Как избавиться от клещей раз и навсегда — какие растения посадить на огороде

Большой клещ на теле человека. Фото: Pinterest

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с такими маленькими вредителями, как клещи, а когда они попадают под кожу, это вообще ужас. Однако, если знать, как можно избавиться от клещей на даче, то можно раз и защитить не только себя, но и наших мохнатых друзей.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Клещи — это опасные паразиты, которые способны вызвать большие проблемы не только у людей, но и у животных. Дело в том, что эти вредители могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а именно — такие опасные болезни, как анаплазмоз и боррелиоз.

Клещ на листьях растения. Фото: Pinterest

Многие считают, что невозможно вывести этих паразитов, однако, если знать одну хитрость, то можно это сделать быстро и эффективно. Опытные дачники рекомендуют посадить ряд растений на своем огороде, которые своим ароматом отпугивают клещей.

Какие огородные растения способны отпугнуть клещей на даче

Гвоздика

Этот цветок не только красив снаружи, но и способен эффективно защитить растения на огороде от клещей. Дело в том, что аромат гвоздики действует на клещей, как чеснок на вампиров. Поэтому посадив этот цветок на своем огороде, можно не бояться за то, что клещи снова попадут на него.

Яркая гвоздика в саду. Фото: Pixabay

Герань

Это еще один цветок, способный бороться с клещами, причем, не только с ними, но и с мошками и даже комарами. К тому же, растение, которое может расти в разных условиях, не только украсит ваш сад, но и защитит его от вредителей.

Лесная герань в саду. Фото: Healthy-food-near-me.com

Бархатцы

Эти цветы также обладают довольно стойким и приятным запахом, который для человека является привычным, а вот для клещей — настоящим адом. Поэтому посадите этот цветок на огороде и будьте уверены в том, что клещи забудут путь к вашему участку.

Яркие бархатцы в саду. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно найти и обезвредить паутинного клеща на даче.

Раньше мы рассказывали о том, как можно защитить домашних животных от клещей.

Также мы сообщали о том, стоит ли людям опасаться укуса клещей.