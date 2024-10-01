Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Можете забути про добриво та інсектициди — що робити з листям волоського горіха arrow

Можете забути про добриво та інсектициди — що робити з листям волоського горіха

1 жовтня 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Як використовують листя волоського горіха у саду восени — корисні поради дачникам
Збір листя горіха у саду. Колаж: Новини.LIVE
Олександра Ткачук - Редактор

Листя волоського горіха восени — це не просто відходи з дерева, які слід прибрати з ділянки. Завдяки своїм унікальним властивостям вони можуть стати цінним ресурсом для садівників та дачників.

Читайте також:

Які особливості мають листя волоського горіха та як ефективно застосовувати це природне багатство на своїй ділянці та отримати максимальну користь, розповідаємо далі в матеріалі. 

У чому особливість листя волоського горіха

Листя волоського горіха містить особливу речовину — юглон. Вона вважається природним гербіцидом, що пригнічує ріст інших рослин. Саме через це під самим деревом зазвичай нічого не росте. 

Крім того, юглон може діяти як природний інсектицид. Ця речовина, яка міститься в листі, корі та корінні волоського горіха, має токсичні властивості для деяких комах та інших шкідників.

Найбільше юглону міститься в коренях, однак восени, після опадання листя, його кількість значно зменшується. Це означає, що листя, зібране восени, можна використовувати як добриво. Тим паче юглон швидко розкладається в ґрунті, стаючи поживним середовищем для бактерій.

Також листя горіха містять такі корисні речовини:

  • вітамін С;
  • каротиноїди;
  • таніни;
  • ефірні олії;
  • органічні кислоти;
  • фосфор;
  • калій;
  • магній та інші мікроелементи.

 

Чому варто використовувати листя волоського горіха
Плоди волоського горіха. Фото: google.com

Чому варто використовувати листя волоського горіха

Листя волоського горіха варто використовувати у саду, щоб:

  • захистити інші рослини від хвороб;
  • знищити деяких шкідників, які часто зустрічаються у садових рослин;
  • підвищити родючість ґрунту;
  • знизити кислотність ґрунту;
  • поліпшити структуру ґрунту (органічна маса з листя робить ґрунт більш пухким);
  • захистити рослини від впливу низьких температур (завдяки мульчуванню).

 

Чому варто використовувати листя волоського горіха
Збір опалого листя в саду. Фото: shutterstock.com

Як використовувати листя волоського горіха у саду

1. Додайте листя до компосту 

Листя багате на корисні елементи (фосфор, калій, кальцій, магній), які можна отримати через компостування. Це збагачує ґрунт поживними речовинами після розкладання юглону. Готовий компост можна використовувати для підживлення рослин восени наступного року.

2. Зробіть мульчу 

Листя горіха можна використовувати як мульчу. Це допоможе утримувати вологу в ґрунті, пригнітити ріст бур'янів, захистити від шкідників та хвороб і захистити кореневу систему рослин від заморозків.

Найкраще використовувати мульчу з горіхового листя для:

  • кущів роз;
  • цибулинних квітів;
  • саджанців плодових дерев;
  • цибулі;
  • часнику. 

3. Використайте золу 

Золу з листя волоського горіха можна використовувати як добриво. Вона не містить юглону та допомагає знизити кислотність ґрунту. Також зола багата на мікроелементи та підходить для більшості рослин, але не рекомендується для ґрунтів з нейтральною реакцією.

Раніше ми писали, що слід зробити з волоським горіхом до перших холодів.

Нагадаємо, ми розповідали, чому не можна вирубувати волоський горіх біля будинку. 

Також радимо дізнатися, які фруктові дерева не можна садити восени.

дерева поради добрива сад волоські горіхи листя

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — де випаде мокрий сніг

04:30 Українці створили петицію з вимогою щодо зміни форми представників ТЦК

04:20 Мобілізація у жовтні — що зміниться у правилах призову до ЗСУ

03:26 На фронті потрібні знавці танкового озброєння — кого запрошують до "Азова"

02:34 Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Термінова новина

01:56 На Київщині лунають вибухи — в ОВА повідомили про атаку ударних БпЛА

Термінова новина

01:40 Повітряна тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

01:34 Чи можна взяти Україну до НАТО з окупованими територіями, відповідь Столтенберга

01:32 Чоловік проігнорував повістку через хвору бабусю — що вирішив суд

01:30 У ТЦК радять готуватися до призову навіть людям із відстрочкою — чому

05:05 Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — де випаде мокрий сніг

04:30 Українці створили петицію з вимогою щодо зміни форми представників ТЦК

04:20 Мобілізація у жовтні — що зміниться у правилах призову до ЗСУ

03:26 На фронті потрібні знавці танкового озброєння — кого запрошують до "Азова"

02:34 Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Термінова новина

01:56 На Київщині лунають вибухи — в ОВА повідомили про атаку ударних БпЛА

Термінова новина

01:40 Повітряна тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

01:34 Чи можна взяти Україну до НАТО з окупованими територіями, відповідь Столтенберга

01:32 Чоловік проігнорував повістку через хвору бабусю — що вирішив суд

01:30 У ТЦК радять готуватися до призову навіть людям із відстрочкою — чому

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

Text

23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Text

15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК