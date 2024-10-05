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Какие ошибки при применении пепла допускают начинающие огородники чаще всего

5 октября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Подкормка растений пеплом — какие распространенные ошибки допускают начинающие огородники
Огородник удобряет растения пеплом. Фото: google.com
Александра Ткачук - Редактор

Зола — самое известное натуральное удобрение, являющееся источником фосфора и калия. Его применяют в саду и огороде для улучшения плодородия почвы и подкормки растений. Однако его неправильное применение может больше навредить, чем принести пользу.

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Какие ошибки чаще всего допускают начинающие огородники при использовании пепла и как их избежать, чтобы пепел стал настоящим помощником в вашем саду и огороде, делимся с вами далее в материале.

Подкормка сада и огорода пеплом — какие ошибки не следует допускать

1. Выбор золы

Конечно, для подкормки растений нельзя взять любую попавшуюся вам под руку золу. Нельзя использовать как удобрение пепел:

  • оставшийся после сжигания забора или мебели;
  • в котором кроме натуральной древесины горел мусор;
  • который остался в мангале (чаще всего для разжигания используют специальное средство, а оно является ядом для растений).

Для подкормки растений используйте исключительно натуральную древесину и остатки растений. Следует заметить, что пепел для растений можно покупать в специализированном магазине.

 

Подкормка растений пеплом — какие распространенные ошибки допускают начинающие огородники
Огородник удобряет растения пеплом. Фото: freepik.com

2. Внесение в "правильную" почву

Зола это не панацея от всех бед, ее нельзя использовать везде. Есть определенные условия для использования такого удобрения.

Так, иногда растениям нужна кислая почва, тогда как пепел всегда раскисляет ее. Соответственно, эти культуры после такой подкормки не смогут нормально развиваться и расти.

Перед внесением золы следует проверить кислотность почвы. Это можно сделать с помощью лакмуса. Если лакмус стал желтым или розовым, кислотность почвы высокая — от 5 до 3 pH. При появлении зеленого или синего цвета можно сказать, что почва щелочная — от 7 до 10 pH.

3. Дозировка пепла

Нельзя сыпать золу столько, сколько вздумается, иначе может произойти дисбаланс микроэлементов. К примеру, растения получат много фосфора и калия, а азота, наоборот, будет мало, что непременно скажется на количестве и качестве урожая. Для каждого растения существует своя норма внесения пепла.

 

Ранее мы рассказывали, как можно использовать листья грецкого ореха в саду.

Напомним, мы писали, как именно используют овсянку на огороде и какую пользу приносит эта каша.

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растения советы удобрения огород ошибки пепел

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