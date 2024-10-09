Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Які рослини захищають город від кліщів — посадіть їх і забудьте про паразитів arrow

Які рослини захищають город від кліщів — посадіть їх і забудьте про паразитів

9 жовтня 2024 22:46
Христина Кучугурна - Редактор
Як позбутися кліщів раз і назавжди — які рослини посадити на городі
Великий кліщ на тілі людини. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Кожна людина хоч раз у житті стикалася з такими маленькими шкідниками, як кліщі, а коли вони потрапляють під шкіру, то це взагалі жах. Однак, якщо знати, як можна позбутися кліщів на дачі, то можна раз і захистити не тільки себе, а й наших волохатих друзів.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Кліщі — це небезпечні паразити, які здатні викликати великі проблеми не тільки в людей, а й у тварин. Річ у тому, що ці шкідники можуть викликати серйозні проблеми зі здоров’ям, а саме — такі небезпечні хвороби, як анаплазмоз і бореліоз. 

Клещ
Кліщ на листі рослини. Фото: Pinterest

Багато хто вважає, що неможливо вивести цих паразитів, однак, якщо знати одну хитрість, то можна це зробити швидко і ефективно. Досвідчені дачники рекомендують посадити ряд рослин на своєму городі, які своїм ароматом відлякують кліщів.

Які городні рослини здатні відлякати кліщів на дачі

Гвоздика

Ця квітка не тільки красива зовні, а й здатна ефективно захистити рослини на городі від кліщів. Річ у тому, що аромат гвоздики діє на кліщів, як часник на вампірів. Тому посадивши цю квітку на своєму городі, можна не боятися за те, що кліщі знову потраплять на нього.

Гвоздика
Яскрава гвоздика в саду. Фото: Pixabay

Герань 

Це ще одна квітка, яка здатна боротися з кліщами, причому, не тільки з ними, а й з мошками і навіть комарами. До того ж, рослина, яка може рости в різних умовах, не тільки прикрасить ваш сад, а й захистить його від шкідників.

Герань
Лісова герань в саду. Фото: Healthy-food-near-me.com

Чорнобривці

Ці квіти також мають доволі стійкий і приємний запах, який для людини є звичним, а ось для кліщів — справжнім пеклом. Тому посадіть цю квітку на городі і будьте впевнені в тому, що кліщі забудуть шлях до вашої ділянки. 

Бархатцы
Яскраві чорнобривці в саду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна знайти і знешкодити павутинного кліща на дачі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити домашніх тварин від кліщів. 

Також ми повідомляли про те, чи варто людям остерігатися укусу кліщів.

рослини город кліщі ефективні способи шкідники

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:32 У Львові пролунали вибухи — свідки показали відео та розповіли про підрив гранат

00:30 Як шукають тих, хто не оновив дані до 16 липня — коментар ТЦК

00:12 Взимку Україна буде зі світлом, але є головна умова — в Міненерго заявили яка

00:07 Повітряна тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

9 жовтня 2024

23:55 На Закарпатті судили чоловіка за допомогу ухилянтам — чому його не покарали

23:54 В Євросоюзі погодили кредит для України — журналіст назвав суму

23:50 У закладі Одеси вмикають пісні російського гурту, який підтримав війну

23:31 В Укрпошті відповіли, скільки повісток вже передали в доставку

23:26 В Харків прийде потепління — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

23:02 Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини — є загиблі та поранені

00:32 У Львові пролунали вибухи — свідки показали відео та розповіли про підрив гранат

00:30 Як шукають тих, хто не оновив дані до 16 липня — коментар ТЦК

00:12 Взимку Україна буде зі світлом, але є головна умова — в Міненерго заявили яка

00:07 Повітряна тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

9 жовтня 2024

23:55 На Закарпатті судили чоловіка за допомогу ухилянтам — чому його не покарали

23:54 В Євросоюзі погодили кредит для України — журналіст назвав суму

23:50 У закладі Одеси вмикають пісні російського гурту, який підтримав війну

23:31 В Укрпошті відповіли, скільки повісток вже передали в доставку

23:26 В Харків прийде потепління — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

23:02 Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини — є загиблі та поранені

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

Text

21:28 Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

Text

17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Text

12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Text

08:00 Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2024
Text

23:10 Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

Text

22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

2 жовтня 2024

23:56 Пенсії учасникам бойових дій — який принцип нарахування

26 вересня 2024

06:52 Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників