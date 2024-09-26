Чем подкормить яблоню и вишню осенью 2024 — советы опытных садоводов

Подкормка плодовых деревьев осенью. Фото: shutterstock.com

Осенью, когда деревья готовятся к зимнему покою, важно обеспечить им надлежащую подкормку для укрепления иммунитета и повышения урожайности в следующем сезоне. Яблони и вишни нуждаются в особых питательных веществах, чтобы выдержать холодные месяцы.

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Чем подкормить яблоню осенью

Как правило, время подкормки яблони осенью определяют по погоде, удобрения вносят за 2-3 недели до ожидаемого похолодания. В большинстве регионов Украины до середины октября, области с более теплым климатом — к началу ноября, когда дерево уже завершило активный рост, но еще не подготовилось к зимовке.

В этот период вносят калийно-фосфорные удобрения, способствующие укреплению корневой системы и повышению морозостойкости. Взрослым яблоням нужно больше удобрений, чтобы восполнить запас питательных веществ. Ни в коем случае нельзя использовать азотные удобрения.

Варианты подкормки яблони осенью:

сульфат калия и суперфосфат — растворить в 10 л воды по 40 г каждого вещества (объем на одно дерево);

монофосфат калия — 10 г на 10 л воды (выливать под стволовый круг);

пепел — 100 г на 10 л воды.

Подкормка деревьев осенью. Фото: depositphotos.com

Чем подкормить вишню осенью

Вишню, так же как и яблоню, необходимо успеть подкормить до наступления холодов. Поэтому внимательно следите за погодой и не упустите момент.

Лучшая осенняя подкормка для вишни — калий сульфат и суперфосфат. В ведре с водой разведите 40 г (две ложки) калия сульфата и 60 г (три ложки) суперфосфата. На одно дерево тратим одно ведро подкормки.

Подкормка плодового дерева осенью. Фото: google.com

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