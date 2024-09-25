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Садим лук на зиму — какой сорт будет вкусным и устойчивым к болезням

25 сентября 2024 03:13
Александра Ткачук - Редактор
Какие сорта лука сажать под зиму — семь лучших, которые выдержат морозы
Посадка лука под зиму. Фото: google.com
Александра Ткачук - Редактор

Посадка лука под зиму — это проверенный способ получить ранний урожай весной. Но, конечно, не все сорта способны выдержать зимние холода. К счастью, давно выведены сорта лука, которые не боятся ни морозов, ни болезней.

Рассказываем о семи лучших сортах лука, которые обрадуют вас ранним щедрым урожаем, если их посадить под зиму. Узнайте, чтобы наслаждаться вкусным и полезным овощем уже в начале нового сезона!

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Эксперты советуют отдать предпочтение именно этим сортам:

  1. Штутгартер Ризен — популярный немецкий сорт лука, который считается высокоурожайным и нетребовательным в уходе. Устойчив к болезням и содержит повышенную концентрацию витамина С. Луковицы будут большими с интенсивным ароматом.
  2. Шекспир — это один из самых популярных и надежных озимых сортов английской селекции. Он неприхотлив, устойчив к морозам и болезням, отличается практически 100% урожайностью. Средняя масса луковицы — 100-120 г. Хорошо сохраняется до следующей весны. Имеет высокие вкусовые качества и практически идеальную, округлую форму.
  3. Августа — сорт лука родом из Голландии. Используется для посадки осенью в ранние сроки. Преимуществами этого сорта является морозостойкость, устойчивость к стрелкованию, ранний и очень богатый урожай. Луковицы сорта имеют плоскоокруглую красивую форму, вес составляет 100-120 г. Вкус пикантно-острый.
  4. Булат — украинский сорт лука, который имеет приятный вкус средней остроты. Отличается генетической стойкостью к заболеваниям. Средняя масса — 80-100 г.
  5. Балстар F1 — ультраранний сорт от нидерландской компании Seminis. Легко переносит морозы и быстро растет с наступлением весны. Отличается крупными, сочными луковицами. В мякоти нежный вкус, но с остринкой.
  6. Радар — сорт лука от селекционной компании Bejo Zaden, Нидерланды, отличается высоким иммунитетом к болезням и стрессам, неприхотливостью в уходе, высокой урожайностью, а также не идет в стрелки. Формирует большой округлый лук весом до 300 г. Кроме того, лук сочный и в меру острый.
  7. Сеншуй Эллоу — сорт лука, выведенный японскими селекционерами, крайне устойчив к вредителям и болезням. Также имеет большие сочные плоды. Луковицы крупного размера 150-180 г, иногда до 250 г.

 

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осень овощи советы огород лук

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