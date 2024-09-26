Что посеять после картофеля в октябре 2024 для восстановления почвы — лучшие сидераты

Что посеять после картофеля в октябре — сидераты, которые заменят удобрение
Октябрь — время, чтобы подумать о здоровье почвы и обогатить ее полезными веществами после сбора урожая картофеля. С этим идеально справятся сидераты, легко заменяющие дорогие химические удобрения.
Какие сидераты лучше подойдут для посева в октябре после картофеля, узнайте далее в нашей статье. Приведенные здесь советы помогут вам обеспечить здоровую основу для следующего урожая.
Какие преимущества посева сидератов осенью
Эти эффективные органические удобрения помогут вам:
- разрыхлить почву и насытить ее кислородом;
- обогатить полезными веществами;
- повысить плодородие;
- защитить участок от вредителей и болезней;
- уничтожить или вытеснить сорняки;
- насытить почву влагой (озимые сидераты хорошо задерживают снег).
Что лучше посеять на огороде после картофеля в октябре
Для осеннего посева и посева под зиму выбирают озимые сорта сидератов. После картофеля лучшими признаны:
- рожь;
- ячмень;
- овес;
- горчица;
- рапс;
- фацелия;
- райграс;
- вика;
- донник;
- редька масличная;
- фацелия;
- люцерна;
- клевер;
- бобовые;
- люпин.
По желанию можно сеять несколько видов сидератов одновременно, они прекрасно дружат на одной грядке. Конечно, каждый сидерат имеет свои особенности и свойства, кто-то лучше борется с вредителями, кто-то — насыщает почву питательными веществами.
Так, например, если у вас очень сухая земля, стоит сеять ячмень, который легко обогатит участок влагой. Горчица и овес разрыхляют почву. А рожь помогает насытить землю калием, фосфором и борется с проволочником.
Редька масличная — эффективно борется с нематодой и сорняками. Кормовые бобы — снижают кислотность почвы. Горох, люцерна, донник, люпин — насыщают почву азотом, донник также помогает бороться с проволочником.
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