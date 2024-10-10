Як врятувати дерева і кущі від лишайника — дієвий засіб, поради садівникам

Лише п'ять днів і ніякої проблеми — як позбутися лишайника на дереві
Наявність лишайника на плодових деревах у саду — це справжня проблема для дачників, адже він не тільки псує зовнішній вигляд рослини, а й свідчить про проблеми у їхньому розвитку. Щоб позбутися лишайника за декілька днів, вам необхідно скористатися одним дієвим методом.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Якщо ви побачили, що на ваших фруктових деревах і ягідних чагарниках у саду з’явився лишайник, не зволікайте і швидше рятуйте рослини. Експерти розповіли про один ефективний засіб, який допоможе позбутися цієї проблеми і врятувати рослини.
Лишайник на деревах і кущах
Які засоби допоможуть врятувати рослини
Досвідчені садівники рекомендують скористатися мідним купоросом, який не тільки знищує лишайники, а й не дає грибковим хворобам розвиватися. Щоб приготувати ефективний розчин, вам потрібно взяти такі інгредієнти, че:
- Мідний купорос — одна частина
- Вода — десять частин
Якщо ви маєте маленьку територію, вам достатньо буде змішати інгредієнти у такому співвідношенні, як:
- Мідний купорос — 100 грамів
- Вода — один літр
Як обробляти рослини від лишайника
Щоб прибрати лишайники, нанесіть готову суміш на рослину губкою або щіткою, змоченими у розчині. Цими засобами ретельно протирайте ділянки на деревах і кущах, які постраждали від лишайника. Після цього ви помітите, що проблема почала поступово зникати.
Але пам’ятайте, що засіб концентрований, тому будьте обережні під час його приготування і нанесення на рослини. Річ у тому, що мідний купорос може нашкодити шкірі та слизовим оболонкам очей.
Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно відлякати птахів від плодових дерев у саду.
Раніше ми розповідали про те, які фруктові дерева категорично не можна садити біля будинку.
Також ми повідомляли про те, які дерева та кущі треба встигнути посадити до зими.
Читайте Новини.LIVE!