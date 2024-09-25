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Садимо цибулю на зиму — які сорти обрати, щоб була смачною і стійкою до хвороб

25 вересня 2024 03:13
Олександра Ткачук - Редактор
Які сорти цибулі садити під зиму — сім найкращих, які витримають морози
Посадка цибулі під зиму. Фото: google.com
Олександра Ткачук - Редактор

Посадка цибулі під зиму — це перевірений спосіб отримати ранній урожай навесні. Але, природно, не всі сорти здатні витримати зимові холоди. На щастя, давно виведені сорти цибулі, які не бояться ані морозів, ані хвороб. 

Розповідаємо про сім найкращих сортів цибулі, які порадують вас раннім щедрим урожаєм, якщо їх посадити під зиму. Дізнайтеся, щоб насолоджуватися смачним і корисним овочем вже на початку нового сезону!

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Сім найкращих сортів озимої цибулі 

Експерти радять віддати перевагу саме цим сортам: 

  1. Штутгартер Різен — популярний німецький сорт цибулі, який вважається високоврожайним та невимогливим у догляді. Стійкий до хвороб та містить підвищену концентрацію вітаміну С.  Цибулини будуть великі з інтенсивним ароматом.
  2. Шекспір — це один з найбільш популярних і надійних озимих сортів англійської селекції. Він невибагливий, стійкий до морозів та хвороб, відрізняється практично 100% врожайністю. Середня маса цибулини — 100-120 г. Добре зберігається до наступної весни. Має високі смакові якості та практично ідеальну, округлу форму.
  3. Августа — сорт цибулі родом з Голландії. Використовується для посадки восени в ранні терміни. Перевагами цього сорту є морозостійкість, стійкість до стрілкування ранній та дуже багатий урожай. Цибулини сорту мають плоско-округлу гарну форму, вага становить 100-120 г. Смак пікантно-гострий.
  4. Булат — український сорт цибулі, який має приємний смак середньої гостроти. Відрізняється генетичною стійкістю до захворювань. Середня маса — 80-100 г.
  5. Балстар F1 — ультраранній сорт від нідерландської компанії Seminis. Легко переносить морози та досить швидко росте з настанням весни. Відрізняється великими, соковитими цибулинами. У м'якоті ніжний смак, але з гостринкою.
  6. Радар — сорт цибулі від селекційної компанії Bejo Zaden, Нідерланди, відрізняється високим імунітетом до хвороб та стресів, невибагливістю у догляді, високою врожайністю, а також не йде у стрілки. Формує велику округлу цибулю вагою до 300 г. Крім того, цибуля соковита і в міру гостра.
  7. Сеншуй Еллоу — сорт цибулі, виведений японськими селекціонерами, вкрай стійкий до шкідників та хвороб. Також має великі, соковиті плоди. Цибулини великого розміру 150-180 г, іноді до 250 г.

 

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осінь овочі поради город цибуля

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