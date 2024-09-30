Чи можна садити вишню поруч зі сливою — корисні поради садівникам

Люди, які висаджують дерева. Фото: Freepik

У процесі вирощування тієї чи іншої рослини на городі чи в саду важливо дотримуватися правил не тільки посадки, поливу, підживлення і обробки, а й сусідства. Наприклад, досвідчені садівники пояснили, чи можна вирощувати сливу на одній ділянці з вишневим деревом.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Вишневе дерево — це не найкращий "сусід" для великої кількості городніх культур і садових рослин. Річ у тім, що це плодове дерево має потужне коріння, яке здатне залягати глибоко під землю і буквально псувати ріст рослин, які ростуть біля нього.

Проте що стосується вирощування вишні разом зі сливою на одній ділянці, то тут варто розібратися. Досвідчені садівники пояснили, чи можна насправді садити ці два фруктові дерева на одній ділянці у своєму саду.

Вишневе і сливове дерево в саду. Фото: колаж Новини.LIVE

Чи варто вирощувати вишню зі сливою на одній ділянці

Дачники пояснюють, що у поєднанні сливове і вишневе дерево створюють хорошу пару, тому їх можна садити поруч. Річ у тім, що і вишня, і слива потребують одних і тих самих умов вирощування — пухкого ґрунту з нейтральним рівнем кислотності та великої кількості світла.

До того ж ці два дерева не вважаються конкурентами за ресурси ґрунту, який у такому випадку виснажується не швидко.

Людина, яка садить дерево в саду. Фото: Gardening.org

На що варто звернути увагу при вирощування вишні зі сливою

Досвідчені садівники попереджають, що "сусідство" вишневого і сливового дерев погано впливає на їхню стійкість до хвороб. Річ у тім, що слива з вишнею можуть мати однакові захворювання і шкідників, тобто якщо починає хворіти одне дерево, то від нього може заразитися інше.

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