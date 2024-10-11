Чим обробити сад восени, щоб позбутися попелиці — простий засіб і поради садівників

Чим обробити сад восени, щоб знищити попелицю — простий засіб
Осіння обробка саду — важливий етап у боротьбі зі шкідниками, у тому числі з попелицею, яка може завдати непоправної шкоди рослинам. Щоб бути впевненими, що ваші садові культури будуть здоровими, необхідно знати, чим їх обробляти.
Який простий та ефективний засіб слід використати восени, щоб врятувати сад від попелиці, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі.
Як підготувати сад до обробки від попелиці
Перед тим, як проводити обробку саду, необхідно зайнятися прибиранням, а саме:
- видалити бур'яни разом з корінням;
- позбавитися молодої порослі;
- провести обрізку дерев та кущів;
- утилізувати частини рослин, уражені шкідниками або хворобами.
Як обробляти сад від попелиці восени
Щоб захистити ваші садові культури від попелиці, необхідно використати такий ефективний засіб як купорос:
- розчин мідного купоросу 3-5% (сульфат міді) — ефективний для знезараження рослин і боротьби зі шкідниками, зокрема попелицею. Використовують для обприскування дерев і кущів восени після опадання листя;
- залізний купорос 5-7% (сульфат заліза) — застосовують для зміцнення рослин і профілактики хвороб. Розчин краще застосовувати для обробки рослин після листопаду.
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