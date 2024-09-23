Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow У жодному разі не спалюйте його — як опале листя може бути корисним у саду arrow

У жодному разі не спалюйте його — як опале листя може бути корисним у саду

23 вересня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чому не можна спалювати опале листя — чим воно корисне в саду, поради дачникам
Садівник, який загрібає опале листя. Фото: House Digest
Христина Кучугурна - Редактор

Восени, коли з дерев у саду починає падати листя, всі дачники згрібають його до купи, щоб привести свою територію до ладу, але цим опалим листям можна покращити зростання і розвиток рослин. Досвідчені садівники пояснили, як можна це зробити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Читайте також:

Використання опалого листя у саду

Перегній

Перш за все, опалим листям можна замульчувати або підкислити ґрунт на ділянці. Листя з дерев затримує вологу в ґрунті, а також приваблює туди дощових хробаків, які вважаються корисними для нього, тому з нього можна робити чудовий перегній для городу.

Але краще збирати листя для перегною тоді, коли надворі волого, а якщо суха погода стоїть вже доволі довго, намочіть листя водою, покладіть його до мішків і утрамбуйте, залишивши це на один рік.

Куча из опавших листьев на траве
Купа з опалого листя на траві. Фото: Pixabay

Компост

З опалого листя також можна зробити компост, але перед цим його необхідно подрібнити вручну, ножицями чи ножем. Щоб зробити цей компост максимально корисним, покладіть листя з шарами перегною або звичайного ґрунту.

Спочатку покладіть шар подрібненого листя завтовшки не менше, ніж 30 сантиметрів, потім перегній, а після цього – знову листя. Вже за рік вам вдасться отримати корисний і, що найголовніше, якісний компост для рослин.

Утеплення троянд на зиму

Троянди — це квіти, які не здатні витримувати дуже низькі температури повітря і сильні морози, тому їх необхідно вкривати напередодні зими, але робити це треба виключно сухим і здоровим листям. 

Загребание опавших листьев в кучу
Загрібання опалого листя до купи. Фото: Pinterest

Добриво для кімнатних рослин

Опале листя також може стати чудовим добривом для кімнатних квітів, але спочатку його треба подрібнити разом з однорічними бур’янами, а потім цю суміш додати до ґрунту для розсади.

Утеплення грядок

Щоб пришвидшити збір врожаю навесні, опале листя необхідно закопати у траншеї до самого верху, додавши зверху подрібнену траву та різні залишки рослин. Потім все це полити водою, а навесні насипати на листя землі та накрити нетканим матеріалом. За декілька днів можна буде сміливо садити розсаду. 

Нагадаємо, ми писали про те, чим опалі яблука можуть бути корисними на городі та в саду. 

Раніше ми розповідали про те, які дерева категорично не можна садити напередодні зими.  

Також ми повідомляли про те, для чого досвідчені дачники розкидають вівсянку на городі.

рослини поради сад опале листя

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:00 За гроші обіцяв влаштувати до тилової частини — як у Львові суд покарав військового

17:55 Юна одеситка вийшла на перше місце у відборі на Дитяче Євробачення

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

17:45 У Харкові пролунали вибухи — що відомо

17:34 Штрафи за неоновлення даних — чи можуть покарати людину з відстрочкою

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

17:30 Telegram співпрацюватиме з правоохоронними органами — Дуров повідомив деталі

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

17:22 В Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди в Україні на завтра

17:17 В Укрзалізниці пояснили, чому військовий у потязі Одеса — Ковель спав у тамбурі

18:00 За гроші обіцяв влаштувати до тилової частини — як у Львові суд покарав військового

17:55 Юна одеситка вийшла на перше місце у відборі на Дитяче Євробачення

17:45 У Харкові пролунали вибухи — що відомо

17:34 Штрафи за неоновлення даних — чи можуть покарати людину з відстрочкою

17:30 Telegram співпрацюватиме з правоохоронними органами — Дуров повідомив деталі

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

17:22 В Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди в Україні на завтра

17:17 В Укрзалізниці пояснили, чому військовий у потязі Одеса — Ковель спав у тамбурі

17:06 У пару до Довбика у власника Роми з'явиться інший зірковий футболіст із Черкас

17:00 Спека стає небезпечною — синоптики розповіли про загрозу для Києва та області

16:57 В Україні зупинили мобілізацію певної категорії чоловіків, — Гончаренко

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Text

11:12 Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

Text

11:05 Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті