Що робити зі старим ґрунтом з горщиків — шість корисних порад садівників

Залишився старий ґрунт з горщиків — шість корисних порад, як його використати
Ґрунт з часом "старіє", виснажується, втрачає корисні речовини та стає непридатним до подальшого використання. Щобільше, у ньому можуть міститися патогени. Проте, замість того, щоб просто викинути цей цінний матеріал, досвідчені садівники пропонують використати його с користю.
У нашій статті з посиланням на Gardening Know How ми поділимось шістьма корисними порадами, як ефективно переробити старий ґрунт. Ви дізнаєтеся, як підготувати його для повторного використання, а також знайдете ідеї для його застосування в саду і на городі.
Шість корисних порад, що робити зі старим ґрунтом
- Використовуйте старий ґрунт для покриття наявних квіткових та овочевих грядок. Він може діяти як своєрідна мульча, захищаючи грядки від перепадів температур. Він має обов'язково пройти стерилізацію перед використанням.
- Використовуйте як базу. Якщо ви створюєте нові грядки у своєму саду, які навесні плануєте заповнити квітами або овочами, старий ґрунт стане відмінним базовим шаром. Навесні просто покрийте його новим ґрунтом і додайте потрібне добриво.
- Додайте до компостної купи. Старий ґрунт з горщиків можна просто кинути у компостну купу. Адже хороша компостна купа має містити збалансовану суміш зеленого матеріалу, коричневого матеріалу та ґрунту.
- Зробіть шари на газоні. Газони також потребують уваги й у зимовий період. Чому б не розподілити тонкий шар старого ґрунту з горщиків поверх трави? Згодом він вбереться у ґрунт, а тим часом забезпечить деякий захист траві взимку.
- Зробіть картопляну скриньку. Картопляна скринька — це саморобний контейнер з каркаса із дротяної сітки висотою до 1,2 м, у якому вирощуватиметься картопля. Почніть його робити восени, виклавши на дно скриньки шари газет, потім додайте використаний ґрунт, подрібнене осіннє листя і компост. Залиште все це на всю зиму і навесні посадіть картоплю.
- Використовуйте в горщиках повторно. Цілком можливо повторно використовувати ґрунт, якщо ви змішуєте його приблизно з однією третьою нового ґрунту для рослин горщиків і додаєте добрива для поживних речовин.
Важливо: садівники наголошують, перш ніж використовувати повторно старий ґрунт, переконайтеся, що у ньому не було рослин, загиблих від бактеріальних, грибкових чи вірусних захворювань.
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