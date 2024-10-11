Чем обработать сад осенью, чтобы избавиться от тли — простое средство и советы садоводов

Мужчина обрабатывает сад от вредителей. Фото: freepik.com

Осенняя обработка сада — важный этап в борьбе с вредителями, в том числе с тлей, которая может нанести непоправимый вред растениям. Чтобы быть уверенными, что ваши садовые культуры будут здоровы, необходимо знать, чем их обрабатывать.

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Как подготовить сад к обработке от тли

Перед тем, как проводить обработку сада, необходимо заняться уборкой, а именно:

удалить сорняки вместе с корнями;

избавиться от молодой поросли;

провести обрезку деревьев и кустов;

утилизировать части растений, пораженные вредителями или болезнями.

Дерево в саду осенью. Фото: depositphotos.com

Как обрабатывать сад от тли осенью

Чтобы защитить ваши садовые культуры от тли, необходимо использовать такое эффективное средство как купорос:

раствор медного купороса 3-5% (сульфат меди) — эффективен для обеззараживания растений и борьбы с вредителями, в частности с тлей. Используют для опрыскивания деревьев и кустов осенью после опадания листьев;

3-5% (сульфат меди) — эффективен для обеззараживания растений и борьбы с вредителями, в частности с тлей. Используют для опрыскивания деревьев и кустов осенью после опадания листьев; железный купорос 5-7% (сульфат железа) —применяют для укрепления растений и профилактики болезней. Раствор лучше использовать для обработки растений после ноября.

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