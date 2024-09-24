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Забудьте про комах назавжди — чим обробити сад від шкідників у жовтні

24 вересня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чим обробити сад від шкідників у жовтні — дієві засоби, поради дачникам
Садівник, який обробляє дерева. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

За вікном осінь, а це означає, що настав час наводити лад у саду та на городі, щоб підготувати свою ділянку до зимового періоду. Досвідчені дачники пояснили, чим варто обробляти фруктові дерева і ягідні чагарники в саду в жовтні.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Осінній сезон — це найкращий час, щоб зайнятися садом і городом після збору врожаю. Зокрема, у цей час необхідно захистити плодові дерева і кущі від "небажаних гостей" у вигляді шкідників, які здатні знищувати цілі врожаї.

Несколько гусениц на листьях растения
Декілька гусениць на листі рослини. Фото: Decorexpro

Причому, обробляти рослини від жуків і комах бажано саме до кінця жовтня. А щоб правильно це зробити, необхідно знати певні правила, які допоможуть вам ефективно захистити дерева з кущами в саду.

Процесс обработки дерева в саду
Процес обробки дерева в саду. Фото: Pinterest

Чим варто обробляти дерева з кущами в жовтні

Фунгіциди або інсектициди

В другий осінній місяць садівники з досвідом рекомендують обробляти рослини фунгіцидами і, якщо це необхідно, інсектицидами. Щойно листя опаде, покропіть фруктові дерева бордоською сумішшю 3%, яка допоможе ефективно позбутися таких проблем, як:

  • Парша
  • Борошниста роса
  • Гниль тощо

Причому, таким розчином необхідно обробляти не лише фруктові дерева, а й ягідні чагарники з декоративними рослинами. 

Сечовина

Наприкінці жовтня садівники рекомендують обробити рослини сечовиною, яка захистить дерева з кущами від плямистості та парші. Але використовувати цей засіб треба не в чистому вигляді, а як суміш. Щоб приготувати ефективний розчин, необхідно взяти такі інгредієнти, як:

  • Карбамід — 500-700 грамів
  • Вода — десять літрів

Причому, обробляти цією сумішшю треба не тільки крони плодових дерев і ягідних чагарників, а й ґрунт під ними і навколо них. 

Нагадаємо, ми писали про те, які плодові дерева ні в якому разі не можна садити восени. 

Раніше ми розповідали про те, чи потрібно поливати сад з городом у вересні. 

Також ми повідомляли про те, які квіти варто посадити в саду напередодні зими.

дерева поради сад кущі

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