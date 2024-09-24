Чим обробити сад від шкідників у жовтні — дієві засоби, поради дачникам

Забудьте про комах назавжди — чим обробити сад від шкідників у жовтні
За вікном осінь, а це означає, що настав час наводити лад у саду та на городі, щоб підготувати свою ділянку до зимового періоду. Досвідчені дачники пояснили, чим варто обробляти фруктові дерева і ягідні чагарники в саду в жовтні.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Осінній сезон — це найкращий час, щоб зайнятися садом і городом після збору врожаю. Зокрема, у цей час необхідно захистити плодові дерева і кущі від "небажаних гостей" у вигляді шкідників, які здатні знищувати цілі врожаї.
Причому, обробляти рослини від жуків і комах бажано саме до кінця жовтня. А щоб правильно це зробити, необхідно знати певні правила, які допоможуть вам ефективно захистити дерева з кущами в саду.
Чим варто обробляти дерева з кущами в жовтні
Фунгіциди або інсектициди
В другий осінній місяць садівники з досвідом рекомендують обробляти рослини фунгіцидами і, якщо це необхідно, інсектицидами. Щойно листя опаде, покропіть фруктові дерева бордоською сумішшю 3%, яка допоможе ефективно позбутися таких проблем, як:
- Парша
- Борошниста роса
- Гниль тощо
Причому, таким розчином необхідно обробляти не лише фруктові дерева, а й ягідні чагарники з декоративними рослинами.
Сечовина
Наприкінці жовтня садівники рекомендують обробити рослини сечовиною, яка захистить дерева з кущами від плямистості та парші. Але використовувати цей засіб треба не в чистому вигляді, а як суміш. Щоб приготувати ефективний розчин, необхідно взяти такі інгредієнти, як:
- Карбамід — 500-700 грамів
- Вода — десять літрів
Причому, обробляти цією сумішшю треба не тільки крони плодових дерев і ягідних чагарників, а й ґрунт під ними і навколо них.
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