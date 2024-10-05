Підживлення рослин попелом — які поширені помилки допускають городники-початківці

Городник удобрює рослини попелом. Фото: google.com

Попіл — найвідоміше натуральне добриво, яке є джерелом фосфору та калію. Його застосовують в саду та на городі для покращення родючості ґрунту та підживлення рослин. Проте його неправильне застосування може більше зашкодити, ніж принести користь.

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Підживлення саду та городу попелом — які помилки не варто допускати

1. Вибір золи

Звичайно, для підживлення рослин не можна взяти будь-яку золу, яка трапилася вам під руку. Не можна використовувати як добриво попіл:

який залишився після спалювання паркану або меблів;

у якому окрім натуральної деревини горіло сміття;

який залишився у мангалі (найчастіше для розпалювання використовують спеціальний засіб, а він є отрутою для рослин).

Тож, для підживлення рослин використовуйте виключно натуральну деревину та залишки рослин. Варто зауважити, що попіл для рослин можна також купувати у спеціалізованому магазині.

Городник удобрює рослини попелом. Фото: freepik.com​​​

2. Внесення у "правильний" ґрунт

Зола це не панацея від усіх негараздів, її не можна використовувати скрізь. Є певні умови для використання такого добрива.

Так, іноді рослинам потрібен кислий ґрунт, тоді як попіл завжди розкислює його. Відповідно ці культури після такого підживлення не зможуть нормально розвиватися та рости.

Перед внесенням золи слід перевірити кислотність ґрунту. Це можна зробити за допомогою лакмусу. Якщо лакмус став жовтим або рожевим, кислотність ґрунту висока — від 5 до 3 pH. У разі появи зеленого або синього кольору можна сказати, що ґрунт лужний — від 7 до 10 pH.

3. Дозування попелу

Не можна сипати золу стільки, скільки заманеться, інакше може статися дисбаланс мікроелементів. Наприклад, рослини отримають багато фосфору та калію, а азоту, навпаки, буде мало, що неодмінно позначиться на кількості та якості врожаю. Для кожної рослини існує своя норма внесення попелу.

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