Як позбутися кліщів раз і назавжди — які рослини посадити на городі

Які рослини захищають город від кліщів — посадіть їх і забудьте про паразитів
Кожна людина хоч раз у житті стикалася з такими маленькими шкідниками, як кліщі, а коли вони потрапляють під шкіру, то це взагалі жах. Однак, якщо знати, як можна позбутися кліщів на дачі, то можна раз і захистити не тільки себе, а й наших волохатих друзів.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Кліщі — це небезпечні паразити, які здатні викликати великі проблеми не тільки в людей, а й у тварин. Річ у тому, що ці шкідники можуть викликати серйозні проблеми зі здоров’ям, а саме — такі небезпечні хвороби, як анаплазмоз і бореліоз.
Багато хто вважає, що неможливо вивести цих паразитів, однак, якщо знати одну хитрість, то можна це зробити швидко і ефективно. Досвідчені дачники рекомендують посадити ряд рослин на своєму городі, які своїм ароматом відлякують кліщів.
Які городні рослини здатні відлякати кліщів на дачі
Гвоздика
Ця квітка не тільки красива зовні, а й здатна ефективно захистити рослини на городі від кліщів. Річ у тому, що аромат гвоздики діє на кліщів, як часник на вампірів. Тому посадивши цю квітку на своєму городі, можна не боятися за те, що кліщі знову потраплять на нього.
Герань
Це ще одна квітка, яка здатна боротися з кліщами, причому, не тільки з ними, а й з мошками і навіть комарами. До того ж, рослина, яка може рости в різних умовах, не тільки прикрасить ваш сад, а й захистить його від шкідників.
Чорнобривці
Ці квіти також мають доволі стійкий і приємний запах, який для людини є звичним, а ось для кліщів — справжнім пеклом. Тому посадіть цю квітку на городі і будьте впевнені в тому, що кліщі забудуть шлях до вашої ділянки.
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