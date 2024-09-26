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Що можна посіяти після картоплі у жовтні — сидерати, які замінять добриво

26 вересня 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Що посіяти після картоплі у жовтні 2024 для відновлення ґрунту — найкращі сидерати
Посів гірчиці на городі восени. Фото: agroexpert.md
Олександра Ткачук - Редактор

Жовтень — час, щоб подумати про здоров'я ґрунту та збагатити його корисними речовинами після збору врожаю картоплі. З цим ідеально впораються сидерати, які легко замінять дорогі хімічні добрива.  

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Які сидерати найкраще підійдуть для посіву у жовтні після картоплі, дізнавайтеся далі у нашій статті. Поради, наведені тут, допоможуть вам забезпечити здорову основу для наступного врожаю.

Які переваги посіву сидератів восени

Ці ефективні органічні добрива допоможуть вам:

  • розпушити ґрунт та наситити його киснем;
  • збагатити корисними речовинами;
  • підвищити родючість;
  • захистити ділянку від шкідників та хвороб;
  • знищити або витіснити бур'яни;
  • наситити ґрунт вологою (озимі сидерати добре затримують сніг).

 

Що краще посіяти на городі після картоплі у жовтні
Посів сидерату на городі. Фото: depositphotos.com

Що краще посіяти на городі після картоплі у жовтні 

Для осіннього посіву та посіву під зими обирають озимі сорти сидератів. Після картоплі найкращими визнані: 

  • жито;
  • ячмінь;
  • овес;
  • гірчиця;
  • ріпак;
  • фацелія;
  • райграс;
  • віка;
  • буркун;
  • редька олійна;
  • фацелія;
  • люцерна;
  • конюшина;
  • бобові;
  • люпин.

За бажанням, можна сіяти кілька видів сидератів одночасно, вони прекрасно товаришують на одній грядці. Звичайно, кожен сидерат має свої особливості та властивості, хтось краще бореться зі шкідниками, інший — насичує ґрунт поживними речовинами. 

Так, до прикладу, якщо у вас дуже суха земля, варто сіяти ячмінь, який легко збагатить ділянку вологою. Гірчиця та овес розпушують ґрунт. А жито допомагає наситити землю калієм, фосфором і бореться з дротяником.

Редька олійна — ефективно бореться з нематодою і бур'янами. Кормові боби — знижують кислотність ґрунту. Горох, люцерна, буркун, люпин — насичують ґрунт азотом, буркун також допомагає боротися з дротяником.

 

Раніше ми писали, навіщо досвідчені городники закопують сухі чорнобривці на городі.

Нагадаємо, ми розповідали, як корисний сидерат ріпак бореться зі шкідниками, які ще властивості має та як правильно його посіяти. 

Також радимо вам дізнатися, як саме використовують вівсянку на городі та яку користь приносить ця каша.

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