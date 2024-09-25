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Лунный посевной календарь на октябрь 2024 — когда и что сажать на огороде

25 сентября 2024 15:54
Александра Ткачук - Редактор
Лунный посевной календарь на октябрь 2024 — какие дни благоприятные для работы с растениями
Девушка работает на огороде осенью. Фото: shutterstock.com
Александра Ткачук - Редактор

Октябрь — это период, когда работы в саду и огороде еще хватает. Несмотря на то, что это середина осени, необходимо успеть посадить немало озимых овощей и цветов, посеять сидераты, заняться деревьями и кустарниками. А чтобы все садово-огородные дела прошли удачно, следует обратиться к лунному посевному календарю.

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Новини.LIVE подготовил посевной календарь на октябрь 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником и поможет выбрать самые удачные даты для работы с растениями.

Фазы Луны в октябре 2024 года

  • Убывающая Луна — 1 октября;
  • Новая Луна в знаке Весы — 2 октября в 21:49 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 3 по 16 октября;
  • Полнолуние в знаке Телец — 17 октября в 14:26 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 18 по 31 октября;
  • Солнечное затмение (кольцевидное) — 2 октября, продлится шесть часов — с 18:44 до 00:46 по киевскому времени, максимальная фаза — в 21:46;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в октябре 2024 года
Фазы Луны. Фото: google.com

Посевной календарь на октябрь 2024 — какие дни благоприятные для работы в саду и огороде

Второй месяц осени будет удачным для садовых и огородных работ. Лучшими датами, когда можно смело высаживать растения, удобрять почву и заниматься другими делами, будут: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 октября.

Какие дни неблагоприятны для работы в саду и на огороде в октябре 2024 года

Нельзя заниматься посевом, посадкой, подкормкой огородных и садовых культур, обрезать кустарники и деревья в следующие даты: 1, 2, 3, 12, 13, 17, 31 октября.

В этот период растения будут ослаблены и чувствительны, поэтому любые манипуляции могут им навредить и даже привести к гибели.

Потому лучше уделить эти дни другим делам, например, можно убрать опавшие листья, перекопать почву и подготовить грядки к посеву озимой культуры, почистить или отремонтировать садовый инвентарь и т.д.

 

Посевной календарь на октябрь 2024 — какие дни благоприятны для работы в саду и огороде
Девушка работает на огороде осенью. Фото: shutterstock.com

Что и когда можно сеять в октябре 2024 года по лунному календарю

В октябре высаживают разные овощные культуры, корнеплоды, зелень, цветы и деревья.

Когда сажать озимые огородные культуры:

  • картофель: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября;
  • морковь: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября;
  • свекла: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября;
  • лук и чеснок: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 октября;
  • томаты: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;
  • перец: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;
  • баклажаны: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;
  • огурцы: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;
  • кабачки, патиссоны, тыква: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;
  • бобовые: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября;
  • капуста: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября;
  • салаты, шпинат, укроп, петрушка и другая зелень: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября.

Благоприятные дни для посева ягод и фруктов в октябре:

  • Ягодные кустарники и плодовые деревья: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября.

Лучшие дни для посева декоративных растений:

  • Однолетники, многолетние и комнатные цветы: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 октября;
  • Луковичные и клубневые: 18, 19, 20, 21, 22, 23 октября.

 

Что и когда можно сеять в октябре 2024 года по лунному календарю
Девушка работает на огороде осенью. Фото: shutterstock.com

Лучшие дни для садовых и огородных работ в октябре 2024 года

  • Борьба с сорняками (сапанья): 1, 2, 13, 18, 19, 20, 23, 27, 28 октября;
  • Рыхление и работа с почвой: 1, 2, 3, 14, 17, 27, 28 октября;
  • Проращивание семян: 4, 6, 7, 8, 15, 21, 22 октября;
  • Пикирование, прореживание: 4, 5, 29, 30 октября;
  • Поливы: 6, 7, 8, 16, 18, 25, 26 октября;
  • Подкормка органическими удобрениями: 4, 5, 6, 8, 29, 30 октября;
  • Подкормка минеральными удобрениями: 16, 18, 21, 22, 25, 26 октября;
  • Компостирование, закладка зеленых удобрений: 5, 14, 27 октября;
  • Обрезка, омоложение, формирование: 16, 18, 19, 20 октября;
  • Стрижка газона, сенокос трав: 6, 8, 14, 15, 18, 20, 27 октября;
  • Прищепка, пасынкование: 14, 15 октября;
  • Заготовка черенков и прикапывание отводков: 21, 22, 25, 26, 29, 30 октября;
  • Прививка и окулировка: 16, 21, 22, 25, 26 октября;
  • Борьба с вредителями и болезнями: 4, 5, 9, 10, 11, 14, 30 октября;
  • Профилактические обработки: 4, 5, 11, 18, 19, 20, 30 октября;
  • Отделка, ремонт теплиц и парников: 4, 5, 14, 15, 31 октября;
  • Уборка на участке: 13, 14, 18, 19, 20, 28 октября;
  • Ремонтные и строительные работы: 1, 2, 3, 6, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 октября;
  • Уборка: 4, 5, 9, 10, 11, 30 октября;
  • Сбор цветов и лекарственных трав: 4, 5, 11, 14, 15, 28 октября;
  • Сбор семян: 14, 15, 28 октября.

 

Ранее мы писали, что можно смело сеять и сажать под зиму осенью 2024 и как это правильно делать.

Напомним, мы рассказывали, какие фруктовые деревья нельзя сажать осенью.

Также делимся полезным советом, когда и как именно следует сеять петрушку под зиму.

растения Астрология советы огород сад лунный календарь

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