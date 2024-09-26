Що посіяти після картоплі у жовтні 2024 для відновлення ґрунту — найкращі сидерати

Посів гірчиці на городі восени. Фото: agroexpert.md

Жовтень — час, щоб подумати про здоров'я ґрунту та збагатити його корисними речовинами після збору врожаю картоплі. З цим ідеально впораються сидерати, які легко замінять дорогі хімічні добрива.

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Які сидерати найкраще підійдуть для посіву у жовтні після картоплі, дізнавайтеся далі у нашій статті. Поради, наведені тут, допоможуть вам забезпечити здорову основу для наступного врожаю.

Які переваги посіву сидератів восени

Ці ефективні органічні добрива допоможуть вам:

розпушити ґрунт та наситити його киснем;

збагатити корисними речовинами;

підвищити родючість;

захистити ділянку від шкідників та хвороб;

знищити або витіснити бур'яни;

наситити ґрунт вологою (озимі сидерати добре затримують сніг).

Посів сидерату на городі. Фото: depositphotos.com

Що краще посіяти на городі після картоплі у жовтні

Для осіннього посіву та посіву під зими обирають озимі сорти сидератів. Після картоплі найкращими визнані:

жито;

ячмінь;

овес;

гірчиця;

ріпак;

фацелія;

райграс;

віка;

буркун;

редька олійна;

фацелія;

люцерна;

конюшина;

бобові;

люпин.

За бажанням, можна сіяти кілька видів сидератів одночасно, вони прекрасно товаришують на одній грядці. Звичайно, кожен сидерат має свої особливості та властивості, хтось краще бореться зі шкідниками, інший — насичує ґрунт поживними речовинами.

Так, до прикладу, якщо у вас дуже суха земля, варто сіяти ячмінь, який легко збагатить ділянку вологою. Гірчиця та овес розпушують ґрунт. А жито допомагає наситити землю калієм, фосфором і бореться з дротяником.

Редька олійна — ефективно бореться з нематодою і бур'янами. Кормові боби — знижують кислотність ґрунту. Горох, люцерна, буркун, люпин — насичують ґрунт азотом, буркун також допомагає боротися з дротяником.

Раніше ми писали, навіщо досвідчені городники закопують сухі чорнобривці на городі.

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