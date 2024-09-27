Що робити на городі та в саду в жовтні 2024 — список важливих справ і поради дачникам

Дівчина працює на городі восени. Фото: shutterstock.com

Жовтень — місяць, коли необхідно приділити максимально часу своїм городу та саду, адже від цього залежатиме здоров'я рослин, які ростуть на ділянці, а також майбутній урожай.

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Городні та садові справи у жовтні — 10 найважливіших

1. Збір врожаю у жовтні

Звичайно, перш за все, необхідно зібрати врожаї пізніх овочів, фруктів та ягід. Важливо не проґавити час, щоб культури не перезріли й не замерзли на грядках.

Зазвичай у другий місяць осені збирають:

гарбуз;

капусту;

горіхи;

обліпиху;

горобину;

яблука;

груші;

виноград;

айву.

Врожай фруктів та овочів. Фото: РБК-Україна

2. Підготовка врожаю до тривалого зберігання

Зібрані фрукти та овочі рекомендується зберігати в сухих ящиках з тирсою або газетами — так вони пролежать довше.

Зберігайте лише цілі, здорові овочі та фрукти. Пошкоджені швидко псуються. Регулярно перевіряйте на наявність гнилі або псування. Ідеальна температура для зберігання більшості овочів — від 0 до +5°C.

3. Посадка озимих культур

Збираючись садити озимі культури у жовтні, обов'язково звертайте на погодні умови та температуру повітря. У жовтні проводиться посів та посадка таких культур:

морква;

редиска;

селера;

шпинат;

цибуля-порей;

цибуля ріпчаста;

часник;

петрушка;

кріп.

Жінка працює на городі. Фото: shutterstock.com

4. Обрізка дерев

Гарна ідея провести обрізку дерев у жовтні. Адже у цей період активні процеси життєдіяльності в них закінчилися, а до заморозків рани встигнуть загоїтися.

5. Прибирання городу

В жовтні ґрунт перекопують, щоб навесні було менше бур'янів. Також перед заморозками бажано прибрати з городу всі корчі та будь-яку деревину, оскільки в їхній корі зимують личинки шкідників.

6. Посів сидератів

Коли роботи на городі закінчені й урожай зібраний, можна посадити сидерати на зиму. Ці рослини висівають на ділянці після збору врожаю і скошують навесні. За зиму вони покращують врожайність і структуру ґрунту, а також відлякують шкідників.

Посів сидератів восени. Фото: shutterstock.com

7. Посадка дерев і кущів

У другий місяць осені також можна сміливо висаджувати у відкритий ґрунт дерева та кущі. До зими вони встигнуть прижитися і відростити сильне коріння.

У жовтні можна посадити:

малину;

смородину;

аґрус;

яблуню;

волоський горіх;

сливу.

При покупці саджанця попросіть продавця продати саме зимостійкі сорти, щоб вони точно пережили зиму.

8. Застосування опалого листя

В середині осені починається активний листопад. Для дачника це хороша можливість приготувати добриво з листя або укрити ним ділянку. Раніше ми писали, що робити з опалим листям в саду і в городі. Також радимо дізнатися, чому спалювати опале листя погана ідея.

Збір опалого листя. Фото: depositphotos.com

9. Посадка квітів

Друга половина осені — прекрасна можливість посадити нові сорти квітів на своїй клумбі або в саду. У жовтні зазвичай садять:

тюльпани;

маргаритки;

незабудки;

іриси;

люпин;

барвінок.

Ці квіти висаджують на початку місяця, щоб вони встигли прижитися до морозів. В середині жовтня можна посадити троянди. Ближче до листопада висаджуємо конвалії та півонії.

10. Мульчування та укриття рослин від морозів

Морозостійкі рослини необхідно покрити шаром мульчі — для цього використовують сухий торф, солому тощо. У деяких випадках агроволокном необхідно вкрити й надземну частину рослини.

Якщо у вас на дачі є туї, то на зиму їх краще обернути спанбондом чи мішковиною. Але це можна зробити після приходу зимових холодів.

Раніше ми розповідали, що можна сміливо сіяти та саджати під зиму восени 2024 року і як це правильно робити.

Нагадаємо, ми писали, я кі сидерати найкраще підійдуть для посіву у жовтні після картоплі.

Також ми пропонуємо скористатися місячним посівним календарем на жовтень 2024 року, який стане вашим незамінним помічником та допоможе обрати найвдаліші дати для роботи з рослинами.