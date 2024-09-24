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Забудьте о насекомых навсегда — чем обработать сад от вредителей в октябре

24 сентября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем обработать сад от вредителей в октябре — действенные средства, советы дачникам
Садовод, обрабатывающий деревья. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

За окном осень, а это значит, что пора наводить порядок в саду и на огороде, чтобы подготовить свой участок к зимнему периоду. Опытные дачники объяснили, чем следует обрабатывать фруктовые деревья и ягодные кустарники в саду в октябре.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Осенний сезон — это самое лучшее время, чтобы заняться садом и огородом после сбора урожая. В частности, в это время необходимо обработать плодовые деревья и кусты от "нежелательных гостей" в виде вредителей, способных уничтожать целые урожаи.

Несколько гусениц на листьях растения
Несколько гусениц на листьях растения. Фото: Decorexpro

Причем, обрабатывать растения от жуков и насекомых желательно именно до конца октября. Чтобы правильно это сделать, необходимо знать определенные правила, которые помогут вам эффективно защитить деревья с кустарниками в саду.

Процесс обработки дерева в саду
Процесс обработки дерева в саду. Фото: Pinterest

Чем следует обрабатывать деревья с кустарниками в октябре

Фунгициды или инсектициды

Во второй осенний месяц садоводы с опытом рекомендуют обрабатывать растения фунгицидами и, если это необходимо, инсектицидами. Как только листья опадут, покропите фруктовые деревья бордоской смесью 3%, которая поможет эффективно избавиться от таких проблем, как:

  • Порша
  • Мучнистая роса
  • Гниль и т.д.

Причем, таким раствором необходимо обрабатывать не только фруктовые деревья, но и ягодные кустарники с декоративными растениями.

Мочевина

В конце октября садоводы рекомендуют обработать растения мочевиной, которая защитит деревья с кустами от пятнистости и парши. Но использовать это средство следует не в чистом виде, а как смесь. Чтобы приготовить эффективный раствор, необходимо взять такие ингредиенты, как:

  • Карбамид — 500-700 грамм
  • Вода — десять литров

Причем, обрабатывать этой смесью нужно не только кроны плодовых деревьев и ягодных кустарников, но и почву под ними и вокруг них.

Напомним, мы писали о том, какие плодовые деревья ни в коем случае нельзя сажать осенью.

Раньше мы рассказывали о том, нужно ли поливать сад с огородом в сентябре.

Также мы сообщали о том, какие цветы следует посадить в саду накануне зимы.

деревья советы сад кусты

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