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Встигніть посадити ці дерева і кущі до настання морозів — корисні поради

1 жовтня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Які дерева і кущі треба посадити восени — поради садівникам
Дві людини, які висаджують дерево. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Восени далеко не всі дерева можна садити у своєму саду, адже вони не здатні витримати морози і можуть загинути від холоду. Досвідчені садівники розповіли, які фруктові дерева варто посадити під зиму і не боятися того, що вони втратять свою здатність давати врожай.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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В осінній сезон варто садити плодові дерева і чагарники, які здатні витримати зниження температури повітря, і таких рослин є цілий ряд. 

Посадка дерева
Процес посадки саджанця дерева в саду. Фото: Gartenjournal.net

Перелік дерев, які можна посадити восени

Досвідчені садівники рекомендують вибирати рослини, які краще за інших вміють жити взимку. Йдеться про такі види плодових дерев і ягідних чагарників, як:

  • Яблуня
  • Груша
  • Садова і чорноплідна горобина
  • Глід 
  • Калина
  • Чорна і червона смородина
  • Аґрус 
  • Малина
  • Канадська ірга
  • Високоросла лохина
  • Синя жимолость

Найкращий час для осінньої посадки дерев 

Оптимальним періодом для посадки плодових дерев вважається кінець вересня і жовтень. Є шанс посадити рослини і в листопаді або навіть у грудні, але краще закінчити цей процес за декілька тижнів до настання потужних морозів, щоб культури встигли адаптуватися до зими.

Посадка дерева
Людина, яка садить дерево. Фото: Pinterest

Найкраще місце для посадки дерев восени

Перш ніж садити дерева у саду, знайдіть відповідне місце з урахуванням відстані між грядками, а також деревами і чагарниками. Високорослі фруктові дерева потребують більше трьох метрів відстані до меж сусідньої ділянки.

Дерева, які мають середню і слаборослу підщепу, повинні вирощуватися на відстані в два метри, а ягідні та декоративні чагарники садять на дистанції в один метр від початку ділянки сусідів.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто обробити плодові дерева і ягідні чагарники в саду в жовтні. 

Раніше ми розповідали про те, які фруктові дерева категорично не можна садити напередодні зими. 

Також ми повідомляли про те, що треба зробити з деревом волоського горіху до зими.

осінь дерева ягоди поради сад кущі

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