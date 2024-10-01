Які дерева і кущі треба посадити восени — поради садівникам

Дві людини, які висаджують дерево. Фото: Freepik

Восени далеко не всі дерева можна садити у своєму саду, адже вони не здатні витримати морози і можуть загинути від холоду. Досвідчені садівники розповіли, які фруктові дерева варто посадити під зиму і не боятися того, що вони втратять свою здатність давати врожай.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Процес посадки саджанця дерева в саду. Фото: Gartenjournal.net

Перелік дерев, які можна посадити восени

Досвідчені садівники рекомендують вибирати рослини, які краще за інших вміють жити взимку. Йдеться про такі види плодових дерев і ягідних чагарників, як:

Яблуня

Груша

Садова і чорноплідна горобина

Глід

Калина

Чорна і червона смородина

Аґрус

Малина

Канадська ірга

Високоросла лохина

Синя жимолость

Найкращий час для осінньої посадки дерев

Оптимальним періодом для посадки плодових дерев вважається кінець вересня і жовтень. Є шанс посадити рослини і в листопаді або навіть у грудні, але краще закінчити цей процес за декілька тижнів до настання потужних морозів, щоб культури встигли адаптуватися до зими.

Людина, яка садить дерево. Фото: Pinterest

Найкраще місце для посадки дерев восени

Перш ніж садити дерева у саду, знайдіть відповідне місце з урахуванням відстані між грядками, а також деревами і чагарниками. Високорослі фруктові дерева потребують більше трьох метрів відстані до меж сусідньої ділянки.

Дерева, які мають середню і слаборослу підщепу, повинні вирощуватися на відстані в два метри, а ягідні та декоративні чагарники садять на дистанції в один метр від початку ділянки сусідів.

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