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Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників

26 вересня 2024 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
Чим підживити яблуню та вишню восени 2024 — поради досвідчених садівників
Підживлення плодових дерев восени. Фото: shutterstock.com
Олександра Ткачук - Редактор

Восени, коли дерева готуються до зимового спокою, важливо забезпечити їм належну підгодівлю для зміцнення імунітету та підвищення врожайності наступного сезону. Яблуні та вишні потребують особливих поживних речовин, щоб витримати холодні місяці.

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Ділимося з вами цінними порадами досвідчених садівників, які добрива обрати для вишні та яблуні, коли їх вносити та як правильно застосовувати. 

Чим підживити яблуню восени 

Як правило, час підживлення яблуні восени визначають за погодою, добрива вносять за 2-3 тижні до очікуваного похолодання. У більшості регіонів України до середини жовтня, області з теплішим кліматом — до початку листопада, коли дерево вже завершило активний ріст, але ще не підготувалося до зимівлі.

У цей період вносять калійно-фосфорні добрива, які сприяють зміцненню кореневої системи та підвищенню морозостійкості. Дорослим яблуням потрібно більше добрив, щоб заповнити запас поживних речовин. У жодному разі не можна використовувати азотні добрива. 

Варіанти підгодівлі яблуні восени: 

  • сульфат калію та суперфосфат — розчинити у 10 л води по 40 г кожної речовини (обсяг на одне дерево);
  •  монофосфат калію — 10 г на 10 л води (виливати під стволове коло);
  • попіл — 100 г на 10 л води. 

 

Чим підживити яблуню восени
Підживлення дерев восени. Фото: depositphotos.com

Чим підживити вишню восени

Вишню, так само як і яблуню, необхідно встигнути підгодувати до настання холодів. Тому уважно стежте за погодою та не пропустіть момент. 

Найкраще осіннє підживлення для вишні — калій сульфат та суперфосфат. У відрі з водою розведіть 40 г (дві ложки) калію сульфату та 60 г (три ложки) суперфосфату. На одне дерево витрачаємо одне відро підживлення. 

 

Чим підживити вишню восени
Підживлення плодового дерева восени. Фото: google.com

Раніше ми розповідали, що слід зробити з волоським горіхом до перших холодів, щоб наступного сезону збирати смачні плоди мішками.

Нагадаємо, ми писали, які дерева у жодному разі не можна саджати на ділянці, щоб не нашкодити собі та своєму будинку. 

Також ділимося з вами корисною порадою, які фруктові дерева не можна садити восени.

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