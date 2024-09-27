Что делать на огороде и в саду в октябре 2024 года — список важных дел и советы дачникам

Что делать на огороде и в саду в октябре — 10 важнейших дел
Октябрь — месяц, когда необходимо уделить максимальное время своим огороду и саду, ведь от этого будет зависеть здоровье растений, которые растут на участке, а также будущий урожай.
Новини.LIVE рассказывает, какие 10 важнейших дел ожидают в огороде и в саду в октябре 2024 года.
Огородные и садовые дела в октябре — 10 важнейших
1. Сбор урожая в октябре
Конечно, прежде всего необходимо собрать урожаи поздних овощей, фруктов и ягод. Важно не упустить время, чтобы культуры не перезрели и не замерзли на грядках.
Обычно во второй месяц осени собирают:
- тыква;
- капусту;
- орехи;
- облепиху;
- рябину;
- яблоки;
- груши;
- виноград;
- айву.
2. Подготовка урожая к длительному хранению
Собранные фрукты и овощи рекомендуется хранить в сухих ящиках с опилками или газетами — так они пролежат дольше.
Храните только целые, здоровые овощи и фрукты. Поврежденные скоропортящиеся. Регулярно проверяйте на наличие гнили или порчи. Идеальная температура для хранения большинства овощей — от 0 до +5 °C.
3. Посадка озимых культур
Собираясь сажать озимые культуры в октябре, обязательно обращайте внимание на погодные условия и температуру воздуха. В октябре производится посев и посадка таких культур:
- морковь;
- редис;
- сельдерей;
- шпинат;
- лук-порей;
- лук репчатый;
- чеснок;
- петрушка;
- укроп.
4. Обрезка деревьев
Хорошая идея провести обрезку деревьев в октябре. Ведь в этот период активные процессы жизнедеятельности у них закончились, а к заморозкам раны успеют зажить.
5. Уборка огорода
В октябре почву перекапывают, чтобы весной было меньше сорняков. Также перед заморозками желательно убрать из огорода все коряги и любую древесину, поскольку в их коре зимуют личинки вредителей.
6. Посев сидератов
Когда работы на огороде окончены и урожай собран, можно посадить сидераты на зиму. Эти растения высевают на участке после уборки и скашивают весной. За зиму они улучшают урожайность и структуру почвы, а также отпугивают вредителей.
7. Посадка деревьев и кустов
Во второй месяц осени можно смело высаживать в открытый грунт деревья и кусты. К зиме они успеют прижиться и отрастить сильные корни.
В октябре можно посадить:
- малину;
- смородину;
- крыжовник;
- яблоню;
- грецкий орех;
- сливу.
При покупке саженца попросите продавца продать именно зимостойкие сорта, чтобы они точно пережили зиму.
8. Применение опавших листьев
В середине осени начинают активно опадать листья. Для дачника это хорошая возможность приготовить удобрение из листьев или укрыть ими участок. Ранее мы писали, что делать с опавшей листвой в саду и в огороде. Также советуем узнать, почему сжигать опавшие листья плохая идея.
9. Посадка цветов
Вторая половина осени — прекрасная возможность посадить новые сорта цветов на своей клумбе или в саду. В октябре обычно сажают:
- тюльпаны;
- маргаритки;
- незабудки;
- ирисы;
- люпин;
- барвинок.
Эти цветы высаживают в начале месяца, чтобы они успели прижиться до морозов. В середине октября можно посадить розы. Ближе к ноябрю высаживаем ландыши и пионы.
10. Мульчирование и укрытие растений от морозов
Морозостойкие растения необходимо покрыть слоем мульчи — для этого используют сухой торф, солому и т.д. В некоторых случаях агроволокном необходимо укрыть и надземную часть растения.
Если у вас на даче есть туи, то на зиму их лучше обернуть спанбондом или мешковиной. Но это можно сделать по пришествии зимних холодов.
Ранее мы рассказывали, что можно смело сеять и сажать под зиму осенью 2024 и как это правильно делать.
Напомним, мы писали, какие сидераты лучше всего подойдут для посева в октябре после картофеля.
Также мы предлагаем воспользоваться лунным посевным календарем на октябрь 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником и поможет выбрать самые удачные даты для работы с растениями.
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