і перліт, які не тільки розпушать ґрунт, а й зроблять його вологим, доломітове борошно або дрібний гравій, які наділять ґрунт корисними елементами.

Огородние работы
Праця на городі. Фото: Freepik

Що варто пам’ятати перед підживленням городу

Обов’язково перед підживленням ґрунту зверніться за консультацією до експертів, які допоможуть вам підібрати засіб відповідно до потреб вашої земельної ділянки. Це потрібно для того, щоб підібрати оптимальний засіб і склад добрив, які покращать ваш врожай на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, для чого і як правильно вапнувати ґрунт на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживити ґрунт на городі в листопаді. 

Також ми повідомляли про те, як захистити рослини на городі від зимових морозів. 

рослини зима поради добрива город

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