Почему нельзя сжигать опавшие листья — семь причин, которые вас убедят

Болезни, штрафы и тюрьма — почему сжигать опавшие листья плохая идея
Сжигание опавших листьев — это привычная практика для многих дачников, огородников и садоводов. Кто-то сжигает, потому что не хочет компостировать, другие считают, что в этом нет ничего вредного. Однако на самом деле негативные последствия колоссальны — от внешней среды до воздействия на здоровье человека.
Почему нельзя сжигать опавшие листья — мы публикуем семь веских аргументов, которые вас убедит никогда этого не делать.
Семь причин, почему нельзя сжигать листву
- При сжигании листьев разрушается почвенный покров, погибают почвообразующие микроорганизмы. В результате происходит обеднение земли.
- При сжигании листьев образуются вредные вещества, такие как диоксины. Эти вещества могут попадать в атмосферу и загрязнять воздух. Хотя самые вредные элементы не попадают непосредственно в почву, со временем они могут оседать на растениях и грунтовых водах, нанося вред экосистеме.
- На природных участках огонь уничтожает семена и корни травянистых растений, повреждает нижние части деревьев и кустов.
- При сжигании травы на приусадебных участках или стерне на фермерских полях возникает угроза опрокидывания огня на природные участки.
- Во время сильного травяного пожара погибают практически все животные, обитающие в сухой траве или на поверхности почвы: они сгорают или задыхаются. Затем на пепелищах часто находят сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, обгоревших улиток, грызунов, мелких млекопитающих.
- Выбросы в воздух, которые образуются при сожжении опавших листьев, в 350 раз вреднее курения сигареты.
- В состав дыма от сожженных листьев входят: пыль, оксиды азота (NO), тяжелые металлы, канцерогенные соединения бенз(а)пиренов и угарный газ (СО), что может вызвать раздражение глаз или носовой полости, трудности с дыханием, кашель и головные боли, аллергии, болезни сердечно-сосудистой системы
Наказание за сожжение листьев в Украине
В Украине сжигание листьев — нарушение закона. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Штрафы за сжигание сухой травы и листьев:
- для граждан — от 3 060 до 6 120 грн;
- для должностных лиц — от 15 300 до 21 420 грн;
- если сжигание происходило на территории природно-заповедного фонда — от 6120 до 12 240 грн (для должностных лиц — от 2 1420 до 30 600 грн);
- за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых посадок вокруг населенных пунктов, вдоль железной дороги — от 90 000 до 150 000 грн.
Если во время пожара в результате сжигания травы или листьев погибли люди, за это грозит от двух до пяти лет заключения.
Заметим, что во время действия военного положения в Украине сжигание сухостоя может быть приравнено к диверсиям. А именно к ст. 113 Уголовного кодекса "Диверсия" к перечню преступлений добавили неумышленные поджоги, в том числе сухой растительности.
По этой статье человека могут посадить за решетку сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее мы писали, как использовать опавшие листья в саду и на огороде.
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