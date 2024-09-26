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Что посеять после картофеля в октябре — сидераты, которые заменят удобрение

26 сентября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Что посеять после картофеля в октябре 2024 для восстановления почвы — лучшие сидераты
Посев горчицы на огороде осенью. Фото: agroexpert.md
Александра Ткачук - Редактор

Октябрь — время, чтобы подумать о здоровье почвы и обогатить ее полезными веществами после сбора урожая картофеля. С этим идеально справятся сидераты, легко заменяющие дорогие химические удобрения.

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Какие сидераты лучше подойдут для посева в октябре после картофеля, узнайте далее в нашей статье. Приведенные здесь советы помогут вам обеспечить здоровую основу для следующего урожая.

Какие преимущества посева сидератов осенью

Эти эффективные органические удобрения помогут вам:

  • разрыхлить почву и насытить ее кислородом;
  • обогатить полезными веществами;
  • повысить плодородие;
  • защитить участок от вредителей и болезней;
  • уничтожить или вытеснить сорняки;
  • насытить почву влагой (озимые сидераты хорошо задерживают снег).

 

Что лучше посеять на огороде после картофеля в октябре
Посев сидерата на огороде. Фото: depositphotos.com

Что лучше посеять на огороде после картофеля в октябре  

Для осеннего посева и посева под зиму выбирают озимые сорта сидератов. После картофеля лучшими признаны:

  • рожь;
  • ячмень;
  • овес;
  • горчица;
  • рапс;
  • фацелия;
  • райграс;
  • вика;
  • донник;
  • редька масличная;
  • фацелия;
  • люцерна;
  • клевер;
  • бобовые;
  • люпин.

По желанию можно сеять несколько видов сидератов одновременно, они прекрасно дружат на одной грядке. Конечно, каждый сидерат имеет свои особенности и свойства, кто-то лучше борется с вредителями, кто-то — насыщает почву питательными веществами.

Так, например, если у вас очень сухая земля, стоит сеять ячмень, который легко обогатит участок влагой. Горчица и овес разрыхляют почву. А рожь помогает насытить землю калием, фосфором и борется с проволочником.

Редька масличная — эффективно борется с нематодой и сорняками. Кормовые бобы — снижают кислотность почвы. Горох, люцерна, донник, люпин — насыщают почву азотом, донник также помогает бороться с проволочником.

 

Ранее мы писали, зачем опытные огородники закапывают сухие бархатцы на огороде.

Напомним, мы рассказывали, как полезный сидерат рапс борется с вредителями, какие еще свойства имеет и как правильно его сеять.

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