Як використовують листя волоського горіха у саду восени — корисні поради дачникам

Збір листя горіха у саду. Колаж: Новини.LIVE

Листя волоського горіха восени — це не просто відходи з дерева, які слід прибрати з ділянки. Завдяки своїм унікальним властивостям вони можуть стати цінним ресурсом для садівників та дачників.

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Які особливості мають листя волоського горіха та як ефективно застосовувати це природне багатство на своїй ділянці та отримати максимальну користь, розповідаємо далі в матеріалі.

У чому особливість листя волоського горіха

Листя волоського горіха містить особливу речовину — юглон. Вона вважається природним гербіцидом, що пригнічує ріст інших рослин. Саме через це під самим деревом зазвичай нічого не росте.

Крім того, юглон може діяти як природний інсектицид. Ця речовина, яка міститься в листі, корі та корінні волоського горіха, має токсичні властивості для деяких комах та інших шкідників.

Найбільше юглону міститься в коренях, однак восени, після опадання листя, його кількість значно зменшується. Це означає, що листя, зібране восени, можна використовувати як добриво. Тим паче юглон швидко розкладається в ґрунті, стаючи поживним середовищем для бактерій.

Також листя горіха містять такі корисні речовини:

вітамін С;

каротиноїди;

таніни;

ефірні олії;

органічні кислоти;

фосфор;

калій;

магній та інші мікроелементи.

Плоди волоського горіха. Фото: google.com

Чому варто використовувати листя волоського горіха

Листя волоського горіха варто використовувати у саду, щоб:

захистити інші рослини від хвороб;

знищити деяких шкідників, які часто зустрічаються у садових рослин;

підвищити родючість ґрунту;

знизити кислотність ґрунту;

поліпшити структуру ґрунту (органічна маса з листя робить ґрунт більш пухким);

захистити рослини від впливу низьких температур (завдяки мульчуванню).

Збір опалого листя в саду. Фото: shutterstock.com

Як використовувати листя волоського горіха у саду

1. Додайте листя до компосту

Листя багате на корисні елементи (фосфор, калій, кальцій, магній), які можна отримати через компостування. Це збагачує ґрунт поживними речовинами після розкладання юглону. Готовий компост можна використовувати для підживлення рослин восени наступного року.

2. Зробіть мульчу

Листя горіха можна використовувати як мульчу. Це допоможе утримувати вологу в ґрунті, пригнітити ріст бур'янів, захистити від шкідників та хвороб і захистити кореневу систему рослин від заморозків.

Найкраще використовувати мульчу з горіхового листя для:

кущів роз;

цибулинних квітів;

саджанців плодових дерев;

цибулі;

часнику.

3. Використайте золу

Золу з листя волоського горіха можна використовувати як добриво. Вона не містить юглону та допомагає знизити кислотність ґрунту. Також зола багата на мікроелементи та підходить для більшості рослин, але не рекомендується для ґрунтів з нейтральною реакцією.

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