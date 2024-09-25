Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Місячний посівний календар на жовтень 2024 — коли та що садити на городі arrow

Місячний посівний календар на жовтень 2024 — коли та що садити на городі

25 вересня 2024 15:54
Олександра Ткачук - Редактор
Місячний посівний календар на жовтень 2024 — які дні сприятливі для роботи з рослинами
Дівчина працює на городі восени. Фото: shutterstock.com
Олександра Ткачук - Редактор

Жовтень — це період, коли роботи в саду та на городі ще вистачає. Попри те, що це середина осені, необхідно встигнути посадити чимало озимих овочів та квітів, посіяти сидерати, доглянути за деревами та кущами. А щоб всі садово-городні справи пройшли вдало, варто звернутися до місячного посівного календаря. 

Читайте також:

Тож, Новини.LIVE підготував місячний посівний календар на жовтень 2024 року, який стане вашим незамінним помічником та допоможе обрати найвдаліші дати для роботи з рослинами. 

Фази Місяця у жовтні 2024 року

  • Місяць, що спадає — 1 жовтня;
  • Новий Місяць у знаку Терези — 2 жовтня о 21:49 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 3 по 16 жовтня;
  • Повня у знаку Телець — 17 жовтня о 14:26 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 18 по 31 жовтня;
  • Сонячне затемнення (кільцеподібне) — 2 жовтня, триватиме шість годин — з 18:44 до 00:46 за київським часом, максимальна фаза — о 21:46;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у жовтні 2024 року
Фази Місяця. Фото: google.com

Посівний календар на жовтень 2024 — які дні сприятливі для роботи в саду та на городі

Другий місяць осені буде вдалим для садових та городніх робіт. Найкращими датами, коли можна сміливо висаджувати рослини, удобрювати ґрунт та займатися іншими справами, будуть: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 жовтня

Які дні несприятливі для роботи в саду і на городі у жовтні 2024 року

Не можна займатися посівом, посадкою, підживленням городніх та садових культур, обрізати кущі та дерева у такі дати: 1, 2, 3, 12, 13, 17, 31 жовтня

У цей період рослини будуть ослаблені та вразливі, тому будь-які маніпуляції можуть їм нашкодити й навіть призвести до загибелі. 

Тож приділить ці дні іншим справам, наприклад, можна прибрати опале листя, перекопати ґрунт та підготувати грядки до посіву озимої культури, почистити або відремонтувати садовий інвентар тощо. 

 

Посівний календар на жовтень 2024 — які дні сприятливі для роботи в саду та на городі
Дівчина працює на городі восени. Фото: shutterstock.com

Що та коли можна сіяти у жовтні 2024 року за місячним календарем 

У жовтні висаджують різні овочеві культури, коренеплоди, зелень, квіти та дерева.

Коли садити озимі городні культури

  • картопля: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;
  • морква: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;
  • буряк: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;
  • цибуля та часник: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 жовтня; 
  • томати: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;
  • перець: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;
  • баклажани: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;
  • огірки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;
  • кабачки, патисони, гарбуз: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;
  • бобові: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;
  • капуста: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;
  • салати, шпинат, кріп, петрушка та інша зелень: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня.

Сприятливі дні для посіву ягід та фруктів у жовтні:

  • Ягідні кущі та плодові дерева: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня.

Найкращі дні для посіву декоративних рослин:

  • Однорічники, багаторічні та кімнатні квіти: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 жовтня;
  • Цибулинні та бульбові: 18, 19, 20, 21, 22, 23 жовтня.

