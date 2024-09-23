Чому не можна спалювати опале листя — чим воно корисне в саду, поради дачникам

Садівник, який загрібає опале листя. Фото: House Digest

Восени, коли з дерев у саду починає падати листя, всі дачники згрібають його до купи, щоб привести свою територію до ладу, але цим опалим листям можна покращити зростання і розвиток рослин. Досвідчені садівники пояснили, як можна це зробити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Перегній

Перш за все, опалим листям можна замульчувати або підкислити ґрунт на ділянці. Листя з дерев затримує вологу в ґрунті, а також приваблює туди дощових хробаків, які вважаються корисними для нього, тому з нього можна робити чудовий перегній для городу.

Але краще збирати листя для перегною тоді, коли надворі волого, а якщо суха погода стоїть вже доволі довго, намочіть листя водою, покладіть його до мішків і утрамбуйте, залишивши це на один рік.

Купа з опалого листя на траві. Фото: Pixabay

Компост

З опалого листя також можна зробити компост, але перед цим його необхідно подрібнити вручну, ножицями чи ножем. Щоб зробити цей компост максимально корисним, покладіть листя з шарами перегною або звичайного ґрунту.

Спочатку покладіть шар подрібненого листя завтовшки не менше, ніж 30 сантиметрів, потім перегній, а після цього – знову листя. Вже за рік вам вдасться отримати корисний і, що найголовніше, якісний компост для рослин.

Утеплення троянд на зиму

Троянди — це квіти, які не здатні витримувати дуже низькі температури повітря і сильні морози, тому їх необхідно вкривати напередодні зими, але робити це треба виключно сухим і здоровим листям.

Загрібання опалого листя до купи. Фото: Pinterest

Добриво для кімнатних рослин

Опале листя також може стати чудовим добривом для кімнатних квітів, але спочатку його треба подрібнити разом з однорічними бур’янами, а потім цю суміш додати до ґрунту для розсади.

Утеплення грядок

Щоб пришвидшити збір врожаю навесні, опале листя необхідно закопати у траншеї до самого верху, додавши зверху подрібнену траву та різні залишки рослин. Потім все це полити водою, а навесні насипати на листя землі та накрити нетканим матеріалом. За декілька днів можна буде сміливо садити розсаду.

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