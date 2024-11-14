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Забудьте о химии и сидератах — как разрыхлить почву на огороде

14 ноября 2024 13:40
Кристина Кучугурная - Редактор
Как разрыхлить почву на огороде без химии и сидератов — советы дачникам
Человек, копающий на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы хотите разрыхлить почву на своем огороде без использования химических препаратов и сидератов, тогда эта информация для вас. Дачники с опытом поделились одним секретом, который поможет вам сделать свою землю более плодородной.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как можно разрыхлить почву — инструкция

Шаг 1 — выбор сырья

Прежде всего, вам необходимо выбрать сырье для разрыхления грунта на огороде. В идеале после зимы разрыхлить землю речным песком, который не только сделает ее рыхлой, но и улучшит процесс проникновения воды на огородных грядках, а это необходимо для нормального роста и развития культур.

Песок
Речной песок в руках. Фото: Berks Soil and Stone

Шаг 2 — выбор количества сырья

Количество речного песка зависит от того, каков уровень плотности почвы на вашем земельном участке. Например, если почва тяжелая, внесите 15 литров песка на один квадратный метр — сначала рассыпьте песок на поверхности, а затем перекопайте землю. После этого нужно тщательно полить почву.

Если у вас нет песка, можете купить в любом садовом магазине другие средства, разрыхляющие почву. Например, вы можете выбрать вермикулит и перлит, которые не только разрыхлят почву, но и сделают ее влажной, доломитовую муку или мелкий гравий, которые наделят почву полезными элементами.

Огородные работы
Труд на огороде. Фото: Freepik

Что следует помнить перед подкормкой огорода

Обязательно перед подкормкой почвы обратитесь за консультацией к экспертам, которые помогут вам подобрать средство в соответствии с потребностями вашего земельного участка. Это нужно для того, чтобы подобрать оптимальное средство и состав удобрений, которые улучшат ваш урожай на огороде.

Напомним, мы писали о том, для чего и как правильно известковать почву на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подпитать почву на огороде в ноябре.

Также мы сообщали о том, как защитить растения на огороде от зимних морозов.

растения зима советы удобрения огород

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