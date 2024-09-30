Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Чи можна вирощувати вишню і сливу на одній ділянці в саду — корисні поради arrow

Чи можна вирощувати вишню і сливу на одній ділянці в саду — корисні поради

30 вересня 2024 22:45
Христина Кучугурна - Редактор
Чи можна садити вишню поруч зі сливою — корисні поради садівникам
Люди, які висаджують дерева. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

У процесі вирощування тієї чи іншої рослини на городі чи в саду важливо дотримуватися правил не тільки посадки, поливу, підживлення і обробки, а й сусідства. Наприклад, досвідчені садівники пояснили, чи можна вирощувати сливу на одній ділянці з вишневим деревом.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

Читайте також:

Вишневе дерево — це не найкращий "сусід" для великої кількості городніх культур і садових рослин. Річ у тім, що це плодове дерево має потужне коріння, яке здатне залягати глибоко під землю і буквально псувати ріст рослин, які ростуть біля нього.

Проте що стосується вирощування вишні разом зі сливою на одній ділянці, то тут варто розібратися. Досвідчені садівники пояснили, чи можна насправді садити ці два фруктові дерева на одній ділянці у своєму саду. 

Вишневое и сливовое дерево в саду
Вишневе і сливове дерево в саду. Фото: колаж Новини.LIVE

Чи варто вирощувати вишню зі сливою на одній ділянці

Дачники пояснюють, що у поєднанні сливове і вишневе дерево створюють хорошу пару, тому їх можна садити поруч. Річ у тім, що і вишня, і слива потребують одних і тих самих умов вирощування — пухкого ґрунту з нейтральним рівнем кислотності та великої кількості світла.

До того ж ці два дерева не вважаються конкурентами за ресурси ґрунту, який у такому випадку виснажується не швидко. 

Человек, садящий дерево в саду
Людина, яка садить дерево в саду. Фото: Gardening.org

На що варто звернути увагу при вирощування вишні зі сливою

Досвідчені садівники попереджають, що "сусідство" вишневого і сливового дерев погано впливає на їхню стійкість до хвороб. Річ у тім, що слива з вишнею можуть мати однакові захворювання і шкідників, тобто якщо починає хворіти одне дерево, то від нього може заразитися інше.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно обрізати сливове дерево восени. 

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно підживлювати яблуню і вишню восени. 

Також ми повідомляли про те, як обрізати вишневе дерево восени, щоб мати великий врожай. 

дерева поради сад вишня слива

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

22:49 У Києві небезпечно пити воду з крана — проведено дослідження

22:43 Ізраїль попередив США про початок наступного етапу війни проти Хезболли

22:41 У Херсоні пролунали потужні вибухи

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

22:33 Побив чоловіка під час вручення повістки — як суд покарав працівника ТЦК

22:30 Мешканець Одещини пішов служити за підробленим паспортом — як його покарали

22:13 Французьку проросійську політикиню Марін Ле Пен судитимуть — яка причина

21:56 Суркіс розкритикував Шовковського після Лаціо та змусив змінити тактику

21:45 Гарантії військовим — покарання для роботодавців за незбереження робочого місця

22:49 У Києві небезпечно пити воду з крана — проведено дослідження

22:43 Ізраїль попередив США про початок наступного етапу війни проти Хезболли

22:41 У Херсоні пролунали потужні вибухи

22:33 Побив чоловіка під час вручення повістки — як суд покарав працівника ТЦК

22:30 Мешканець Одещини пішов служити за підробленим паспортом — як його покарали

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

22:13 Французьку проросійську політикиню Марін Ле Пен судитимуть — яка причина

21:56 Суркіс розкритикував Шовковського після Лаціо та змусив змінити тактику

21:45 Гарантії військовим — покарання для роботодавців за незбереження робочого місця

21:39 Різкі перепади температури — синоптики дали прогноз погоди на Київщині завтра

Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Text

10:47 ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів — деталі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК