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Навіщо вапнувати ґрунт на городі — яким рослинам це корисно

13 листопада 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як вапнувати ґрунт на городі — чим корисно і яким рослинам
Дачниця, яка вапнує ґрунт на своєму городі. Фото: Gardeners` World
Христина Кучугурна - Редактор

Всі дачники з досвідом знають, що одним з найважливіших етапів догляду свого городу є вапнування ґрунту. Дізнайтеся, що це за процедура, чим вона корисна для городу, як її правильно проводити і які рослини потребують процесу вапнування.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чим корисне вапнування городу

Процедура вапнування городньої ділянки допомагає нейтралізувати рівень кислотності, що гарно впливає на розвиток коріння рослин. Ця процедура допомагає городнім культурам краще засвоювати деякі корисні елементи, які потрібні їм для гарного розвитку. Йдеться про такі речовини, як:

  • Азот
  • Молібден
  • Фосфор

До того ж вапно зменшує вплив таких токсичних речовин, як марганець і алюміній. 

Известь
Розсипане вапно на ґрунті. Фото: Epic Gardening

Як правильно вапнувати ґрунт

Перш ніж проводити цю процедуру, визначте, який рівень кислотності у вашого ґрунту і скільки йому потрібно вапна. Відповідно до цього, вам потрібно обрати щось з цих добрив:

  • Доломітове борошно
  • Гашене вапно тощо

Розподіліть вапно на поверхні ґрунту у рівномірній кількості, перекопайте і полийте город, якщо надворі немає опадів. Через якийсь час повторно проаналізуйте стан ґрунту, щоб зрозуміти, чи досягли ви потрібного рівня кислотності.

Известкование почвы
Процес вапнування ґрунту на городі. Фото: AgriExpro

Які рослини потребують вапнування

На городі після вапнування добре себе почувають такі рослини, як:

  • Виноград
  • Смородина
  • Овес
  • Ячмінь
  • Пшениця

Вапно також підходить для того, щоб скорегувати рівень кислотності та покращити структуру ґрунту, але його необхідно вносити помірно, щоб не внести надмірну кількість кальцію.

А ось деяким популярним городнім рослинам краще рости в більш кислому ґрунті. Йдеться про такі культури, як:

  • Брусниця
  • Чорниця

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити ґрунт на городі в листопаді. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити свій город від зимових морозів. 

Також ми повідомляли про те, як можна покращити структуру ґрунту для майбутнього врожаю огірків. 

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