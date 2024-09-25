Місячний посівний календар на жовтень 2024 — які дні сприятливі для роботи з рослинами

Дівчина працює на городі восени. Фото: shutterstock.com

Жовтень — це період, коли роботи в саду та на городі ще вистачає. Попри те, що це середина осені, необхідно встигнути посадити чимало озимих овочів та квітів, посіяти сидерати, доглянути за деревами та кущами. А щоб всі садово-городні справи пройшли вдало, варто звернутися до місячного посівного календаря.

Читайте також:

Тож, Новини.LIVE підготував м ісячний посівний календар на жовтень 2024 року, який стане вашим незамінним помічником та допоможе обрати найвдаліші дати для роботи з рослинами.

Фази Місяця у жовтні 2024 року

Місяць, що спадає — 1 жовтня;

Новий Місяць у знаку Терези — 2 жовтня о 21:49 за Києвом;

Місяць, що зростає — з 3 по 16 жовтня;

Повня у знаку Телець — 17 жовтня о 14:26 за Києвом;

Місяць, що спадає — з 18 по 31 жовтня;

Сонячне затемнення (кільцеподібне) — 2 жовтня, триватиме шість годин — з 18:44 до 00:46 за київським часом, максимальна фаза — о 21:46;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Посівний календар на жовтень 2024 — які дні сприятливі для роботи в саду та на городі

Другий місяць осені буде вдалим для садових та городніх робіт. Найкращими датами, коли можна сміливо висаджувати рослини, удобрювати ґрунт та займатися іншими справами, будуть: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 жовтня.

Які дні несприятливі для роботи в саду і на городі у жовтні 2024 року

Не можна займатися посівом, посадкою, підживленням городніх та садових культур, обрізати кущі та дерева у такі дати: 1, 2, 3, 12, 13, 17, 31 жовтня.

У цей період рослини будуть ослаблені та вразливі, тому будь-які маніпуляції можуть їм нашкодити й навіть призвести до загибелі.

Тож приділить ці дні іншим справам, наприклад, можна прибрати опале листя, перекопати ґрунт та підготувати грядки до посіву озимої культури, почистити або відремонтувати садовий інвентар тощо.

Дівчина працює на городі восени. Фото: shutterstock.com

Що та коли можна сіяти у жовтні 2024 року за місячним календарем

У жовтні висаджують різні овочеві культури, коренеплоди, зелень, квіти та дерева.

Коли садити озимі городні культури:

картопля: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня; морква: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня; буряк: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня; цибуля та часник: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 жовтня;

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 жовтня; томати: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня; перець: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня; баклажани: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня; огірки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня; кабачки, патисони, гарбуз: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня; бобові: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня; капуста: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня; салати, шпинат, кріп, петрушка та інша зелень: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня.

Сприятливі дні для посіву ягід та фруктів у жовтні:

Ягідні кущі та плодові дерева: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня.

Найкращі дні для посіву декоративних рослин:

Однорічники, багаторічні та кімнатні квіти: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 жовтня;

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 жовтня; Цибулинні та бульбові: 18, 19, 20, 21, 22, 23 жовтня.

Дівчина працює на городі восени. Фото: shutterstock.com

Найкращі дні для садових та городніх робіт у жовтні 2024 року

Боротьба з бур'янами (сапання): 1, 2, 13, 18, 19, 20, 23, 27, 28 жовтня;

1, 2, 13, 18, 19, 20, 23, 27, 28 жовтня; Розпушування та робота з ґрунтом: 1, 2, 3, 14, 17, 27, 28 жовтня;

1, 2, 3, 14, 17, 27, 28 жовтня; Пророщування насіння: 4, 6, 7, 8, 15, 21, 22 жовтня;

4, 6, 7, 8, 15, 21, 22 жовтня; Пікірування, проріджування: 4, 5, 29, 30 жовтня;

4, 5, 29, 30 жовтня; Поливи: 6, 7, 8, 16, 18, 25, 26 жовтня;

6, 7, 8, 16, 18, 25, 26 жовтня; Підживлення органічними добривами: 4, 5, 6, 8, 29, 30 жовтня;

4, 5, 6, 8, 29, 30 жовтня; Підживлення мінеральними добривами: 16, 18, 21, 22, 25, 26 жовтня;

16, 18, 21, 22, 25, 26 жовтня; Компостування, закладка зелених добрив: 5, 14, 27 жовтня;

5, 14, 27 жовтня; Обрізка, омолодження, формування: 16, 18, 19, 20 жовтня;

16, 18, 19, 20 жовтня; Стрижка газону, косовиця трав: 6, 8, 14, 15, 18, 20, 27 жовтня;

6, 8, 14, 15, 18, 20, 27 жовтня; Прищіпка, пасинкування: 14, 15 жовтня;

14, 15 жовтня; Заготівля живців та прикопування відводків: 21, 22, 25, 26, 29, 30 жовтня;

Щеплення та окулювання: 16, 21, 22, 25, 26 жовтня;

16, 21, 22, 25, 26 жовтня; Боротьба зі шкідниками та захворюваннями: 4, 5, 9, 10, 11, 14, 30 жовтня;

4, 5, 9, 10, 11, 14, 30 жовтня; Профілактичні обробки: 4, 5, 11, 18, 19, 20, 30 жовтня;

4, 5, 11, 18, 19, 20, 30 жовтня; Обробка, ремонт теплиць та парників: 4, 5, 14, 15, 31 жовтня;

4, 5, 14, 15, 31 жовтня; Прибирання на ділянці: 13, 14, 18, 19, 20, 28 жовтня;

13, 14, 18, 19, 20, 28 жовтня; Ремонтні та будівельні роботи: 1, 2, 3, 6, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27,28, 29, 30 жовтня;

1, 2, 3, 6, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27,28, 29, 30 жовтня; Збір врожаю: 4, 5, 9, 10, 11, 30 жовтня;

4, 5, 9, 10, 11, 30 жовтня; Збір квітів та лікарських трав: 4, 5, 11, 14, 15, 28 жовтня;

4, 5, 11, 14, 15, 28 жовтня; Збір насіння: 14, 15, 28 жовтня.

Раніше ми писали, що можна сміливо сіяти та саджати під зиму восени 2024 року і як це правильно робити.

Нагадаємо, ми розповідали, які фруктові дерева не можна садити восени.

Також ділимося корисною порадою, коли та як саме варто сіяти петрушку під зиму.