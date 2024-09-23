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Ни в коем случае не сжигайте их — как опавшие листья могут быть полезны в саду

23 сентября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему нельзя сжигать опавшие листья — чем они полезны в саду, советы дачникам
Садовник, который загребает опавшие листья. Фото: House Digest
Кристина Кучугурная - Редактор

Осенью, когда с деревьев в саду начинают падать листья, все дачники сгребают их в кучу, чтобы привести свою территорию в порядок, но этими опавшими листьями можно улучшить рост и развитие растений. Опытные садоводы объяснили, как это можно сделать.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Использование опавших листьев в саду

Перегной

Прежде всего, опавшей листвой можно замульчировать или подкислить почву на участке. Листья с деревьев задерживают влагу в почве, а также привлекают туда дождевых червей, которые считаются полезными для нее, поэтому из них можно делать отличный перегной для огорода.

Но лучше собирать листья для перегноя тогда, когда на воздухе влажно, а если сухая погода стоит уже довольно долго, намочите листья водой, положите их в мешки и утрамбуйте, оставив это на один год.

Куча из опавших листьев на траве
Куча из опавших листьев на траве. Фото: Pixabay

Компост

Из опавших листьев также можно сделать компост, но перед этим их необходимо измельчить вручную, ножницами или ножом. Чтобы сделать этот компост максимально полезным, положите листья со слоями перегноя или обычной почвы.

Сначала положите слой измельченных листьев толщиной не менее 30 сантиметров, затем перегной, а после этого — снова листья. Уже через год вам удастся получить полезный и, что самое главное, качественный компост для растений.

Утепление роз на зиму

Розы — это цветы, которые не способны выдерживать очень низкие температуры воздуха и сильные морозы, поэтому их необходимо укрывать накануне зимы, но делать это нужно исключительно сухими и здоровыми листьями.

Загребание опавших листьев в кучу
Загребание опавших листьев в кучу. Фото: Pinterest

Удобрение для комнатных растений

Опавшие листья также могут стать прекрасным удобрением для комнатных цветов, но сначала их надо измельчить вместе с однолетними сорняками, а затем эту смесь добавить в грунт для рассады.

Утепление грядок

Чтобы ускорить сбор урожая весной, опавшие листья необходимо закопать в траншее до самого верха, добавив сверху измельченную траву и различные остатки растений. Затем все это полить водой, а весной насыпать на листья земли и накрыть нетканым материалом. Через несколько дней можно будет смело сажать рассаду.

Напомним, мы писали о том, чем опавшие яблоки могут быть полезны на огороде и в саду.

Раньше мы рассказывали о том, какие деревья категорически нельзя сажать в преддверии зимы.

Также мы сообщали о том, зачем опытные дачники разбрасывают овсянку на огороде.

растения советы сад опавшие листья

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