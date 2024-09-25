Лунный посевной календарь на октябрь 2024 — какие дни благоприятные для работы с растениями

Лунный посевной календарь на октябрь 2024 — когда и что сажать на огороде
Октябрь — это период, когда работы в саду и огороде еще хватает. Несмотря на то, что это середина осени, необходимо успеть посадить немало озимых овощей и цветов, посеять сидераты, заняться деревьями и кустарниками. А чтобы все садово-огородные дела прошли удачно, следует обратиться к лунному посевному календарю.
Новини.LIVE подготовил посевной календарь на октябрь 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником и поможет выбрать самые удачные даты для работы с растениями.
Фазы Луны в октябре 2024 года
- Убывающая Луна — 1 октября;
- Новая Луна в знаке Весы — 2 октября в 21:49 по Киеву;
- Растущая Луна — с 3 по 16 октября;
- Полнолуние в знаке Телец — 17 октября в 14:26 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 18 по 31 октября;
- Солнечное затмение (кольцевидное) — 2 октября, продлится шесть часов — с 18:44 до 00:46 по киевскому времени, максимальная фаза — в 21:46;
- Лунное затмение — нет.
Посевной календарь на октябрь 2024 — какие дни благоприятные для работы в саду и огороде
Второй месяц осени будет удачным для садовых и огородных работ. Лучшими датами, когда можно смело высаживать растения, удобрять почву и заниматься другими делами, будут: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 октября.
Какие дни неблагоприятны для работы в саду и на огороде в октябре 2024 года
Нельзя заниматься посевом, посадкой, подкормкой огородных и садовых культур, обрезать кустарники и деревья в следующие даты: 1, 2, 3, 12, 13, 17, 31 октября.
В этот период растения будут ослаблены и чувствительны, поэтому любые манипуляции могут им навредить и даже привести к гибели.
Потому лучше уделить эти дни другим делам, например, можно убрать опавшие листья, перекопать почву и подготовить грядки к посеву озимой культуры, почистить или отремонтировать садовый инвентарь и т.д.
Что и когда можно сеять в октябре 2024 года по лунному календарю
В октябре высаживают разные овощные культуры, корнеплоды, зелень, цветы и деревья.
Когда сажать озимые огородные культуры:
- картофель: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября;
- морковь: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября;
- свекла: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября;
- лук и чеснок: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 октября;
- томаты: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;
- перец: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;
- баклажаны: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;
- огурцы: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;
- кабачки, патиссоны, тыква: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;
- бобовые: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября;
- капуста: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;
- салаты, шпинат, укроп, петрушка и другая зелень: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября.
Благоприятные дни для посева ягод и фруктов в октябре:
- Ягодные кустарники и плодовые деревья: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября.
Лучшие дни для посева декоративных растений:
- Однолетники, многолетние и комнатные цветы: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 октября;
- Луковичные и клубневые: 18, 19, 20, 21, 22, 23 октября.
Лучшие дни для садовых и огородных работ в октябре 2024 года
- Борьба с сорняками (сапанья): 1, 2, 13, 18, 19, 20, 23, 27, 28 октября;
- Рыхление и работа с почвой: 1, 2, 3, 14, 17, 27, 28 октября;
- Проращивание семян: 4, 6, 7, 8, 15, 21, 22 октября;
- Пикирование, прореживание: 4, 5, 29, 30 октября;
- Поливы: 6, 7, 8, 16, 18, 25, 26 октября;
- Подкормка органическими удобрениями: 4, 5, 6, 8, 29, 30 октября;
- Подкормка минеральными удобрениями: 16, 18, 21, 22, 25, 26 октября;
- Компостирование, закладка зеленых удобрений: 5, 14, 27 октября;
- Обрезка, омоложение, формирование: 16, 18, 19, 20 октября;
- Стрижка газона, сенокос трав: 6, 8, 14, 15, 18, 20, 27 октября;
- Прищепка, пасынкование: 14, 15 октября;
- Заготовка черенков и прикапывание отводков: 21, 22, 25, 26, 29, 30 октября;
- Прививка и окулировка: 16, 21, 22, 25, 26 октября;
- Борьба с вредителями и болезнями: 4, 5, 9, 10, 11, 14, 30 октября;
- Профилактические обработки: 4, 5, 11, 18, 19, 20, 30 октября;
- Отделка, ремонт теплиц и парников: 4, 5, 14, 15, 31 октября;
- Уборка на участке: 13, 14, 18, 19, 20, 28 октября;
- Ремонтные и строительные работы: 1, 2, 3, 6, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 октября;
- Уборка: 4, 5, 9, 10, 11, 30 октября;
- Сбор цветов и лекарственных трав: 4, 5, 11, 14, 15, 28 октября;
- Сбор семян: 14, 15, 28 октября.
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