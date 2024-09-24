Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Болезни, штрафы и тюрьма — почему сжигать опавшие листья плохая идея arrow

Болезни, штрафы и тюрьма — почему сжигать опавшие листья плохая идея

24 сентября 2024 15:24
Александра Ткачук - Редактор
Почему нельзя сжигать опавшие листья — семь причин, которые вас убедят
Женщина сжигает опавшие листья. Фото: zhv.dp.gov.ua
Александра Ткачук - Редактор

Сжигание опавших листьев — это привычная практика для многих дачников, огородников и садоводов. Кто-то сжигает, потому что не хочет компостировать, другие считают, что в этом нет ничего вредного. Однако на самом деле негативные последствия колоссальны — от внешней среды до воздействия на здоровье человека.

Читайте также:

Почему нельзя сжигать опавшие листья — мы публикуем семь веских аргументов, которые вас убедит никогда этого не делать.

Семь причин, почему нельзя сжигать листву

  1. При сжигании листьев разрушается почвенный покров, погибают почвообразующие микроорганизмы. В результате происходит обеднение земли.
  2. При сжигании листьев образуются вредные вещества, такие как диоксины. Эти вещества могут попадать в атмосферу и загрязнять воздух. Хотя самые вредные элементы не попадают непосредственно в почву, со временем они могут оседать на растениях и грунтовых водах, нанося вред экосистеме.
  3. На природных участках огонь уничтожает семена и корни травянистых растений, повреждает нижние части деревьев и кустов.
  4. При сжигании травы на приусадебных участках или стерне на фермерских полях возникает угроза опрокидывания огня на природные участки.
  5. Во время сильного травяного пожара погибают практически все животные, обитающие в сухой траве или на поверхности почвы: они сгорают или задыхаются. Затем на пепелищах часто находят сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, обгоревших улиток, грызунов, мелких млекопитающих.
  6. Выбросы в воздух, которые образуются при сожжении опавших листьев, в 350 раз вреднее курения сигареты.
  7. В состав дыма от сожженных листьев входят: пыль, оксиды азота (NO), тяжелые металлы, канцерогенные соединения бенз(а)пиренов и угарный газ (СО), что может вызвать раздражение глаз или носовой полости, трудности с дыханием, кашель и головные боли, аллергии, болезни сердечно-сосудистой системы

 

10 причин, почему нельзя курить листву
Горит листья в саду. Фото: google.com

Наказание за сожжение листьев в Украине

В Украине сжигание листьев — нарушение закона. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Штрафы за сжигание сухой травы и листьев:

  • для граждан — от 3 060 до 6 120 грн;
  • для должностных лиц — от 15 300 до 21 420 грн;
  • если сжигание происходило на территории природно-заповедного фонда — от 6120 до 12 240 грн (для должностных лиц — от 2 1420 до 30 600 грн);
  • за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых посадок вокруг населенных пунктов, вдоль железной дороги — от 90 000 до 150 000 грн.

Если во время пожара в результате сжигания травы или листьев погибли люди, за это грозит от двух до пяти лет заключения.

Заметим, что во время действия военного положения в Украине сжигание сухостоя может быть приравнено к диверсиям. А именно к ст. 113 Уголовного кодекса "Диверсия" к перечню преступлений добавили неумышленные поджоги, в том числе сухой растительности.

По этой статье человека могут посадить за решетку сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

Ранее мы писали, как использовать опавшие листья в саду и на огороде.

Напомним, мы рассказывали, какие органические отходы категорически нельзя бросать в компост.

здоровье штрафы осень опавшие листья

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:50 Во Львове попрощались с тремя Героями — фото

16:46 Почти лето — какая погода будет в Одессе 25 сентября

16:38 На "Академике Вернадском" зафиксировали самую высокую скорость ветра с 1947 года

16:36 В России заявили, что их не интересуют проблемы жителей Курщины, — ВСУ

16:24 ГУР зачистило от оккупантов завод в Волчанске — впечатляющее видео

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

16:06 Третья штурмовая уничтожает вражеские танки на Харьковщине — впечатляющее видео

16:03 Суркис объяснил, чего ждет от матча Динамо с Лацио в Лиге Европы

обновлено:

15:57 РФ ударила по многоэтажкам в Харькове — есть потерпевшие

15:43 Фонд Вадима Столара представил "Истории сильных" в Варшаве и Брюсселе

обновлено:

15:40 В Харькове прогремели взрывы — оккупанты обстреливают город КАБами

16:50 Во Львове попрощались с тремя Героями — фото

16:46 Почти лето — какая погода будет в Одессе 25 сентября

16:38 На "Академике Вернадском" зафиксировали самую высокую скорость ветра с 1947 года

16:36 В России заявили, что их не интересуют проблемы жителей Курщины, — ВСУ

16:24 ГУР зачистило от оккупантов завод в Волчанске — впечатляющее видео

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

16:06 Третья штурмовая уничтожает вражеские танки на Харьковщине — впечатляющее видео

16:03 Суркис объяснил, чего ждет от матча Динамо с Лацио в Лиге Европы

обновлено:

15:57 РФ ударила по многоэтажкам в Харькове — есть потерпевшие

15:43 Фонд Вадима Столара представил "Истории сильных" в Варшаве и Брюсселе

обновлено:

15:40 В Харькове прогремели взрывы — оккупанты обстреливают город КАБами

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Text

19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью