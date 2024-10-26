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Як покращити ґрунт для огірків — секрет підготовки до нового року

26 жовтня 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Як покращити ґрунт для вирощування огірків у наступному сезоні — поради
Чоловік перекопує ґрунт на городі. Фото: freepik.com
Олександра Ткачук - Редактор

Кожен городник знає, що осіння підготовка ґрунту — це ключ до щедрого врожаю наступного сезону. Правильно підготований ґрунт забезпечить рослинам необхідні умови для здорового росту, а також гарантуватиме стійкість від хвороб. 

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Що необхідно зробити, щоб підготувати ґрунт до посадки та вирощування огірків наступного сезону, ділимося секретами далі у матеріалі. 

Де слід саджати огірки 

Для вирощування огірків вибирайте ділянки, на яких в попередньому сезоні росли:

  • картопля;
  • цибуля;
  • морква.

Саме такі місця часто містять корисні залишки для огірків і краще підходять для майбутнього врожаю.

Огірки потребують багато сонячного світла — щонайменше 6-8 годин на день. Тому ділянка повинна бути добре освітленою, без тіні від будівель чи дерев.

Вибирайте ділянку з рівною або злегка похилою поверхнею, щоб запобігти застою води. Ґрунт має бути здатним ефективно дренувати надлишок вологи.

 

Де слід саджати огірки
Врожай огірків на городі. Фото: shutterstock.com

Основні етапи осінньої підготовки ґрунту для вирощування огірків наступного сезону

1. Аерація та розпушення ґрунту

Якщо ґрунт занадто щільний, його потрібно розпушити для кращої циркуляції повітря та води. Це особливо важливо для важких глинистих ґрунтів. Розпушення також сприяє більш ефективному проникненню добрив і захищає коріння рослин від загнивання.

 

Як покращити ґрунт для огірків до нового сезону: перевірені способи
Чоловік перекопує ґрунт на городі. Фото: shutterstock.com

2. Обробка від шкідників та хвороб

Осінь — найкращий час для профілактичної обробки землі від шкідників та хвороб. Рекомендується внести препарати проти шкідників або додати до ґрунту рослинні відходи, які відлякують комах. Наприклад, висадження сидератів, як-от гірчиця або люпин, допоможе позбутися шкідників та бур'янів і підвищити родючість.

3. Внесення добрив для відновлення родючості

Основна мета осіннього удобрення — відновлення балансу. Важливо поповнити запаси мікроелементів, аби наступного року вони перекривали потреби нових рослин. Рекомендується використовувати органічні добрива, такі як: перегній або компост, щоб забезпечити ґрунт мікроелементами та корисними бактеріями.

На кожен квадратний метр рекомендується вносити 10-12 кг свіжого гною (коров'ячого або кінського) чи компосту. Це забезпечить багатий органічний склад і підготує ґрунт до сезону.

Якщо ґрунт бідний на поживні речовини, одного органічного добрива може бути недостатньо. Тому разом із перекопуванням можна додати мінеральні добрива: 2-3 столові ложки суперфосфату та 1 столову ложку сульфату калію на квадратний метр. Це забезпечить огірки важливими елементами для росту і стійкості до хвороб.

 

Як зробити ґрунт ідеальним для огірків: секрети підготовки до нового сезону
Догляд за ґрунтом на городі. Фото: shutterstock.com

Перекопуйте ґрунт відразу після внесення органічних добрив — це сприяє рівномірному розподілу поживних речовин.

Восени також не забувайте полити ділянку після внесення добрив, щоб корисні речовини почали засвоюватись ґрунтом.

Використовуйте мульчу, щоб зберегти вологу та захистити землю від надмірного промерзання.

Дотримання цих простих рекомендацій допоможе створити ідеальні умови для майбутнього врожаю огірків та інших культур.

Раніше ми розповідали, як ефективно очистити ґрунт від дротяника та хруща.

Нагадаємо, ми писали, що допоможе очистити ґрунт від грибків та шкідників.

Також ділимося з вами корисною порадою, як перетворити кору дерев на поживний компост.

осінь огірки земля поради город добрива

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