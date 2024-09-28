Як обрізати сливу восени, щоб збільшити врожай вдвічі — поради садівників

Садівник обрізає плодове дерево. Фото: google.com

Осіння обрізка сливи — ключовий етап у догляді за цим плодовим деревом, який впливає на його здоров'я та врожайність. Правильна обрізка допомагає формувати крону, покращує доступ світла і повітря до гілок, а також запобігає розвитку хвороб.

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Коли можна обрізати сливу восени — терміни

Щоб зрозуміти, коли можна розпочинати обрізку, звертайте увагу на погоду та на саме дерево — коли листя опало, можна розпочинати процедуру.

Обрізати плодові дерева восени можна при температурі від +5°C до +10°C. У цьому температурному діапазоні рослини перебувають у стані спокою, і ризик пошкодження деревини мінімальний

Зазвичай це відбувається з середини вересня до кінця жовтня. Проводьте роботу в суху погоду і не чекайте холодів. Рани мають зажити до заморозків.

Як обрізати сливу восени, щоб був хороший урожай

Правила обрізки дерева:

використовуйте тільки заточені секатор і садовий ніж;

у жодному разі не обрізайте плодоносні гілки, їх легко розпізнати — бруньки на них розташовані групами по 3 штуки;

варто перевести урожай із занадто довгих молодих гілок на бічні;

необхідно забезпечити доступ крони до сонячного світла;

не допускайте роздвоєння на дереві;

якщо гілка розрослася на кілька відростків, обріжте ті, що ростуть усередину;

обов'язково потрібно обрізати хворі, сухі, відмерлі ділянки сливи.

Садівник обрізає плодове дерево. Фото: google.com

Як правильно обрізати сливове дерево

Правила обрізки плодового дерева наступні:

Дерево має бути широким внизу і вузьким нагорі. Дотримуйтеся форми конуса. Молоді гілки віком до 1 року варто видалити до першого плодоносного (з бруньками) бічного відростка. Це допоможе освітлити крону. Насамперед обрізайте гілки, які ростуть у напрямку всередину до стовбура дерева. Видаляйте нижні гілки, які ростуть зі стовбура під гострим кутом. Вони вважаються аварійними. Між основними гілками має бути відстань мінімум 5 см. Приберіть молоді гілки, які ростуть занадто близько до основних. Регулярно оновлюйте гілки вище середини дерева, не залишаючи старих багаторічних відростків. Якщо є роздвоєння - залишайте молодшу частину. На самій верхівці дерева можна видалити центральний стовбур до першого плодоносного відростка. Верхні гілки рекомендується сильно вкоротити. На місці видалення гілки залиште невеликий відросток розміром приблизно 5 мм, а всі рани обробіть садовим варом.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете не тільки зберегти красу вашого саду, але й порадувати себе смачними, соковитими сливами.

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