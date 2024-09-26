Что посеять после картофеля в октябре 2024 для восстановления почвы — лучшие сидераты

Посев горчицы на огороде осенью. Фото: agroexpert.md

Октябрь — время, чтобы подумать о здоровье почвы и обогатить ее полезными веществами после сбора урожая картофеля. С этим идеально справятся сидераты, легко заменяющие дорогие химические удобрения.

Читайте также:

Какие сидераты лучше подойдут для посева в октябре после картофеля, узнайте далее в нашей статье. Приведенные здесь советы помогут вам обеспечить здоровую основу для следующего урожая.

Какие преимущества посева сидератов осенью

Эти эффективные органические удобрения помогут вам:

разрыхлить почву и насытить ее кислородом;

обогатить полезными веществами;

повысить плодородие;

защитить участок от вредителей и болезней;

уничтожить или вытеснить сорняки;

насытить почву влагой (озимые сидераты хорошо задерживают снег).

Посев сидерата на огороде. Фото: depositphotos.com

Что лучше посеять на огороде после картофеля в октябре

Для осеннего посева и посева под зиму выбирают озимые сорта сидератов. После картофеля лучшими признаны:

рожь;

ячмень;

овес;

горчица;

рапс;

фацелия;

райграс;

вика;

донник;

редька масличная;

фацелия;

люцерна;

клевер;

бобовые;

люпин.

По желанию можно сеять несколько видов сидератов одновременно, они прекрасно дружат на одной грядке. Конечно, каждый сидерат имеет свои особенности и свойства, кто-то лучше борется с вредителями, кто-то — насыщает почву питательными веществами.

Так, например, если у вас очень сухая земля, стоит сеять ячмень, который легко обогатит участок влагой. Горчица и овес разрыхляют почву. А рожь помогает насытить землю калием, фосфором и борется с проволочником.

Редька масличная — эффективно борется с нематодой и сорняками. Кормовые бобы — снижают кислотность почвы. Горох, люцерна, донник, люпин — насыщают почву азотом, донник также помогает бороться с проволочником.

Ранее мы писали, зачем опытные огородники закапывают сухие бархатцы на огороде.

Напомним, мы рассказывали, как полезный сидерат рапс борется с вредителями, какие еще свойства имеет и как правильно его сеять.

Также советуем вам узнать, как именно используют овсянку на огороде и какую пользу приносит эта каша.