Чем обработать сад осенью, чтобы избавиться от тли — простое средство и советы садоводов

Чем обработать сад осенью, чтобы уничтожить тлю — простое средство
Осенняя обработка сада — важный этап в борьбе с вредителями, в том числе с тлей, которая может нанести непоправимый вред растениям. Чтобы быть уверенными, что ваши садовые культуры будут здоровы, необходимо знать, чем их обрабатывать.
Какое простое и эффективное средство следует использовать осенью, чтобы спасти сад от тли, узнайте далее в нашем материале.
Как подготовить сад к обработке от тли
Перед тем, как проводить обработку сада, необходимо заняться уборкой, а именно:
- удалить сорняки вместе с корнями;
- избавиться от молодой поросли;
- провести обрезку деревьев и кустов;
- утилизировать части растений, пораженные вредителями или болезнями.
Как обрабатывать сад от тли осенью
Чтобы защитить ваши садовые культуры от тли, необходимо использовать такое эффективное средство как купорос:
- раствор медного купороса 3-5% (сульфат меди) — эффективен для обеззараживания растений и борьбы с вредителями, в частности с тлей. Используют для опрыскивания деревьев и кустов осенью после опадания листьев;
- железный купорос 5-7% (сульфат железа) —применяют для укрепления растений и профилактики болезней. Раствор лучше использовать для обработки растений после ноября.
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Напомним, мы рассказывали, когда и какие эффективные средства следует использовать для защиты деревьев осенью.
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