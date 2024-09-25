Лунный посевной календарь на октябрь 2024 — какие дни благоприятные для работы с растениями

Девушка работает на огороде осенью. Фото: shutterstock.com

Октябрь — это период, когда работы в саду и огороде еще хватает. Несмотря на то, что это середина осени, необходимо успеть посадить немало озимых овощей и цветов, посеять сидераты, заняться деревьями и кустарниками. А чтобы все садово-огородные дела прошли удачно, следует обратиться к лунному посевному календарю.

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Новини.LIVE подготовил посевной календарь на октябрь 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником и поможет выбрать самые удачные даты для работы с растениями.

Фазы Луны в октябре 2024 года

Убывающая Луна — 1 октября;

Новая Луна в знаке Весы — 2 октября в 21:49 по Киеву;

Растущая Луна — с 3 по 16 октября;

Полнолуние в знаке Телец — 17 октября в 14:26 по Киеву;

Убывающая Луна — с 18 по 31 октября;

Солнечное затмение (кольцевидное) — 2 октября, продлится шесть часов — с 18:44 до 00:46 по киевскому времени, максимальная фаза — в 21:46;

Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Посевной календарь на октябрь 2024 — какие дни благоприятные для работы в саду и огороде

Второй месяц осени будет удачным для садовых и огородных работ. Лучшими датами, когда можно смело высаживать растения, удобрять почву и заниматься другими делами, будут: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 октября.

Какие дни неблагоприятны для работы в саду и на огороде в октябре 2024 года

Нельзя заниматься посевом, посадкой, подкормкой огородных и садовых культур, обрезать кустарники и деревья в следующие даты: 1, 2, 3, 12, 13, 17, 31 октября.

В этот период растения будут ослаблены и чувствительны, поэтому любые манипуляции могут им навредить и даже привести к гибели.

Потому лучше уделить эти дни другим делам, например, можно убрать опавшие листья, перекопать почву и подготовить грядки к посеву озимой культуры, почистить или отремонтировать садовый инвентарь и т.д.

Девушка работает на огороде осенью. Фото: shutterstock.com

Что и когда можно сеять в октябре 2024 года по лунному календарю

В октябре высаживают разные овощные культуры, корнеплоды, зелень, цветы и деревья.

Когда сажать озимые огородные культуры:

картофель: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября;

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября; морковь: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября;

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября; свекла: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября;

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября; лук и чеснок: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 октября;

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 октября; томаты: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября; перец: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября; баклажаны: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября; огурцы: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября; кабачки, патиссоны, тыква: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября; бобовые: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября;

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября; капуста: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября; салаты, шпинат, укроп, петрушка и другая зелень: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября.

Благоприятные дни для посева ягод и фруктов в октябре:

Ягодные кустарники и плодовые деревья: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября.

Лучшие дни для посева декоративных растений:

Однолетники, многолетние и комнатные цветы: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 октября;

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 октября; Луковичные и клубневые: 18, 19, 20, 21, 22, 23 октября.

Девушка работает на огороде осенью. Фото: shutterstock.com

Лучшие дни для садовых и огородных работ в октябре 2024 года

Борьба с сорняками (сапанья): 1, 2, 13, 18, 19, 20, 23, 27, 28 октября;

1, 2, 13, 18, 19, 20, 23, 27, 28 октября; Рыхление и работа с почвой: 1, 2, 3, 14, 17, 27, 28 октября;

1, 2, 3, 14, 17, 27, 28 октября; Проращивание семян: 4, 6, 7, 8, 15, 21, 22 октября;

4, 6, 7, 8, 15, 21, 22 октября; Пикирование, прореживание: 4, 5, 29, 30 октября;

4, 5, 29, 30 октября; Поливы: 6, 7, 8, 16, 18, 25, 26 октября;

6, 7, 8, 16, 18, 25, 26 октября; Подкормка органическими удобрениями: 4, 5, 6, 8, 29, 30 октября;

4, 5, 6, 8, 29, 30 октября; Подкормка минеральными удобрениями: 16, 18, 21, 22, 25, 26 октября;

16, 18, 21, 22, 25, 26 октября; Компостирование, закладка зеленых удобрений: 5, 14, 27 октября;

5, 14, 27 октября; Обрезка, омоложение, формирование: 16, 18, 19, 20 октября;

16, 18, 19, 20 октября; Стрижка газона, сенокос трав: 6, 8, 14, 15, 18, 20, 27 октября;

6, 8, 14, 15, 18, 20, 27 октября; Прищепка, пасынкование: 14, 15 октября;

14, 15 октября; Заготовка черенков и прикапывание отводков: 21, 22, 25, 26, 29, 30 октября;

Прививка и окулировка: 16, 21, 22, 25, 26 октября;

16, 21, 22, 25, 26 октября; Борьба с вредителями и болезнями: 4, 5, 9, 10, 11, 14, 30 октября;

4, 5, 9, 10, 11, 14, 30 октября; Профилактические обработки: 4, 5, 11, 18, 19, 20, 30 октября;

4, 5, 11, 18, 19, 20, 30 октября; Отделка, ремонт теплиц и парников: 4, 5, 14, 15, 31 октября;

4, 5, 14, 15, 31 октября; Уборка на участке: 13, 14, 18, 19, 20, 28 октября;

13, 14, 18, 19, 20, 28 октября; Ремонтные и строительные работы: 1, 2, 3, 6, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 октября;

1, 2, 3, 6, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 октября; Уборка: 4, 5, 9, 10, 11, 30 октября;

4, 5, 9, 10, 11, 30 октября; Сбор цветов и лекарственных трав: 4, 5, 11, 14, 15, 28 октября;

4, 5, 11, 14, 15, 28 октября; Сбор семян: 14, 15, 28 октября.

Ранее мы писали, что можно смело сеять и сажать под зиму осенью 2024 и как это правильно делать.

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