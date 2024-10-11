Чим обробити сад восени, щоб позбутися попелиці — простий засіб і поради садівників

Чоловік обробляє сад від шкідників. Фото: freepik.com

Осіння обробка саду — важливий етап у боротьбі зі шкідниками, у тому числі з попелицею, яка може завдати непоправної шкоди рослинам. Щоб бути впевненими, що ваші садові культури будуть здоровими, необхідно знати, чим їх обробляти.

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Як підготувати сад до обробки від попелиці

Перед тим, як проводити обробку саду, необхідно зайнятися прибиранням, а саме:

видалити бур'яни разом з корінням;

позбавитися молодої порослі;

провести обрізку дерев та кущів;

утилізувати частини рослин, уражені шкідниками або хворобами.

Обробка дерев у саду восени. Фото: depositphotos.com

Як обробляти сад від попелиці восени

Щоб захистити ваші садові культури від попелиці, необхідно використати такий ефективний засіб як купорос:

розчин мідного купоросу 3-5% (сульфат міді) — ефективний для знезараження рослин і боротьби зі шкідниками, зокрема попелицею. Використовують для обприскування дерев і кущів восени після опадання листя;

3-5% (сульфат міді) — ефективний для знезараження рослин і боротьби зі шкідниками, зокрема попелицею. Використовують для обприскування дерев і кущів восени після опадання листя; залізний купорос 5-7% (сульфат заліза) — застосовують для зміцнення рослин і профілактики хвороб. Розчин краще застосовувати для обробки рослин після листопаду.

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