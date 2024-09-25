Місячний посівний календар на жовтень 2024 — які дні сприятливі для роботи з рослинами

Місячний посівний календар на жовтень 2024 — коли та що садити на городі
Жовтень — це період, коли роботи в саду та на городі ще вистачає. Попри те, що це середина осені, необхідно встигнути посадити чимало озимих овочів та квітів, посіяти сидерати, доглянути за деревами та кущами. А щоб всі садово-городні справи пройшли вдало, варто звернутися до місячного посівного календаря.
Тож, Новини.LIVE підготував місячний посівний календар на жовтень 2024 року, який стане вашим незамінним помічником та допоможе обрати найвдаліші дати для роботи з рослинами.
Фази Місяця у жовтні 2024 року
- Місяць, що спадає — 1 жовтня;
- Новий Місяць у знаку Терези — 2 жовтня о 21:49 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 3 по 16 жовтня;
- Повня у знаку Телець — 17 жовтня о 14:26 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 18 по 31 жовтня;
- Сонячне затемнення (кільцеподібне) — 2 жовтня, триватиме шість годин — з 18:44 до 00:46 за київським часом, максимальна фаза — о 21:46;
- Місячне затемнення — немає.
Посівний календар на жовтень 2024 — які дні сприятливі для роботи в саду та на городі
Другий місяць осені буде вдалим для садових та городніх робіт. Найкращими датами, коли можна сміливо висаджувати рослини, удобрювати ґрунт та займатися іншими справами, будуть: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 жовтня.
Які дні несприятливі для роботи в саду і на городі у жовтні 2024 року
Не можна займатися посівом, посадкою, підживленням городніх та садових культур, обрізати кущі та дерева у такі дати: 1, 2, 3, 12, 13, 17, 31 жовтня.
У цей період рослини будуть ослаблені та вразливі, тому будь-які маніпуляції можуть їм нашкодити й навіть призвести до загибелі.
Тож приділить ці дні іншим справам, наприклад, можна прибрати опале листя, перекопати ґрунт та підготувати грядки до посіву озимої культури, почистити або відремонтувати садовий інвентар тощо.
Що та коли можна сіяти у жовтні 2024 року за місячним календарем
У жовтні висаджують різні овочеві культури, коренеплоди, зелень, квіти та дерева.
Коли садити озимі городні культури:
- картопля: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;
- морква: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;
- буряк: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;
- цибуля та часник: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 жовтня;
- томати: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;
- перець: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;
- баклажани: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;
- огірки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;
- кабачки, патисони, гарбуз: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;
- бобові: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня;
- капуста: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня;
- салати, шпинат, кріп, петрушка та інша зелень: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня.
Сприятливі дні для посіву ягід та фруктів у жовтні:
- Ягідні кущі та плодові дерева: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жовтня.
Найкращі дні для посіву декоративних рослин:
- Однорічники, багаторічні та кімнатні квіти: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 жовтня;
- Цибулинні та бульбові: 18, 19, 20, 21, 22, 23 жовтня.
Найкращі дні для садових та городніх робіт у жовтні 2024 року
- Боротьба з бур'янами (сапання): 1, 2, 13, 18, 19, 20, 23, 27, 28 жовтня;
- Розпушування та робота з ґрунтом: 1, 2, 3, 14, 17, 27, 28 жовтня;
- Пророщування насіння: 4, 6, 7, 8, 15, 21, 22 жовтня;
- Пікірування, проріджування: 4, 5, 29, 30 жовтня;
- Поливи: 6, 7, 8, 16, 18, 25, 26 жовтня;
- Підживлення органічними добривами: 4, 5, 6, 8, 29, 30 жовтня;
- Підживлення мінеральними добривами: 16, 18, 21, 22, 25, 26 жовтня;
- Компостування, закладка зелених добрив: 5, 14, 27 жовтня;
- Обрізка, омолодження, формування: 16, 18, 19, 20 жовтня;
- Стрижка газону, косовиця трав: 6, 8, 14, 15, 18, 20, 27 жовтня;
- Прищіпка, пасинкування: 14, 15 жовтня;
- Заготівля живців та прикопування відводків: 21, 22, 25, 26, 29, 30 жовтня;
- Щеплення та окулювання: 16, 21, 22, 25, 26 жовтня;
- Боротьба зі шкідниками та захворюваннями: 4, 5, 9, 10, 11, 14, 30 жовтня;
- Профілактичні обробки: 4, 5, 11, 18, 19, 20, 30 жовтня;
- Обробка, ремонт теплиць та парників: 4, 5, 14, 15, 31 жовтня;
- Прибирання на ділянці: 13, 14, 18, 19, 20, 28 жовтня;
- Ремонтні та будівельні роботи: 1, 2, 3, 6, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27,28, 29, 30 жовтня;
- Збір врожаю: 4, 5, 9, 10, 11, 30 жовтня;
- Збір квітів та лікарських трав: 4, 5, 11, 14, 15, 28 жовтня;
- Збір насіння: 14, 15, 28 жовтня.
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