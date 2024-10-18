Як очистити ґрунт від дротяника та хруща — ефективні методи та поради

Дротяник у ґрунті на городі. Фото: pexels.com

Осінь — чудовий час, щоб підготувати свій город та сад до наступного сезону, а також позбутися таких надокучливих шкідників, як дротяник та хрущ. Ці комахи можуть завдати значної шкоди рослинам, тому важливо вчасно вжити заходів для очищення ґрунту.

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Личинки хруща у ґрунті. Фото: google.com

Три прості кроки звільнять ваш ґрунт хруща та дротяника

1. Перекопування та видалення бур'янів

Ретельне осіннє перекопування ґрунту — це перший крок. Під час цього процесу зверніть особливу увагу на видалення коренів пирію, адже цей бур'ян приваблює дротяника. Будь-які залишки бур'янів у землі можуть стати ідеальним середовищем для розмноження шкідників.

2. Регулювання кислотності ґрунту

Дротяник найбільше поширений на кислих ґрунтах. Восени розсипте на грядках доломітове борошно, крейду або попіл — ці природні матеріали допоможуть знизити кислотність ґрунту. Вони не тільки борються з дротяником, але й покращують загальний стан ґрунту, роблячи його більш родючим для рослин.

3. Посадка бобових сидератів та обробка ґрунту метаризіумом

Одним із найкращих природних методів боротьби з хрущем і дротяником є посів бобових культур, таких як люпин. Кореневі виділення цих рослин отруйні для шкідників. Висійте їх на грядки восени, а перед заморозками перекопайте землю разом із сидератами. Обробка ґрунту препаратом метаризіум додатково знищить шкідників і перетворить органічні залишки на корисні речовини для рослин.

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