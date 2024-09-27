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Что делать на огороде и в саду в октябре — 10 важнейших дел

27 сентября 2024 06:50
Александра Ткачук - Редактор
Что делать на огороде и в саду в октябре 2024 года — список важных дел и советы дачникам
Девушка работает на огороде осенью. Фото: shutterstock.com
Александра Ткачук - Редактор

Октябрь — месяц, когда необходимо уделить максимальное время своим огороду и саду, ведь от этого будет зависеть здоровье растений, которые растут на участке, а также будущий урожай.

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Огородные и садовые дела в октябре — 10 важнейших

1. Сбор урожая в октябре

Конечно, прежде всего необходимо собрать урожаи поздних овощей, фруктов и ягод. Важно не упустить время, чтобы культуры не перезрели и не замерзли на грядках.

Обычно во второй месяц осени собирают:

  • тыква;
  • капусту;
  • орехи;
  • облепиху;
  • рябину;
  • яблоки;
  • груши;
  • виноград;
  • айву.

 

Огородные и садовые дела в октябре— 10 важнейших
Урожай фруктов и овощей. Фото: РБК-Украина

2. Подготовка урожая к длительному хранению

Собранные фрукты и овощи рекомендуется хранить в сухих ящиках с опилками или газетами — так они пролежат дольше.

Храните только целые, здоровые овощи и фрукты. Поврежденные скоропортящиеся. Регулярно проверяйте на наличие гнили или порчи. Идеальная температура для хранения большинства овощей — от 0 до +5 °C.

3. Посадка озимых культур

Собираясь сажать озимые культуры в октябре, обязательно обращайте внимание на погодные условия и температуру воздуха. В октябре производится посев и посадка таких культур:

  • морковь;
  • редис;
  • сельдерей;
  • шпинат;
  • лук-порей;
  • лук репчатый;
  • чеснок;
  • петрушка;
  • укроп.

 

Что посадить в октябре
Женщина работает на огороде. Фото: shutterstock.com

4. Обрезка деревьев

Хорошая идея провести обрезку деревьев в октябре. Ведь в этот период активные процессы жизнедеятельности у них закончились, а к заморозкам раны успеют зажить.

5. Уборка огорода

В октябре почву перекапывают, чтобы весной было меньше сорняков. Также перед заморозками желательно убрать из огорода все коряги и любую древесину, поскольку в их коре зимуют личинки вредителей.

6. Посев сидератов

Когда работы на огороде окончены и урожай собран, можно посадить сидераты на зиму. Эти растения высевают на участке после уборки и скашивают весной. За зиму они улучшают урожайность и структуру почвы, а также отпугивают вредителей.

 

Когда сажать сидераты на огороде
Посев сидератов осенью. Фото: shutterstock.com

7. Посадка деревьев и кустов

Во второй месяц осени можно смело высаживать в открытый грунт деревья и кусты. К зиме они успеют прижиться и отрастить сильные корни.

В октябре можно посадить:

  • малину;
  • смородину;
  • крыжовник;
  • яблоню;
  • грецкий орех;
  • сливу.

При покупке саженца попросите продавца продать именно зимостойкие сорта, чтобы они точно пережили зиму.

8. Применение опавших листьев

В середине осени начинают активно опадать листья. Для дачника это хорошая возможность приготовить удобрение из листьев или укрыть ими участок. Ранее мы писали, что делать с опавшей листвой в саду и в огороде. Также советуем узнать, почему сжигать опавшие листья плохая идея.

 

Как применять опавшие листья в саду и на огороде
Сбор опавших листьев. Фото: depositphotos.com

9. Посадка цветов

Вторая половина осени — прекрасная возможность посадить новые сорта цветов на своей клумбе или в саду. В октябре обычно сажают:

  • тюльпаны;
  • маргаритки;
  • незабудки;
  • ирисы;
  • люпин;
  • барвинок.

Эти цветы высаживают в начале месяца, чтобы они успели прижиться до морозов. В середине октября можно посадить розы. Ближе к ноябрю высаживаем ландыши и пионы.

10. Мульчирование и укрытие растений от морозов

Морозостойкие растения необходимо покрыть слоем мульчи — для этого используют сухой торф, солому и т.д. В некоторых случаях агроволокном необходимо укрыть и надземную часть растения.

Если у вас на даче есть туи, то на зиму их лучше обернуть спанбондом или мешковиной. Но это можно сделать по пришествии зимних холодов.

Ранее мы рассказывали, что можно смело сеять и сажать под зиму осенью 2024 и как это правильно делать.

Напомним, мы писали, какие сидераты лучше всего подойдут для посева в октябре после картофеля.

Также мы предлагаем воспользоваться лунным посевным календарем на октябрь 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником и поможет выбрать самые удачные даты для работы с растениями.

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