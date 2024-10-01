Які дерева і кущі треба посадити восени — поради садівникам

Встигніть посадити ці дерева і кущі до настання морозів — корисні поради
Восени далеко не всі дерева можна садити у своєму саду, адже вони не здатні витримати морози і можуть загинути від холоду. Досвідчені садівники розповіли, які фруктові дерева варто посадити під зиму і не боятися того, що вони втратять свою здатність давати врожай.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
В осінній сезон варто садити плодові дерева і чагарники, які здатні витримати зниження температури повітря, і таких рослин є цілий ряд.
Перелік дерев, які можна посадити восени
Досвідчені садівники рекомендують вибирати рослини, які краще за інших вміють жити взимку. Йдеться про такі види плодових дерев і ягідних чагарників, як:
- Яблуня
- Груша
- Садова і чорноплідна горобина
- Глід
- Калина
- Чорна і червона смородина
- Аґрус
- Малина
- Канадська ірга
- Високоросла лохина
- Синя жимолость
Найкращий час для осінньої посадки дерев
Оптимальним періодом для посадки плодових дерев вважається кінець вересня і жовтень. Є шанс посадити рослини і в листопаді або навіть у грудні, але краще закінчити цей процес за декілька тижнів до настання потужних морозів, щоб культури встигли адаптуватися до зими.
Найкраще місце для посадки дерев восени
Перш ніж садити дерева у саду, знайдіть відповідне місце з урахуванням відстані між грядками, а також деревами і чагарниками. Високорослі фруктові дерева потребують більше трьох метрів відстані до меж сусідньої ділянки.
Дерева, які мають середню і слаборослу підщепу, повинні вирощуватися на відстані в два метри, а ягідні та декоративні чагарники садять на дистанції в один метр від початку ділянки сусідів.
Нагадаємо, ми писали про те, чим варто обробити плодові дерева і ягідні чагарники в саду в жовтні.
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