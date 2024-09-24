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Хвороби, штрафи та в'язниця — чому спалювати опале листя погана ідея

24 вересня 2024 15:24
Олександра Ткачук - Редактор
Чому не можна спалювати опале листя — сім причин, які вас переконають
Жінка спалює опале листя. Фото: zhv.dp.gov.ua
Олександра Ткачук - Редактор

Спалювання опалого листя — це звична практика для багатьох дачників, городників та садівників. Хтось спалює, бо не хоче компостувати, інші — бо вважають, що у цьому немає нічого шкідливого. Проте насправді негативні наслідки колосальні — від довкілля до впливу на здоров'я людини. 

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Чому не можна спалювати опале листя — ми публікуємо сім вагомих аргументів, які вас переконають ніколи цього не робити. 

Сім причин, чому не можна палити листя 

  1. Під час спалювання листя руйнується ґрунтовий покрив, гинуть ґрунтотвірні мікроорганізми. В результаті відбувається збіднення землі. 
  2. При спалюванні листя утворюються шкідливі речовини, наприклад, такі як діоксини. Ці речовини можуть потрапляти в атмосферу і забруднювати повітря. Хоча самі шкідливі елементи не потрапляють безпосередньо в ґрунт, з часом вони можуть осідати на рослинах та в ґрунтових водах, завдаючи шкоди екосистемі.
  3. На природних ділянках вогонь знищує насіння і коріння трав'янистих рослин, пошкоджує нижні частини дерев і кущів.
  4. При спалюванні трави на присадибних ділянках або стерні на фермерських полях виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки.
  5. Під час сильної трав'яної пожежі гинуть практично всі тварини, що живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту: вони згорають або задихаються. Потім на згарищах часто знаходять згорілі пташині гнізда зі слідами яєць, обгорілих равликів, гризунів, дрібних ссавців.
  6. Викиди у повітря, які утворюються під час спалення опалого листя, у 350 разів шкідливіші за куріння сигарети.
  7. До складу диму від спаленого листя входить: пил, оксиди азоту (NO), важкі метали, канцерогенні сполуки бенз(а)піренів та чадний газ (СО), що може викликати подразнення очей або носової порожнини, труднощі з диханням, кашель та головний біль, алергії, хвороби серцево-судинної системи. 

 

10 причин, чому не можна палити листя
Горить листя у саду. Фото: google.com

Покарання за паління листя в Україні

В Україні спалювання листя — порушення закону. За це передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Штрафи за спалювання сухої трави та листя: 

  • для громадян — від 3 060 до 6 120 грн;
  • для посадовців — від 15 300 до 21 420 грн;
  • якщо паління відбувалося на території природно-заповідного фонду — від 6120 до 12 240 грн (для посадовців — від 2 1420 до 30 600 грн);
  • за знищення чи пошкодження лісових масивів, зелених посадок навколо населених пунктів, вздовж залізниці — від 90 000 до 150 000 грн. 

Якщо під час пожежі внаслідок спалювання трави чи листя загинули люди, за це загрожує від двох до п'яти років ув'язнення.

Зауважимо, що під час дії воєнного стану в Україні спалювання сухостою може бути прирівняне до диверсій. А саме до ст. 113 Кримінального кодексу "Диверсія" до переліку злочинів додали навмисні підпали, зокрема сухої рослинності.

За цією статтею людину можуть посадити за ґрати на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

 

Раніше ми писали, як використовувати опале листя у саду та на городі. 

Нагадаємо, ми розповідали, які органічні відходи категорично не можна кидати у компост.

здоров'я штрафи осінь опале листя

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