Как обрезать сливу осенью, чтобы увеличить урожай вдвое - советы садоводов

Садовод обрезает плодовое дерево. Фото: google.com

Осенняя обрезка сливы – ключевой этап в уходе за этим плодовым деревом, который влияет на его здоровье и урожайность. Правильная обрезка помогает формировать крону, улучшает доступ света и воздуха к веткам, а также предотвращает развитие болезней.

Читайте также:

В этой статье мы рассмотрим восемь важных правил, которые помогут вам эффективно провести обрезку сливы и обеспечить богатый урожай на следующий год.

Когда можно обрезать сливу осенью.

Чтобы понять, когда можно начинать обрезку, обращайте внимание на погоду и само дерево.

Обрезка плодовых деревьев производится после выпадения всех листьев . Обычно это происходит с середины сентября по конец октября. Проводите работу в сухую погоду и не ждите холодов. Раны должны зажить до заморозков.

Как обрезать сливу осенью, чтобы был хороший урожай

Для работы вам понадобятся хорошо заточенный секатор и садовый нож.

Перед тем как обрезать сливу осенью, очень важно определить, где у дерева плодоносящие ветви. Если ошибочно удалить их, то урожайность дерева снизится. На ветвях, где закладываются плоды, почки расположены группами по 3 штуки. У ростовых веток почки растут по одной – на них урожая не будет.

Главный принцип обрезки сливы осенью – перевести урожай из слишком длинных молодых веток на боковые , а также обеспечить доступ кроны к солнечному свету. Не допускайте раздвоения на дереве. Если ветвь разрослась на несколько отростков – обрежьте растущие внутрь.

Садовод обрезает плодовое дерево. Фото: google.com

Для правильной обрезки молодой сливы соблюдайте следующие правила:

Дерево должно быть широким внизу и узким наверху. Соблюдайте форму конуса. Молодые ветви до 1 года следует удалить до первого плодоносного (с почками) бокового отростка. Это поможет осветить крону. Прежде всего, обрезайте ветки, которые растут по направлению внутрь к стволу дерева. Удаляйте нижние ветки, растущие из ствола под острым углом. Они числятся аварийными. Между основными ветвями должно быть расстояние минимум 5 см. Уберите молодые ветви, которые растут слишком близко к основным. Регулярно обновляйте ветки выше середины дерева, не оставляя старых многолетних отростков. Если есть раздвоение – оставляйте младшую часть. На самой верхушке дерева можно удалить центральный ствол до первого плодоносного отростка. Верхние ветви рекомендуется сильно укоротить. На месте удаления ветки оставьте небольшой отросток размером около 5 мм, а все раны обработайте садовым варом.

Также обязательно нужно обрезать больные, сухие, отмершие участки сливы. После работы уберите с участка все срезанные ветки и опавшие листья. На нем могут зимовать вредители.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете не только сохранить красоту вашего сада, но и обрадовать себя вкусными, сочными сливами.

Раньше мы писали, чем следует подкормить яблоню и вишню осенью.

Напомним, мы рассказывали, какие фруктовые деревья нельзя сажать осенью.

Также делимся полезным советом, что следует сделать с грецким орехом до первых холодов, чтобы в следующем сезоне собирать вкусные плоды мешками.