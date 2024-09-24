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Як зберігати часник взимку — буде завжди свіжим немов з грядки

24 вересня 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Як зберігати часник правильно — секрети та способи, про які знають не всі
Зберігання врожаю часнику взимку. Фото: google.com
Олександра Ткачук - Редактор

Зберігання часнику взимку це справжнє мистецтво, адже якщо не дотриматися певних умов пряний овоч швидко пожовтіє та засохне. А у певних випадках він може й згнити. 

Як правильно зберігати часник, щоб він усю зиму зберігався так немов щойно був зірваний з грядки, дізнавайтеся далі у нашому матеріалі. 

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Яких помилок при зберіганні часнику припускаються найчастіше

Часом проблеми можуть початися ще на етапі збору врожаю, до прикладу, якщо його зібрати занадто рано або занадто пізно. Недозрілий часник може швидко згнити, водночас перезрілий — пересихає, пліснявіє, можуть утворюватися бактерії та шкідники. 

Перелік найбільш поширених помилок при зберіганні часнику:

  • зберігання у вологому приміщенні призводить до гниття;
  • зберігання в закритих контейнерах, ящиках, приміщеннях без повітря може викликати цвітіння та гниль;
  • зберігання при високих температурах зменшує термін придатності;
  • зберігання поруч з овочами, які виділяють вологу;
  • використання пластикових пакетів, адже пластик не пропускає повітря і може призвести до гниття;
  • зберігання очищеного часнику;
  • зберігання часнику з ознаками ушкоджень чи хвороб може спричинити псування інших голівок;
  • зберігання при прямому сонячному світлі. 

 

Як зберігати часник правильно — секрети та способи, про які знають не всі
Зберігання часнику взимку. Фото: istockphoto.com

Як правильно зберігати врожай часнику взимку

Дотримуючи цих умов, ви зможете зберегти врожай часнику свіжим і якісним впродовж зими: 

  1. Вибір місця. Оберіть сухе, прохолодне і добре провітрюване місце. Ідеальна температура — близько 0-5°C.
  2. КонтейнериВикористовуйте плетені кошики, картонні коробки або мішечки з натуральних матеріалів. Не зберігайте часник у пластикових пакетах або контейнерах.
  3. ВологістьЗабезпечте низьку вологість, щоб уникнути гниття. Зберігайте часник якомога далі від вологих місць.
  4. СортуванняПеред зберіганням відсортуйте часник, видаляючи пошкоджені або з ознаками гниття чи плісняви голівки.
  5. ПровітрюванняЗабезпечте хороший повітряний обмін, не заважаючи природній циркуляції повітря.
  6. Температурний режимУникайте різких перепадів температури, щоб запобігти зростанню плісняви.
  7. КонтрольПеріодично перевіряйте стан часнику на предмет гниття чи пошкоджень і видаляйте зіпсовані голівки.

 

Як правильно зберігати часник, щоб він не пожовтів, не засох та був свіжим
Зберігання часнику взимку. Фото: istockphoto.com

Поширені захворювання часнику при зберіганні

Найчастіше урожай часнику може бути зіпсований внаслідок таких захворювань:

  • бактеріоз — на зубчиках з'являються коричневі плями. За відсутності лікування вони стають жовтими та покриваються пліснявою. Щоб запобігти ретельно просушуйте овоч перед зберіганням;
  • пеніцильоз (зелена пліснява) — грибкове захворювання. На зубчиках з'являються жовті плями та зелений наліт. Щоб запобігти слід зберігати при температурі при вологості 60-80%;
  • шийкова гниль — зубчики часнику стають м'якими та водянистими, набуваючи жовто-рожевого відтінку, а потім покриваються сірою пліснявою. Причиною може бути перезволоження ґрунту або використання азотних добрив. Для профілактики важливо збирати часник після повного дозрівання та добре його сушити;
  • чорна пліснява (аспергільоз) — виявляється у вигляді чорного пилу між зубчиками. Для профілактики важливо добре просушити врожай та зберігати його за температури 2-4°C.

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