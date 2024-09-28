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Як обрізати сливу восени — вісім важливих правил для майбутнього багатого врожаю

28 вересня 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Як обрізати сливу восени, щоб збільшити врожай вдвічі — поради садівників
Садівник обрізає плодове дерево. Фото: google.com
Олександра Ткачук - Редактор

Осіння обрізка сливи — ключовий етап у догляді за цим плодовим деревом, який впливає на його здоров'я та врожайність. Правильна обрізка допомагає формувати крону, покращує доступ світла і повітря до гілок, а також запобігає розвитку хвороб.

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У цій статті ми розглянемо вісім важливих правил, які допоможуть вам провести обрізку сливи ефективно і забезпечити багатий урожай на наступний рік.

Коли можна обрізати сливу восени — терміни 

Щоб зрозуміти, коли можна розпочинати обрізку, звертайте увагу на погоду та на саме дерево — коли листя опало, можна розпочинати процедуру. 

Обрізати плодові дерева восени можна при температурі від +5°C до +10°C. У цьому температурному діапазоні рослини перебувають у стані спокою, і ризик пошкодження деревини мінімальний

Зазвичай це відбувається з середини вересня до кінця жовтня. Проводьте роботу в суху погоду і не чекайте холодів. Рани мають зажити до заморозків.

Як обрізати сливу восени, щоб був хороший урожай

Правила обрізки дерева:

  • використовуйте тільки заточені секатор і садовий ніж;
  • у жодному разі не обрізайте плодоносні гілки, їх легко розпізнати — бруньки на них розташовані групами по 3 штуки;
  • варто перевести урожай із занадто довгих молодих гілок на бічні;
  • необхідно забезпечити доступ крони до сонячного світла;
  • не допускайте роздвоєння на дереві;
  • якщо гілка розрослася на кілька відростків, обріжте ті, що ростуть усередину;
  • обов'язково потрібно обрізати хворі, сухі, відмерлі ділянки сливи.

 

Як обрізати сливу восени, щоб був хороший урожай
Садівник обрізає плодове дерево. Фото: google.com

Як правильно обрізати сливове дерево 

Правила обрізки плодового дерева наступні: 

  1. Дерево має бути широким внизу і вузьким нагорі. Дотримуйтеся форми конуса.
  2. Молоді гілки віком до 1 року варто видалити до першого плодоносного (з бруньками) бічного відростка. Це допоможе освітлити крону.
  3. Насамперед обрізайте гілки, які ростуть у напрямку всередину до стовбура дерева.
  4. Видаляйте нижні гілки, які ростуть зі стовбура під гострим кутом. Вони вважаються аварійними.
  5. Між основними гілками має бути відстань мінімум 5 см. Приберіть молоді гілки, які ростуть занадто близько до основних.
  6. Регулярно оновлюйте гілки вище середини дерева, не залишаючи старих багаторічних відростків. Якщо є роздвоєння - залишайте молодшу частину.
  7. На самій верхівці дерева можна видалити центральний стовбур до першого плодоносного відростка. Верхні гілки рекомендується сильно вкоротити.
  8. На місці видалення гілки залиште невеликий відросток розміром приблизно 5 мм, а всі рани обробіть садовим варом.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете не тільки зберегти красу вашого саду, але й порадувати себе смачними, соковитими сливами.

 

Раніше ми писали, чим варто підгодувати яблуню та вишню восени. 

Нагадаємо, ми розповідали, які фруктові дерева не можна садити восени.

Також ділимося корисною порадою, що слід зробити з волоським горіхом до перших холодів, щоб наступного сезону збирати смачні плоди мішками.

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