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Как обрезать сливу осенью — восемь важных правил для будущего богатого урожая

28 сентября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как обрезать сливу осенью, чтобы увеличить урожай вдвое - советы садоводов
Садовод обрезает плодовое дерево. Фото: google.com
Александра Ткачук - Редактор

Осенняя обрезка сливы – ключевой этап в уходе за этим плодовым деревом, который влияет на его здоровье и урожайность. Правильная обрезка помогает формировать крону, улучшает доступ света и воздуха к веткам, а также предотвращает развитие болезней.

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В этой статье мы рассмотрим восемь важных правил, которые помогут вам эффективно провести обрезку сливы и обеспечить богатый урожай на следующий год.

Когда можно обрезать сливу осенью.

Чтобы понять, когда можно начинать обрезку, обращайте внимание на погоду и само дерево.

Обрезка плодовых деревьев производится после выпадения всех листьев . Обычно это происходит с середины сентября по конец октября. Проводите работу в сухую погоду и не ждите холодов. Раны должны зажить до заморозков.

Как обрезать сливу осенью, чтобы был хороший урожай

Для работы вам понадобятся хорошо заточенный секатор и садовый нож.

Перед тем как обрезать сливу осенью, очень важно определить, где у дерева плодоносящие ветви. Если ошибочно удалить их, то урожайность дерева снизится. На ветвях, где закладываются плоды, почки расположены группами по 3 штуки. У ростовых веток почки растут по одной – на них урожая не будет.

Главный принцип обрезки сливы осенью – перевести урожай из слишком длинных молодых веток на боковые , а также обеспечить доступ кроны к солнечному свету. Не допускайте раздвоения на дереве. Если ветвь разрослась на несколько отростков – обрежьте растущие внутрь.

 

Как обрезать сливу осенью, чтобы был хороший урожай
Садовод обрезает плодовое дерево. Фото: google.com

Для правильной обрезки молодой сливы соблюдайте следующие правила:

  1. Дерево должно быть широким внизу и узким наверху. Соблюдайте форму конуса.
  2. Молодые ветви до 1 года следует удалить до первого плодоносного (с почками) бокового отростка. Это поможет осветить крону.
  3. Прежде всего, обрезайте ветки, которые растут по направлению внутрь к стволу дерева.
  4. Удаляйте нижние ветки, растущие из ствола под острым углом. Они числятся аварийными.
  5. Между основными ветвями должно быть расстояние минимум 5 см. Уберите молодые ветви, которые растут слишком близко к основным.
  6. Регулярно обновляйте ветки выше середины дерева, не оставляя старых многолетних отростков. Если есть раздвоение – оставляйте младшую часть.
  7. На самой верхушке дерева можно удалить центральный ствол до первого плодоносного отростка. Верхние ветви рекомендуется сильно укоротить.
  8. На месте удаления ветки оставьте небольшой отросток размером около 5 мм, а все раны обработайте садовым варом.

Также обязательно нужно обрезать больные, сухие, отмершие участки сливы. После работы уберите с участка все срезанные ветки и опавшие листья. На нем могут зимовать вредители.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете не только сохранить красоту вашего сада, но и обрадовать себя вкусными, сочными сливами.

 

Раньше мы писали, чем следует подкормить яблоню и вишню осенью.

Напомним, мы рассказывали, какие фруктовые деревья нельзя сажать осенью.

Также делимся полезным советом, что следует сделать с грецким орехом до первых холодов, чтобы в следующем сезоне собирать вкусные плоды мешками.

советы сад обрезка слива плодовые деревья

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