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Коли садити цибулю на зиму за народними прикметами — виросте великою і соковитою

27 вересня 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Коли і як садити цибулю під зиму за народними прикметами — найкращі дні та поради
Посадка цибулі під зиму. Фото: shutterstock.com
Олександра Ткачук - Редактор

Посадка цибулі під зиму лише на перший погляд здається простою. Насправді існує чимало тонкощів, від яких залежить майбутній врожай цього овочу. Наші предки особливу увагу звертали на погоду та інші природні процеси. Цією мудрістю, яка передавалась від покоління до покоління, досвідчені садівники керуються й досі. 

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Новини.LIVE ділиться корисними порадами та народними прикметами, які допоможуть правильно посадити цибулю під зиму та зібрати щедрий врожай наступного сезону.  

Коли садити цибулю восени

За народними прикметами, які дійсно працюють, треба, в першу чергу, звертати увагу на погоду, а не прив'язуватися до календаря. 

Слідкуйте за температурою: якщо кілька днів тримається в районі 5-7°C — можна садити цибулю. У північних регіонах, як правило, така погода настає вже в середині жовтня, в центральних — в кінці жовтня, а на півдні — початок листопада.

Важливе правило: садити цибулю за 2-3 тижні до стабільних холодів. Саме стільки часу треба рослині, щоб укорінитися. 

Ще одна важлива прикмета — якщо посадити цибулю в ясну та суху погоду, рослини будуть здоровими. Крім того, позитивно вплине на розвиток посадка на Місяць, що росте.

 

Коли садити цибулю восени
Посадка озимої цибулі восени. Фото: google.com

Як правильно садити цибулю під зиму

Цибуля має бути сухою, без слідів пошкоджень або гнилі. Перед самою висадкою можна обробити захисними засобами для запобігання хворобам та ураженню шкідниками.

Садіть цибулю на місцях, де до цього росли:

  • бобові;
  • помідори;
  • огірки;
  • капуста;
  • салати. 

Ґрунт має бути легким, поживним та добре дренованим. Ділянка — добре освітленою. За два тижні до посадки потрібно внести перегній або компост, перекопати ділянку. Висаджувати цибулю на глибину 5 см, з інтервалом 5-7 см між цибулинами та 15-20 см між рядами.

 

Як правильно садити цибулю під зиму
Посадка цибулі під зиму. Фото: google.com

Як доглядати після посадки

Після посадки, коли починаються перші заморозки, рекомендується замульчувати ґрунт шаром сухого листя або хвої. У випадку суворої зими без снігу, додатково можна вкривати грядки агроволокном або плівкою. Навесні укриття знімають, коли ґрунт добре прогріється. 

 

Раніше ми розповідали про сім найкращих сортів цибулі, які порадують вас раннім щедрим та смачним урожаєм, якщо їх посадити під зиму.

Нагадаємо, ми писали, що можна сміливо сіяти та саджати під зиму восени 2024 року і як це правильно робити.

Також ми підготували місячний посівний календар на жовтень 2024 року, який стане вашим незамінним помічником та допоможе обрати найвдаліші дати для роботи з рослинами. 

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