Як позбутися кліщів раз і назавжди — які рослини посадити на городі

Великий кліщ на тілі людини. Фото: Pinterest

Кожна людина хоч раз у житті стикалася з такими маленькими шкідниками, як кліщі, а коли вони потрапляють під шкіру, то це взагалі жах. Однак, якщо знати, як можна позбутися кліщів на дачі, то можна раз і захистити не тільки себе, а й наших волохатих друзів.

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Кліщі — це небезпечні паразити, які здатні викликати великі проблеми не тільки в людей, а й у тварин. Річ у тому, що ці шкідники можуть викликати серйозні проблеми зі здоров’ям, а саме — такі небезпечні хвороби, як анаплазмоз і бореліоз.

Кліщ на листі рослини. Фото: Pinterest

Багато хто вважає, що неможливо вивести цих паразитів, однак, якщо знати одну хитрість, то можна це зробити швидко і ефективно. Досвідчені дачники рекомендують посадити ряд рослин на своєму городі, які своїм ароматом відлякують кліщів.

Які городні рослини здатні відлякати кліщів на дачі

Гвоздика

Ця квітка не тільки красива зовні, а й здатна ефективно захистити рослини на городі від кліщів. Річ у тому, що аромат гвоздики діє на кліщів, як часник на вампірів. Тому посадивши цю квітку на своєму городі, можна не боятися за те, що кліщі знову потраплять на нього.

Яскрава гвоздика в саду. Фото: Pixabay

Герань

Це ще одна квітка, яка здатна боротися з кліщами, причому, не тільки з ними, а й з мошками і навіть комарами. До того ж, рослина, яка може рости в різних умовах, не тільки прикрасить ваш сад, а й захистить його від шкідників.

Лісова герань в саду. Фото: Healthy-food-near-me.com

Чорнобривці

Ці квіти також мають доволі стійкий і приємний запах, який для людини є звичним, а ось для кліщів — справжнім пеклом. Тому посадіть цю квітку на городі і будьте впевнені в тому, що кліщі забудуть шлях до вашої ділянки.

Яскраві чорнобривці в саду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна знайти і знешкодити павутинного кліща на дачі.

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