 

Що та коли можна сіяти у жовтні 2024 року за місячним календарем
Дівчина працює на городі восени. Фото: shutterstock.com

Найкращі дні для садових та городніх робіт у жовтні 2024 року

  • Боротьба з бур'янами (сапання): 1, 2, 13, 18, 19, 20, 23, 27, 28 жовтня;
  • Розпушування та робота з ґрунтом: 1, 2, 3, 14, 17, 27, 28 жовтня;
  • Пророщування насіння: 4, 6, 7, 8, 15, 21, 22 жовтня;
  • Пікірування, проріджування: 4, 5, 29, 30 жовтня;
  • Поливи: 6, 7, 8, 16, 18, 25, 26 жовтня;
  • Підживлення органічними добривами: 4, 5, 6, 8, 29, 30 жовтня;
  • Підживлення мінеральними добривами: 16, 18, 21, 22, 25, 26 жовтня;
  • Компостування, закладка зелених добрив: 5, 14, 27 жовтня;
  • Обрізка, омолодження, формування: 16, 18, 19, 20 жовтня;
  • Стрижка газону, косовиця трав: 6, 8, 14, 15, 18, 20, 27 жовтня;
  • Прищіпка, пасинкування: 14, 15 жовтня;
  • Заготівля живців та прикопування відводків: 21, 22, 25, 26, 29, 30 жовтня;
  • Щеплення та окулювання: 16, 21, 22, 25, 26 жовтня;
  • Боротьба зі шкідниками та захворюваннями: 4, 5, 9, 10, 11, 14, 30 жовтня;
  • Профілактичні обробки: 4, 5, 11, 18, 19, 20, 30 жовтня;
  • Обробка, ремонт теплиць та парників: 4, 5, 14, 15, 31 жовтня;
  • Прибирання на ділянці: 13, 14, 18, 19, 20, 28 жовтня;
  • Ремонтні та будівельні роботи: 1, 2, 3, 6, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27,28, 29, 30 жовтня;
  • Збір врожаю: 4, 5, 9, 10, 11, 30 жовтня;
  • Збір квітів та лікарських трав: 4, 5, 11, 14, 15, 28 жовтня;
  • Збір насіння: 14, 15, 28 жовтня.

 

Раніше ми писали, що можна сміливо сіяти та саджати під зиму восени 2024 року і як це правильно робити.

Нагадаємо, ми розповідали, які фруктові дерева не можна садити восени.

Також ділимося корисною порадою, коли та як саме варто сіяти петрушку під зиму.

рослини Астрологія поради город сад місячний календар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:28 На Львівщині шахраї переодягнулись у форму ТЦК і обікрали ухилянтів

16:28 Деякі регіони накриють зливи — синоптик спрогнозував погоду на завтра

16:19 У Львові відкрили меморіальну таблицю Ірині Фаріон

15:59 Ціни на електроенергію зростуть з 1 жовтня — регулятор схвалив підвищення

15:58 В Одесі перекрили чергову схему для ухилянтів — подробиці, фото

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

15:53 Фінансували агентуру РФ в Україні — викрили мережу підпільних брокерів Webmoney

15:51 У Центрі нацспротиву розповіли, як на Луганщині зомбують школярів

15:32 Літня спека відходить — прогноз погоди у Львові на завтра

15:27 Ізраїль знову завдав авіаударів по Лівану — є загиблі

15:27 В Одесі вищі священники УПЦ МП готують перехід до ПЦУ

16:28 На Львівщині шахраї переодягнулись у форму ТЦК і обікрали ухилянтів

16:28 Деякі регіони накриють зливи — синоптик спрогнозував погоду на завтра

16:19 У Львові відкрили меморіальну таблицю Ірині Фаріон

15:59 Ціни на електроенергію зростуть з 1 жовтня — регулятор схвалив підвищення

15:58 В Одесі перекрили чергову схему для ухилянтів — подробиці, фото

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

15:53 Фінансували агентуру РФ в Україні — викрили мережу підпільних брокерів Webmoney

15:51 У Центрі нацспротиву розповіли, як на Луганщині зомбують школярів

15:32 Літня спека відходить — прогноз погоди у Львові на завтра

15:27 Ізраїль знову завдав авіаударів по Лівану — є загиблі

15:27 В Одесі вищі священники УПЦ МП готують перехід до ПЦУ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Text

08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2024
Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені