Как хранить чеснок правильно — секреты и способы, о которых знают не все

Хранение урожая чеснока зимой. Фото: google.com

Хранение чеснока зимой это настоящее искусство, ведь если не соблюдать определенные условия, пряный овощ быстро пожелтеет и засохнет. А в некоторых случаях он может и сгнить.

Как правильно хранить чеснок, чтобы он всю зиму хранился так, будто только был сорван с грядки, узнайте далее в нашем материале.

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Иногда проблемы могут начаться еще на этапе сбора урожая, например, если его собрать слишком рано или слишком поздно. Незрелый чеснок может быстро сгнить, в то же время перезрелый — пересыхает, плесневеет, могут образовываться бактерии и вредители.

Перечень наиболее распространенных ошибок при хранении чеснока:

хранение во влажном помещении приводит к гниению;

хранение в закрытых контейнерах, ящиках, помещениях без воздуха может вызвать цветение и гниль;

хранение при высоких температурах уменьшает срок годности;

хранение рядом с овощами, выделяющими влагу;

использование пластиковых пакетов, ведь пластик не пропускает воздух и может привести к гниению;

хранение очищенного чеснока;

хранение чеснока с признаками повреждений или болезней может вызвать порчу других головок;

хранение при прямом солнечном свете.

Хранение чеснока зимой. Фото: istockphoto.com

Как правильно хранить урожай чеснока зимой

Соблюдая эти условия, вы сможете сохранить урожай чеснока свежим и качественным в течение зимы:

Выбор места. Выберите сухое, прохладное и хорошо проветриваемое место. Идеальная температура — около 0-5°C. Контейнеры. Используйте плетеные корзины, картонные коробки или мешочки из натуральных материалов. Не храните чеснок в пластиковых пакетах или контейнерах. Влажность. Обеспечьте низкую влажность во избежание гниения. Храните чеснок подальше от влажных мест. Сортировка. Перед хранением отсортируйте чеснок, удаляя поврежденные или с признаками гниения или плесени на головке. Проветривание. Обеспечьте хороший воздушный обмен, не мешая естественной циркуляции воздуха. Температурный режим. Избегайте резких перепадов температуры, чтобы предотвратить рост плесени. Контроль. Периодически проверяйте состояние чеснока на предмет гниения или повреждений и удаляйте испорченные головки.

Хранение чеснока зимой. Фото: istockphoto.com

Распространенные заболевания чеснока при хранении

Чаще урожай чеснока может быть испорчен вследствие таких заболеваний:

бактериоз — на зубчиках появляются коричневые пятна. При отсутствии лечения они становятся желтыми и покрываются плесенью. Чтобы предотвратить, тщательно просушивайте овощ перед хранением;

— на зубчиках появляются коричневые пятна. При отсутствии лечения они становятся желтыми и покрываются плесенью. Чтобы предотвратить, тщательно просушивайте овощ перед хранением; пенициллез (зеленая плесень) — грибковое заболевание. На зубчиках появляются желтые пятна и зеленый налет. Во избежание следует хранить при температуре при влажности 60-80%;

— грибковое заболевание. На зубчиках появляются желтые пятна и зеленый налет. Во избежание следует хранить при температуре при влажности 60-80%; шейная гниль — зубчики чеснока становятся мягкими и водянистыми, приобретая желто-розовый оттенок, а затем покрываются серой плесенью. Причиной может быть переувлажнение почвы или использование азотных удобрений. Для профилактики важно собирать чеснок после полного созревания и хорошо сушить;

— зубчики чеснока становятся мягкими и водянистыми, приобретая желто-розовый оттенок, а затем покрываются серой плесенью. Причиной может быть переувлажнение почвы или использование азотных удобрений. Для профилактики важно собирать чеснок после полного созревания и хорошо сушить; черная плесень (аспергиллез) — проявляется в виде черной пыли между зубчиками. Для профилактики важно хорошо просушить урожай и хранить при 2-4°C.

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