Чим обробити сад від шкідників у жовтні — дієві засоби, поради дачникам

Садівник, який обробляє дерева. Фото: Pinterest

За вікном осінь, а це означає, що настав час наводити лад у саду та на городі, щоб підготувати свою ділянку до зимового періоду. Досвідчені дачники пояснили, чим варто обробляти фруктові дерева і ягідні чагарники в саду в жовтні.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Осінній сезон — це найкращий час, щоб зайнятися садом і городом після збору врожаю. Зокрема, у цей час необхідно захистити плодові дерева і кущі від "небажаних гостей" у вигляді шкідників, які здатні знищувати цілі врожаї.

Декілька гусениць на листі рослини. Фото: Decorexpro

Причому, обробляти рослини від жуків і комах бажано саме до кінця жовтня. А щоб правильно це зробити, необхідно знати певні правила, які допоможуть вам ефективно захистити дерева з кущами в саду.

Процес обробки дерева в саду. Фото: Pinterest

Чим варто обробляти дерева з кущами в жовтні

Фунгіциди або інсектициди

В другий осінній місяць садівники з досвідом рекомендують обробляти рослини фунгіцидами і, якщо це необхідно, інсектицидами. Щойно листя опаде, покропіть фруктові дерева бордоською сумішшю 3%, яка допоможе ефективно позбутися таких проблем, як:

Парша

Борошниста роса

Гниль тощо

Причому, таким розчином необхідно обробляти не лише фруктові дерева, а й ягідні чагарники з декоративними рослинами.

Сечовина

Наприкінці жовтня садівники рекомендують обробити рослини сечовиною, яка захистить дерева з кущами від плямистості та парші. Але використовувати цей засіб треба не в чистому вигляді, а як суміш. Щоб приготувати ефективний розчин, необхідно взяти такі інгредієнти, як:

Карбамід — 500-700 грамів

Вода — десять літрів

Причому, обробляти цією сумішшю треба не тільки крони плодових дерев і ягідних чагарників, а й ґрунт під ними і навколо них.

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