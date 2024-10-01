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Можно забыть про удобрения и инсектициды — что делать с листьями грецкого ореха

1 октября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как используют листья грецкого ореха в саду осенью — полезные советы дачникам
Сбор листьев ореха в саду. Коллаж: Новини.LIVE
Александра Ткачук - Редактор

Листья грецкого ореха осенью — это не просто отходы с дерева, которые следует убрать с участка. Благодаря своим уникальным свойствам, они могут стать ценным ресурсом для садоводов и дачников.

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Какие особенности имеют листья грецкого ореха и как эффективно применять это природное богатство на своем участке и извлечь максимальную пользы, рассказываем далее в материале.

В чем особенность листьев грецкого ореха

Листья грецкого ореха содержат особое вещество — юглон. Оно считается естественным гербицидом, подавляющим рост других растений. Именно поэтому под самым деревом обычно ничего не растет.

Кроме того, юглон может действовать как естественный инсектицид. Это вещество, содержащееся в листьях, коре и корнях грецкого ореха, имеет токсичные свойства для некоторых насекомых и других вредителей.

Больше всего юглона содержится в корнях, однако осенью, после опадания листьев, его количество значительно уменьшается. Это означает, что листья, собранные осенью, можно использовать как удобрение. Тем более юглон быстро разлагается в почве, становясь питательной средой для бактерий.

Также листья ореха содержат следующие полезные вещества:

  • витамин С;
  • каротиноиды;
  • танины;
  • эфирные масла;
  • органические кислоты;
  • фосфор;
  • калий;
  • магний и другие микроэлементы.

 

Почему следует использовать листья грецкого ореха
Плоды грецкого ореха. Фото: google.com

Почему следует использовать листья грецкого ореха

Листья грецкого ореха следует использовать в саду, чтобы:

  • защитить другие растения от болезней;
  • уничтожить некоторых вредителей, часто встречающихся у садовых растений;
  • повысить плодородие почвы;
  • снизить кислотность почвы;
  • улучшить структуру почвы (органическая масса из листьев делает почву более рыхлой);
  • защитить растения от воздействия низких температур (благодаря мульчированию).

 

Почему следует использовать листья грецкого ореха
Сбор опавших листьев в саду. Фото: shutterstock.com

Как использовать листья грецкого ореха в саду

1. Добавьте листья к компосту

Листья богаты полезными элементами (фосфор, калий, кальций, магний), которые можно получить через компостирование. Это обогащает почву питательными веществами после разложения юглона. Готовый компост можно использовать для подкормки растений осенью следующего года.

2. Сделайте мульчу

Листья ореха можно использовать как мульчу. Это поможет удерживать влагу в почве, подавить рост сорняков, защитить от вредителей и болезней и защитить корневую систему растений от заморозков.

Лучше использовать мульчу из ореховых листьев для:

  • кустов роз;
  • луковичных цветов;
  • саженцев плодовых деревьев;
  • лука;
  • чеснока.

3. Используйте золу

Золу из листьев грецкого ореха можно использовать как удобрение. Она не содержит юглона и помогает снизить кислотность почвы. Также зола богата микроэлементами и подходит для большинства растений, но не рекомендуется для почв с нейтральной реакцией.

Ранее мы писали, что следует сделать с грецким орехом до первых холодов.

Напомним, мы рассказывали, почему нельзя вырубывать грецкий орех возле дома.

Также советуем узнать, какие фруктовые деревья нельзя сажать осенью.

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