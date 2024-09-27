Що робити на городі та в саду в жовтні 2024 — список важливих справ і поради дачникам

Що робити на городі та в саду в жовтні — 10 найважливіших справ
Жовтень — місяць, коли необхідно приділити максимально часу своїм городу та саду, адже від цього залежатиме здоров'я рослин, які ростуть на ділянці, а також майбутній урожай.
Новини.LIVE розповідає, які 10 найважливіших справ чекають на городі та в саду у жовтні 2024 року.
Городні та садові справи у жовтні — 10 найважливіших
1. Збір врожаю у жовтні
Звичайно, перш за все, необхідно зібрати врожаї пізніх овочів, фруктів та ягід. Важливо не проґавити час, щоб культури не перезріли й не замерзли на грядках.
Зазвичай у другий місяць осені збирають:
- гарбуз;
- капусту;
- горіхи;
- обліпиху;
- горобину;
- яблука;
- груші;
- виноград;
- айву.
2. Підготовка врожаю до тривалого зберігання
Зібрані фрукти та овочі рекомендується зберігати в сухих ящиках з тирсою або газетами — так вони пролежать довше.
Зберігайте лише цілі, здорові овочі та фрукти. Пошкоджені швидко псуються. Регулярно перевіряйте на наявність гнилі або псування. Ідеальна температура для зберігання більшості овочів — від 0 до +5°C.
3. Посадка озимих культур
Збираючись садити озимі культури у жовтні, обов'язково звертайте на погодні умови та температуру повітря. У жовтні проводиться посів та посадка таких культур:
- морква;
- редиска;
- селера;
- шпинат;
- цибуля-порей;
- цибуля ріпчаста;
- часник;
- петрушка;
- кріп.
4. Обрізка дерев
Гарна ідея провести обрізку дерев у жовтні. Адже у цей період активні процеси життєдіяльності в них закінчилися, а до заморозків рани встигнуть загоїтися.
5. Прибирання городу
В жовтні ґрунт перекопують, щоб навесні було менше бур'янів. Також перед заморозками бажано прибрати з городу всі корчі та будь-яку деревину, оскільки в їхній корі зимують личинки шкідників.
6. Посів сидератів
Коли роботи на городі закінчені й урожай зібраний, можна посадити сидерати на зиму. Ці рослини висівають на ділянці після збору врожаю і скошують навесні. За зиму вони покращують врожайність і структуру ґрунту, а також відлякують шкідників.
7. Посадка дерев і кущів
У другий місяць осені також можна сміливо висаджувати у відкритий ґрунт дерева та кущі. До зими вони встигнуть прижитися і відростити сильне коріння.
У жовтні можна посадити:
- малину;
- смородину;
- аґрус;
- яблуню;
- волоський горіх;
- сливу.
При покупці саджанця попросіть продавця продати саме зимостійкі сорти, щоб вони точно пережили зиму.
8. Застосування опалого листя
В середині осені починається активний листопад. Для дачника це хороша можливість приготувати добриво з листя або укрити ним ділянку. Раніше ми писали, що робити з опалим листям в саду і в городі. Також радимо дізнатися, чому спалювати опале листя погана ідея.
9. Посадка квітів
Друга половина осені — прекрасна можливість посадити нові сорти квітів на своїй клумбі або в саду. У жовтні зазвичай садять:
- тюльпани;
- маргаритки;
- незабудки;
- іриси;
- люпин;
- барвінок.
Ці квіти висаджують на початку місяця, щоб вони встигли прижитися до морозів. В середині жовтня можна посадити троянди. Ближче до листопада висаджуємо конвалії та півонії.
10. Мульчування та укриття рослин від морозів
Морозостійкі рослини необхідно покрити шаром мульчі — для цього використовують сухий торф, солому тощо. У деяких випадках агроволокном необхідно вкрити й надземну частину рослини.
Якщо у вас на дачі є туї, то на зиму їх краще обернути спанбондом чи мішковиною. Але це можна зробити після приходу зимових холодів.
Раніше ми розповідали, що можна сміливо сіяти та саджати під зиму восени 2024 року і як це правильно робити.
Нагадаємо, ми писали, які сидерати найкраще підійдуть для посіву у жовтні після картоплі.
Також ми пропонуємо скористатися місячним посівним календарем на жовтень 2024 року, який стане вашим незамінним помічником та допоможе обрати найвдаліші дати для роботи з рослинами.
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