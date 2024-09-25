Что делать со старой почвой из горшков — шесть полезных советов садоводов

Девушка с горшком с землей. Фото: freepik.com

Почва со временем "стареет", истощается, теряет полезные вещества и становится непригодной для дальнейшего использования. Более того, в ней могут содержаться патогены. Однако вместо того, чтобы просто выбросить этот ценный материал, опытные садоводы предлагают использовать его с пользой.

В нашей статье со ссылкой на Gardening Know How мы поделимся шестью полезными советами, как эффективно переработать старую почву. Вы узнаете, как подготовить ее к повторному использованию, а также найдете идеи для ее применения в саду и на огороде.

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Использованная старая земля. Фото: shutterstock.com

Шесть полезных советов, что делать со старой почвой

Используйте старую почву для покрытия имеющихся цветочных и овощных грядок. Она может действовать как своеобразная мульча, защищая грядки от перепадов температур. Она должна обязательно пройти стерилизацию перед использованием. Используйте в качестве базы. Если вы создаете новые грядки в своем саду, которые весной планируете заполнить цветами или овощами, старый грунт станет отличным базовым слоем. Весной просто покройте его новой почвой и добавьте нужное удобрение. Добавьте в компостную кучу. Старую почву из горшков можно просто бросить в компостную кучу. Ведь хорошая компостная куча должна содержать сбалансированную смесь зеленого материала, коричневого материала и почвы. Сделайте слои на газоне. Газоны также требуют внимания и в зимний период. Почему бы не распределить тонкий слой старой почвы из горшков поверх травы? Впоследствии она впитается в почву, а тем временем обеспечит некоторую защиту траве зимой. Сделайте картофельный ящик. Картофельный ящик — это самодельный контейнер из каркаса из проволочной сетки высотой до 1,2 м, в котором выращивается картофель. Начните его делать осенью, выложив на дно ящика слои газет, затем добавьте использованный грунт, измельченные осенние листья и компост. Оставьте все это на всю зиму и весной посадите картошку. Используйте в горшках повторно. Вполне возможно повторно использовать почву, если вы смешиваете ее примерно с одной третьей почвы для растений горшков и добавляете удобрения для питательных веществ.

Важно: садоводы отмечают, прежде чем использовать повторно старый грунт, убедитесь, что в нем не было растений, погибших от бактериальных, грибковых или вирусных заболеваний.

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