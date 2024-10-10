Як врятувати дерева і кущі від лишайника — дієвий засіб, поради садівникам

Людина, яка обробляє дерево від лишайника. Фото: Cumsa.ro

Наявність лишайника на плодових деревах у саду — це справжня проблема для дачників, адже він не тільки псує зовнішній вигляд рослини, а й свідчить про проблеми у їхньому розвитку. Щоб позбутися лишайника за декілька днів, вам необхідно скористатися одним дієвим методом.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Ознака наявності лишайника на дереві. Фото: Pixabay

Лишайник на деревах і кущах

Які засоби допоможуть врятувати рослини

Досвідчені садівники рекомендують скористатися мідним купоросом, який не тільки знищує лишайники, а й не дає грибковим хворобам розвиватися. Щоб приготувати ефективний розчин, вам потрібно взяти такі інгредієнти, че:

Мідний купорос — одна частина

Вода — десять частин

Якщо ви маєте маленьку територію, вам достатньо буде змішати інгредієнти у такому співвідношенні, як:

Мідний купорос — 100 грамів

Вода — один літр

Як обробляти рослини від лишайника

Щоб прибрати лишайники, нанесіть готову суміш на рослину губкою або щіткою, змоченими у розчині. Цими засобами ретельно протирайте ділянки на деревах і кущах, які постраждали від лишайника. Після цього ви помітите, що проблема почала поступово зникати.

Процес обробки дерева від лишайника. Фото: Pinterest

Але пам’ятайте, що засіб концентрований, тому будьте обережні під час його приготування і нанесення на рослини. Річ у тому, що мідний купорос може нашкодити шкірі та слизовим оболонкам очей.

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