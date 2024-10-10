Как спасти деревья и кусты от лишайника — действенное средство, советы садоводам

Человек, обрабатывающий дерево от лишайника. Фото: Cumsa.ro

Наличие лишайника на плодовых деревьях в саду — это настоящая проблема для дачников, ведь он не только портит внешний вид растения, но и свидетельствует о проблемах в их развитии. Чтобы избавиться от лишайника за несколько дней, вам необходимо воспользоваться одним действенным методом.

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Если вы увидели, что на ваших фруктовых деревьях и ягодных кустарниках в саду появился лишайник, не медлите и быстрее спасайте растения. Эксперты рассказали об одном эффективном средстве, которое поможет избавиться от этой проблемы и спасти растения.

Признак наличия лишайника на дереве. Фото: Pixabay

Лишайник на деревьях и кустах

Какие средства помогут спасти растения

Опытные садоводы рекомендуют воспользоваться медным купоросом, который не только уничтожает лишайники, но и не дает грибковым болезням развиваться. Чтобы приготовить эффективный раствор, вам нужно взять следующие ингредиенты:

Медный купорос — одна часть

Вода — десять частей

Если у вас маленькая территория, вам достаточно будет смешать ингредиенты в таком соотношении, как:

Медный купорос — 100 грамм

Вода — один литр

Как обрабатывать растения от лишайника

Чтобы убрать лишайники, нанесите готовую смесь на растение губкой или кистью, смоченными в растворе. Этими средствами тщательно протирайте участки на деревьях и кустах, которые пострадали от лишайника. После этого вы заметите, что проблема начала постепенно исчезать.

Процесс обработки дерева от лишайника. Фото: Pinterest

Но помните, что средство концентрированное, поэтому будьте осторожны во время его приготовления и нанесения на растения. Дело в том, что медный купорос может навредить коже и слизистым оболочкам глаз.

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