Чим підживити яблуню та вишню восени 2024 — поради досвідчених садівників

Підживлення плодових дерев восени. Фото: shutterstock.com

Восени, коли дерева готуються до зимового спокою, важливо забезпечити їм належну підгодівлю для зміцнення імунітету та підвищення врожайності наступного сезону. Яблуні та вишні потребують особливих поживних речовин, щоб витримати холодні місяці.

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Чим підживити яблуню восени

Як правило, час підживлення яблуні восени визначають за погодою, добрива вносять за 2-3 тижні до очікуваного похолодання. У більшості регіонів України до середини жовтня, області з теплішим кліматом — до початку листопада, коли дерево вже завершило активний ріст, але ще не підготувалося до зимівлі.

У цей період вносять калійно-фосфорні добрива, які сприяють зміцненню кореневої системи та підвищенню морозостійкості. Дорослим яблуням потрібно більше добрив, щоб заповнити запас поживних речовин. У жодному разі не можна використовувати азотні добрива.

Варіанти підгодівлі яблуні восени:

сульфат калію та суперфосфат — розчинити у 10 л води по 40 г кожної речовини (обсяг на одне дерево);

монофосфат калію — 10 г на 10 л води (виливати під стволове коло);

попіл — 100 г на 10 л води.

Підживлення дерев восени. Фото: depositphotos.com

Чим підживити вишню восени

Вишню, так само як і яблуню, необхідно встигнути підгодувати до настання холодів. Тому уважно стежте за погодою та не пропустіть момент.

Найкраще осіннє підживлення для вишні — калій сульфат та суперфосфат. У відрі з водою розведіть 40 г (дві ложки) калію сульфату та 60 г (три ложки) суперфосфату. На одне дерево витрачаємо одне відро підживлення.

Підживлення плодового дерева восени. Фото: google.com

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