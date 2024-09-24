Почему нельзя сжигать опавшие листья — семь причин, которые вас убедят

Женщина сжигает опавшие листья. Фото: zhv.dp.gov.ua

Сжигание опавших листьев — это привычная практика для многих дачников, огородников и садоводов. Кто-то сжигает, потому что не хочет компостировать, другие считают, что в этом нет ничего вредного. Однако на самом деле негативные последствия колоссальны — от внешней среды до воздействия на здоровье человека.

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Семь причин, почему нельзя сжигать листву

При сжигании листьев разрушается почвенный покров, погибают почвообразующие микроорганизмы. В результате происходит обеднение земли. При сжигании листьев образуются вредные вещества, такие как диоксины. Эти вещества могут попадать в атмосферу и загрязнять воздух. Хотя самые вредные элементы не попадают непосредственно в почву, со временем они могут оседать на растениях и грунтовых водах, нанося вред экосистеме. На природных участках огонь уничтожает семена и корни травянистых растений, повреждает нижние части деревьев и кустов. При сжигании травы на приусадебных участках или стерне на фермерских полях возникает угроза опрокидывания огня на природные участки. Во время сильного травяного пожара погибают практически все животные, обитающие в сухой траве или на поверхности почвы: они сгорают или задыхаются. Затем на пепелищах часто находят сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, обгоревших улиток, грызунов, мелких млекопитающих. Выбросы в воздух, которые образуются при сожжении опавших листьев, в 350 раз вреднее курения сигареты. В состав дыма от сожженных листьев входят: пыль, оксиды азота (NO), тяжелые металлы, канцерогенные соединения бенз(а)пиренов и угарный газ (СО), что может вызвать раздражение глаз или носовой полости, трудности с дыханием, кашель и головные боли, аллергии, болезни сердечно-сосудистой системы

Горит листья в саду. Фото: google.com

Наказание за сожжение листьев в Украине

В Украине сжигание листьев — нарушение закона. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Штрафы за сжигание сухой травы и листьев:

для граждан — от 3 060 до 6 120 грн;

для должностных лиц — от 15 300 до 21 420 грн;

если сжигание происходило на территории природно-заповедного фонда — от 6120 до 12 240 грн (для должностных лиц — от 2 1420 до 30 600 грн);

за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых посадок вокруг населенных пунктов, вдоль железной дороги — от 90 000 до 150 000 грн.

Если во время пожара в результате сжигания травы или листьев погибли люди, за это грозит от двух до пяти лет заключения.

Заметим, что во время действия военного положения в Украине сжигание сухостоя может быть приравнено к диверсиям. А именно к ст. 113 Уголовного кодекса "Диверсия" к перечню преступлений добавили неумышленные поджоги, в том числе сухой растительности.

По этой статье человека могут посадить за решетку сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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