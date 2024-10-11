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Чем обработать сад осенью, чтобы уничтожить тлю — простое средство

11 октября 2024 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Чем обработать сад осенью, чтобы избавиться от тли — простое средство и советы садоводов
Мужчина обрабатывает сад от вредителей. Фото: freepik.com
Александра Ткачук - Редактор

Осенняя обработка сада — важный этап в борьбе с вредителями, в том числе с тлей, которая может нанести непоправимый вред растениям. Чтобы быть уверенными, что ваши садовые культуры будут здоровы, необходимо знать, чем их обрабатывать.

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Какое простое и эффективное средство следует использовать осенью, чтобы спасти сад от тли, узнайте далее в нашем материале.

Как подготовить сад к обработке от тли

Перед тем, как проводить обработку сада, необходимо заняться уборкой, а именно:

  • удалить сорняки вместе с корнями;
  • избавиться от молодой поросли;
  • провести обрезку деревьев и кустов;
  • утилизировать части растений, пораженные вредителями или болезнями.

 

Чем отделать сад осенью, чтобы избавиться от тли — простое средство
Дерево в саду осенью. Фото: depositphotos.com

Как обрабатывать сад от тли осенью

Чтобы защитить ваши садовые культуры от тли, необходимо использовать такое эффективное средство как купорос:

  • раствор медного купороса 3-5% (сульфат меди) — эффективен для обеззараживания растений и борьбы с вредителями, в частности с тлей. Используют для опрыскивания деревьев и кустов осенью после опадания листьев;
  • железный купорос 5-7% (сульфат железа) —применяют для укрепления растений и профилактики болезней. Раствор лучше использовать для обработки растений после ноября.

Ранее мы писали, как избавиться от лишайника на дереве.

Напомним, мы рассказывали, когда и какие эффективные средства следует использовать для защиты деревьев осенью.

Также советуем вам узнать, какие ошибки при применении пепла допускают начинающие огородники чаще всего.

осень растения советы сад вредители тля

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