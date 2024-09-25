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Залишився старий ґрунт з горщиків — шість корисних порад, як його використати

25 вересня 2024 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
Що робити зі старим ґрунтом з горщиків — шість корисних порад садівників
Дівчина з горщиком із землею. Фото: freepik.com
Олександра Ткачук - Редактор

Ґрунт з часом "старіє", виснажується, втрачає корисні речовини та стає непридатним до подальшого використання. Щобільше, у ньому можуть міститися патогени. Проте, замість того, щоб просто викинути цей цінний матеріал, досвідчені садівники пропонують використати його с користю. 

У нашій статті з посиланням на Gardening Know How ми поділимось шістьма корисними порадами, як ефективно переробити старий ґрунт. Ви дізнаєтеся, як підготувати його для повторного використання, а також знайдете ідеї для його застосування в саду і на городі.

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Шість корисних порад, що робити зі старим ґрунтом
Використана стара земля. Фото: shutterstock.com

Шість корисних порад, що робити зі старим ґрунтом

  1. Використовуйте старий ґрунт для покриття наявних квіткових та овочевих грядок. Він може діяти як своєрідна мульча, захищаючи грядки від перепадів температур. Він має обов'язково пройти стерилізацію перед використанням. 
  2. Використовуйте як базу. Якщо ви створюєте нові грядки у своєму саду, які навесні плануєте заповнити квітами або овочами, старий ґрунт стане відмінним базовим шаром. Навесні просто покрийте його новим ґрунтом і додайте потрібне добриво.
  3. Додайте до компостної купи. Старий ґрунт з горщиків можна просто кинути у компостну купу. Адже хороша компостна купа має містити збалансовану суміш зеленого матеріалу, коричневого матеріалу та ґрунту. 
  4. Зробіть шари на газоні. Газони також потребують уваги й у зимовий період. Чому б не розподілити тонкий шар старого ґрунту з горщиків поверх трави? Згодом він вбереться у ґрунт, а тим часом забезпечить деякий захист траві взимку.
  5. Зробіть картопляну скриньку. Картопляна скринька —  це саморобний контейнер з каркаса із дротяної сітки висотою до 1,2 м, у якому вирощуватиметься картопля. Почніть його робити восени, виклавши на дно скриньки шари газет, потім додайте використаний ґрунт, подрібнене осіннє листя і компост. Залиште все це на всю зиму і навесні посадіть картоплю.
  6. Використовуйте в горщиках повторно. Цілком можливо повторно використовувати ґрунт, якщо ви змішуєте його приблизно з однією третьою нового ґрунту для рослин горщиків і додаєте добрива для поживних речовин.

Важливо: садівники наголошують, перш ніж використовувати повторно старий ґрунт, переконайтеся, що у ньому не було рослин, загиблих від бактеріальних, грибкових чи вірусних захворювань. 

Раніше ми розповідали, чому потрібно перекопувати город восени і як це робити.

Нагадаємо, ми писали, як правильно підготувати ґрунт до посадки цибулі. 

Також радимо дізнатися, навіщо закопувати сухі чорнобривці на городі.

земля поради садоводи садівництво

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