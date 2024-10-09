Как избавиться от клещей раз и навсегда — какие растения посадить на огороде

Какие растения защищают огород от клещей — посадите их и забудьте о паразитах
Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с такими маленькими вредителями, как клещи, а когда они попадают под кожу, это вообще ужас. Однако, если знать, как можно избавиться от клещей на даче, то можно раз и защитить не только себя, но и наших мохнатых друзей.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Клещи — это опасные паразиты, которые способны вызвать большие проблемы не только у людей, но и у животных. Дело в том, что эти вредители могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а именно — такие опасные болезни, как анаплазмоз и боррелиоз.
Многие считают, что невозможно вывести этих паразитов, однако, если знать одну хитрость, то можно это сделать быстро и эффективно. Опытные дачники рекомендуют посадить ряд растений на своем огороде, которые своим ароматом отпугивают клещей.
Какие огородные растения способны отпугнуть клещей на даче
Гвоздика
Этот цветок не только красив снаружи, но и способен эффективно защитить растения на огороде от клещей. Дело в том, что аромат гвоздики действует на клещей, как чеснок на вампиров. Поэтому посадив этот цветок на своем огороде, можно не бояться за то, что клещи снова попадут на него.
Герань
Это еще один цветок, способный бороться с клещами, причем, не только с ними, но и с мошками и даже комарами. К тому же, растение, которое может расти в разных условиях, не только украсит ваш сад, но и защитит его от вредителей.
Бархатцы
Эти цветы также обладают довольно стойким и приятным запахом, который для человека является привычным, а вот для клещей — настоящим адом. Поэтому посадите этот цветок на огороде и будьте уверены в том, что клещи забудут путь к вашему участку.
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